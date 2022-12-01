DeviceVM宣布由SAP Ventures领导的1000万美元战略投资
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新资金将扩大 DeviceVM 在现有移动 PC 方面的公司业务，并在新移动设备上提供 Splashtop 屡获殊荣的技术
2010年6月2日--加利福尼亚州圣何塞-- 即时计算领域的全球领导者DeviceVM今天宣布获得由SAP AG旗下的SAP Ventures牵头的1000万美元战略投资。 目前参与该轮融资的风险投资人还包括Storm Ventures、DFJ Dragon和New Enterprise Associates（NEA）。
"DeviceVM的首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："IT的消费化正在为各地的企业带来新的挑战。 "员工希望在路上使用他们选择的移动设备。 由SAP风险投资公司领导的这一轮融资将加速我们的计划，通过使IT部门在现有的管理和安全政策范围内更好地支持这些新品种的移动互联网设备（从上网本到智能手机），使其成为 "企业就绪"。"
额外的资金将用于推动DeviceVM获奖的即时在线平台Splashtop™在企业移动市场的进一步发展。 Splashtop即时在线平台被大多数主要的PC供应商预装在他们为移动企业用户提供的设备上，它通过整合Citrix和VMware客户端来满足企业中 "公路战士 "的需求，允许安全、即时地访问远程虚拟化桌面和应用程序，从而降低数据被盗的风险。
"SAP Ventures的合伙人Jai Das说："我们很高兴领导对DeviceVM的投资，支持其成长和扩张，为移动企业市场提供企业级的即时平台。 "从多种设备上安全地远程访问企业数据，对于今天越来越多的移动员工来说是最重要的"。
DeviceVM为一般的移动工作者��提供定制版本的Splashtop，支持即时连接到Outlook电子邮件、日历、联系人和任务，以及查看和编辑微软Office 2003、2007和2010文档。 所有版本都提供即时的生产力，而不需要启动Windows。 提供这些功能的供应商包括宏碁、戴尔和惠普。
DeviceVM预计将在2010日历年年底前实现盈利。
关于Splashtop
Splashtop是屡获殊荣的即时在线平台，可改善个人计算体验。 Splashtop使用户在打开电脑后几秒钟就能搜索和浏览网页，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop目前可用于超过3000万台PC，涉及400种型号的上网本、笔记本、主板和台式机，这些产品的领先制造商包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 自2007年10月首次亮相以来，Splashtop获得了众多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新力产品 "奖，《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖，以及《笔记本电脑》杂志颁发的 "2010年最佳CES "奖。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com
关于SAP风险投资公司
SAP风险投资公司在全球范围内投资创新和颠覆性的软件和服务公司。 我们追求所有阶段的机会，以获得出色的财务回报。 我们的目标是通过促进投资组合公司与SAP及其客户和合作伙伴的生态系统之间的互动，为各方带来实质性的利益。 自1996年以来，SAP风险投资公司通过与优秀的企业家和顶级风险投资公司合作，在建立行业领先的公司方面取得了成功的记录。 欲了解更多信息，请访问www.sapventures.com 。
关于DeviceVM
DeviceVM, Inc.是一家私有的软件公司，被道琼斯选为最值得关注的50家公司之一。 凭借其即时开启的Splashtop产品，DeviceVM正在改善计算机用户的日常体验。 DeviceVM成立于2006年，总部设在硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
SAP和所有SAP标志是SAP AG在德国和其他一些国家的商标或注册商标。
提到的所有其他产品和服务名称是其各自公司的商标。
SAP前瞻性声明
本文件中包含的任何非历史事实的声明都是1995年美国私人证券诉讼改革法案中定义的前瞻性声明。 诸如 "预计"、"相信"、"估计"、"期望"、"预测"、"打算"、"可能"、"计划"、"规划"、"预测"、"应该 "和 "将要 "等词语以及与SAP有关的类似表述，旨在识别此类前瞻性声明。 SAP不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务。 所有前瞻性声明都受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预期大相径庭。可能影响SAP未来财务结果的因素在SAP提交给美国证券交易委员会（"SEC"）的文件中有更充分的讨论，包括SAP最近提交给SEC的20-F表年度报告。 请读者注意，不要过分依赖这些前瞻性声明，这些声明只是截至其日期的说法。
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