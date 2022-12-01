DeviceVM宣布全球首个可自定义的即时启动操作系统Splashtop 2.0
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新一代技术还具有3G和触摸支持、即时搜索和更智能的开始屏幕
领先的PC制造商联想通过推出新的Ideapad S10-3t触摸屏上网本，升级了由Splashtop 2.0提供的QuickStart™。
内华达州拉斯维加斯 - 2010年1月7日 - 在2010年消费电子展上，位于加利福尼亚州圣何塞的即时计算领域的领导者DeviceVM正式宣布推出Splashtop™ 2.0 ，这是其获奖的下一代软件平台。 通过新的产品，DeviceVM使消费者能够真正定制他们的即时计算体验，以满足他们的日常计算需求，通过一个易于定制的快速启动底座，将基于网络和本地的应用程序结合起来。 新产品的发布代表着在为消费者提供更大的灵活性、增强的连接性和即时满足方面迈出了重要一步。
今天的公告是在推出新的联想Ideapad S10-3t ，这是一款具有QuickStart™功能的触摸上网本，是新的Splashtop产品的第一个公开实现。 Splashtop 2.0改进后的易用性和简单的定制功能，在设备开机后几秒钟就能立即使用。
"DeviceVM公司首席执行官Mark Lee说："通过迄今为止运送超过3000万台支持Splashtop的设备，我们已经了解到如何以最佳方式向寻求利用即时启动技术使其笔记本和上网本产品与众不同的OEM合作伙伴提供价值。 "但我们也从我们不断增长的用户群中学到了很多。 随着Splashtop 2.0的推出，在我们最初的成功基础上，提供了一个精简的、可定制的、以消费者为导向的产品，用户将寻�求、个性化并继续每天使用。"
DeviceVM致力于与各行业的领先技术伙伴合作，使消费者能够在不启动计算机主操作系统的情况下快速访问网络和关键软件应用。 有了Splashtop 2.0，通过DSL、Wifi或3G（如果启用）就可以轻松上网，允许在任何地方进行即时计算。 新版本的Splashtop也是第一个支持触摸的版本，并经过优化，比以前更快，将各种服务整合到一个单一的智能启动屏幕中，在开机后几秒钟内即可使用。 值得注意的新功能包括。
重新设计的应用程序停靠区 - 一个高度可配置的快速启动停靠区，将本地应用程序与Web应用程序结合起来，使互联网就在你的指尖--只需点击（或触摸）就可以了。
自定义向导 - 通过新的拖放工具，用户可以快速、轻松地从以下类别中添加自己喜欢的应用程序和网站。
网络应用，如Gmail、Yahoo! 邮件和日历。
社交网站，如Facebook、Twitter、My Space、Plurk和Flickr。
视频网站，如YouTube和Hulu。
内容网站，如ESPN、CNN和BBC。
来自Zynga和9wee等领先开发商的游戏。
即使是Skype、聊天、音乐播放器和照片查看器等本地应用程序。
定制的主题 - 就像很容易从Dock中添加或删除应用程序一样，改变桌面壁纸的外观和感觉也很简单。 例如，联想提供了几种预装在快速启动包中的时尚变化。
个性化包 - 对于喜欢经常改变其上网本外观和感觉的用户，Splashtop 2.0使其能够轻松地创建自己的 "包"，由不同的应用程序和主题组合组成 - 给每个包起个名字，甚至添加你自己喜欢的网站。
区域包 - 根据在初始设置过程中选择的语言��，在系统上预装一个默认包。 例如，美国的套餐包括流行的社交媒体网站，如Facebook、Flickr、Twitter和YouTube，以及CNN、ESPN和Pandora。 相比之下，中国套餐包括QQ、开心网、新浪、百度和优酷。 目前Splashtop 2.0提供9个软件包，支持23种语言。
即时搜索 --在启动浏览器之前，以最快的方式进入搜索框，其特点是全球搜索合作伙伴雅虎（YHOO）、中国的百度和俄罗斯的Yandex。
视觉导航 - 快速扫描你最常访问的网站的缩略图，并快速链接到你最喜欢的书签，以加快冲浪速度。
除了在新的、支持触摸的联想Ideapad S10-3t上发货外，新的Splashtop 2.0平台还针对3G连接和当今上网本用户所要求的3G和Wi-Fi之间的无缝切换进行了优化。 Splashtop现在支持市场上最流行的3G芯片组解决方案--包括爱立信、Hojy、华为、Option、高通和中兴的芯片组，并将继续与无线运营商密切合作，提供强大的3G连接管理功能。
DeviceVM今天还宣布，Splashtop现在是所有当前顶级上网本产品的首选即时操作系统，包括新的触摸屏ASUS EeePC T91MT平板电脑上网本，以及宏碁，惠普，联想和LG的其他上网本。
关于Splashtop
Splashtop是获奖的即时在线平台，可改善个人计算体验。 Splashtop使用户在打开电脑后几秒钟就能搜索和浏览网页，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop目前可用于超过3000万台PC，涉及400种型号的上网本、笔记本、主板和台式机，这些产品的领先制造商包括宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、LG和索尼。 自2007年10月首次亮相以来，Splashtop获得了许多奖项，包括《PC世界》颁发的著名的 "最具创新的产品 "奖，以及《大众科学》颁发的 "最佳新产品 "奖。 欲了解更多信息，请访问https://www.splashtop.com
关于DeviceVM
DeviceVM, Inc.是一家私有的软件公司，被道琼斯选为最值得关注的50家公司之一。 凭借其即时开启的Splashtop产品，DeviceVM正在改善计算机用户的日常体验。 DeviceVM成立于2006年，总部设在硅谷，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。
实用链接:
支持Splashtop的产品:https://www.splashtop.com/oem
媒体联系：
Splashtop公关团队