Splashtop为受新冠病毒影响的国家和地区提供远程访问软件大幅折扣
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加利福尼亚州圣何塞，2020年3月12日--位于硅谷的远程访问软件公司Splashtop Inc.今天宣布，该公司将以大幅折扣的方式为企业提供远程工作访问工具--50%。2020年3月12日--位于硅谷的远程访问软件公司Splashtop Inc.今天宣布，它将为希望或需要员工在家工作的企业提供远程工作访问工具，折扣率高达50%。
“我们相信，在新冠肺炎爆发期间，帮助公司提高生产力是我们的责任。我们非常认真地履行这一承诺，这就是为什么我们以低折扣提供产品的原因。” Splashtop首席执行官Mark Lee说。 “我们拥有公司所需的工具，以授权其员工进行远程工作。”
批量折扣
对于世界其他地区的企业，Splashtop Business Access Pro远程访问软件 允许员工远程工作，每个用户最多可访问10台计算机。 除了免费的7天试用外，Splashtop还为批量许可证提供折扣。
对于4-9个座位，20%的折扣，6.60美元/月/用户
对于10-49个座位，45%的折扣，4.54美元/月/使用
对于50-99个座位，50%的折扣，4.13美元/月/用户
对于100多个坐席，可提供自定义定价
还提供带有SSO、活动目录、SAML、Okta集成和内部支持的企业选项。
简单、快速的远程工作设置
在家工作需要各种工具来管理时间表和任务，传输文件，以及共享屏幕和数据--这是许多企业缺乏的基础设施。 使用Splashtop Business Access，用户可以从智能手机�、平板电脑或任何其他电脑连接，并像他们通常在办公室使用Mac或Windows PC那样工作。
Lee说：“无需VPN的复杂性和成本，公司和个人就可以使用Splashtop启动并运行居家办公或业务连续性计划。” “ Splashtop 为从计算机到移动设备的所有内容提供了一致的体验，并且在不影响安全性的情况下支持自带设备（BYOD）方法。”
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部位于硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：www.splashtop.com
更多信息请联系：
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
注意：本新闻稿中提到的超值优惠活动已于2021年2月28日结束。