DeviceVM通过Splashtop远程产品为iPad带来完整的Windows体验
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
DeviceVM 已扩展 Splashtop 产品系列；Splashtop Remote 的首个 iPad 应用，可远程支持 Windows，包括视频和音频
2010年8月27日--加利福尼亚州圣何塞-- DeviceVM，即时计算领域的全球领导者，今天宣布为iPad提供Splashtop Remote。 Splashtop Remote允许用户毫不费力地访问和控制他们的PC，通过iPad远程充分体验Windows。 第一次，用户可以享受丰富和互动的远程PC体验，包括完整的实时视频和音频功能。 通过Splashtop Remote，用户可以观看电影、听音乐、访问所有Windows文件和应用程序，甚至可以远程玩PC和Flash游戏。
“平板电脑和其他移动设备非常适合内容消费，并且可以作为 PC 的伴侣。但是，随着这些非 PC 设备的普及，计算体验也变得越来越分散。”DeviceVM 首席执行官兼联合创始人Mark Lee 说，“Splashtop Remote 从 iPad 开始为非 PC 设备带来了完整的 Windows 计算体验，弥合了计算平台之间的鸿沟。”
借助 Splashtop Remote，用户可以使用 iPad 进行以下操作：
观看频并播放存储在其 PC 上的音乐（无论是 iTunes®、Windows®Media Player 还是其他任何格式）；
玩基于 PC 和 Flash 的游戏，例如 Bloons™ 或 Bejeweled™
处理 Microsoft Office 文档（包括 Word、Excel 和 PowerPoint）并访问 Microsoft Outlook
打开您可以在 PC 上查看的任何文件和文档
远程完全控制 PC
iPad版Splashtop Remote今天在苹果应用商店上市。 它的零售价为19.99美元，推出后在有限的时间内有一个�特殊的介绍性价格。
Splashtop Remote可以连接到任何Windows 7、Windows Vista或Windows XP操作系统。 Splashtop Remote由两部分组成：一个在iPad上运行的应用程序，以及一个在PC上运行的应用程序。 iPad通过任何网络与PC连接。 要了解更多关于Splashtop Remote的信息，请访问：https://www.splashtop.com/remote
关于Splashtop
Splashtop是一个增强计算体验的产品系列，为用户关心的信息提供快速和便利的访问。 2007年首次推出的旗舰产品Splashtop是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop Remote允许用户在离开他们的Windows PC时，从他们的iPad或其他移动设备上享受完整的Windows体验。 用户可以看到并控制其家庭或办公室电脑的桌面，观看视频，听音乐，访问所有文件和程序，甚至可以远程玩游戏。
Splashtop 产品目前已在宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG 和索尼等领先制造商的 4000 多万台 PC 上搭载。自 2007 年 10 月首次亮相以来，Splashtop 赢得了无数奖项，包括 PC World 久负盛名的“最具创新性产品”奖、《Popular Science》杂志的“最佳新发明”奖，《LAPTOP》杂志的“2010 年 CES 最佳展品”奖。Splashtop 总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com
关于DeviceVM
DeviceVM, Inc.是一家私有的软件公司，被道琼斯选为最值得关注的50家公司之一。 凭借其获奖的Splashtop系列产品，DeviceVM正在改善计算机用户的日常体验。 DeviceVM成立于2006年，总部设在硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
媒体联系：
Splashtop公关团队
有用��的链接：
Splashtop远程：https://www.splashtop.com/remote
Splashtop home:https://www.splashtop.com