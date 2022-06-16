Splashtop为受新冠病毒影响的国家和地区提供远程访问软件大幅折扣

加利福尼亚州圣何塞，2020年3月12日--位于硅谷的远程访问软件公司Splashtop Inc.今天宣布，该公司将以大幅折扣的方式为企业提供远程工作访问工具--50%。2020年3月12日--位于硅谷的远程访问软件公司Splashtop Inc.今天宣布，它将为希望或需要员工在家工作的企业提供远程工作访问工具，折扣率高达50%。

“我们相信，在新冠肺炎爆发期间，帮助公司提高生产力是我们的责任。我们非常认真地履行这一承诺，这就是为什么我们以低折扣提供产品的原因。” Splashtop首席执行官Mark Lee说。 “我们拥有公司所需的工具，以授权其员工进行远程工作。”

批量折扣

Splashtop Business Access Pro远程访问软件 允许员工远程工作，每个用户最多可访问10台计算机。 除了免费的 7 天试用外，Splashtop还为批量许可证提供折扣。

对于4-9个座位，20%的折扣，6.60美元/月/用户

对于10-49个座位，45%的折扣，4.54美元/月/使用

对于50-99个座位，50%的折扣，4.13美元/月/用户

对于100多个坐席，可提供自定义定价

还提供带有SSO、活动目录、SAML、Okta集成和内部支持的企业选项。

简单、快速的远程工作设置



Lee说：“无需VPN的复杂性和成本，公司和个人就可以使用Splashtop启动并运行居家办公或业务连续性计划。” “ Splashtop 为从计算机到移动设备的所有内容提供了一致的体验，并且在不影响安全性的情况下支持自带设备（BYOD）方法。”

关于Splashtop

www.splashtop.com

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更多信息请联系：

Splashtop Inc.



注意：本新闻稿中提到的超值优惠活动已于2021年2月28日结束。