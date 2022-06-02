CompTIA欢迎Splashtop加入会员名单
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Splashtop 凭借在远程访问和远程支持技术方面的专业知识加入了领先的信息技术行业协会
[加利福尼亚州圣何塞市。 - 2019年6月15日 -]Splashtop ，全球领先的远程访问、协作和远程支持解决方案，今天宣布成为全球信息技术（IT）行业领先的非营利性贸易协会CompTIA 的首要成员。
“Splashtop 等公司是科技行业的命脉，全球从业人员约有 5000 万，每年为全球经济贡献 5万亿美元。”CompTIA 行业关系执行副总裁 Nancy Hammervik 表示，“Splashtop 致力于为客户带来创新，为其员工提供职业机会，并为社区带来经济和社会利益，它是我们不断壮大的会员队伍的有力补充。”
“我们很高兴加入 CompTIA，并利用我们的综合专业知识来帮助推动 IT 行业向前发展。”Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说，“CompTIA 在使 IT 社区团结起来以促进增长和创新方面做得很出色，Splashtop 在为行业提供知识和尖端解决方案方面贡献很多。”
Splashtop在IT行业
Splashtop专门从事远程访问和远程支持技术，专门为IT用户设计。 Splashtop有几个远程访问解决方案，用于解决特定的IT使用情况，包括。
Splashtop Business Access – 适用于需要远程访问其计算机的业务专业人员和小型团队。
Splashtop Remote Support – 适用于需要随时访问其托管计算机以提供远程支持的 MSP 和 IT。
Splashtop SOS – 适用于帮助在需要时为客户的设备（包括计算机、平板电脑和移动设备）提供有人值守的按需远程支持的服务台和支持团队。
Splashtop参加ChannelCon 2019
Splashtop将于8月5日至7日在内华达州拉斯维加斯参加ChannelCon 2019；CompTIA的科技行业顶级思想领袖的年度聚会。 参会者可以在展厅的117号展位上参观Splashtop远程支持软件解决方案的运行情况，了解如何改善服务交付，并找出如何通过转售远程访问增加MSP收入。 Splashtop的合作伙伴/客户可以通过使用Splashtop的客人VIP代码CC19SPLASH ，免费注册参加活动，网址是https://www.comptia.org/channelcon 。
CompTIA 成员可以使用工具和资源来帮助他们保持在技术行业的领先地位，包括有关最新创新的教育和培训；对行业趋势、最佳业务实践工具和其他有价值的业务管理资源进行全面研究。该协会还为会员提供互动和建立联系的机会，使公司与同行一起解决业务挑战和其他影响行业的问题。最后，CompTIA 是面向全球技术专业人员的厂商中立技能证书的领先提供商。
关于Splashtop
Splashtop Inc.总部设在硅谷，提供最具价值和同类最佳的远程计算机访问和协作解决方案。 Splashtop远程桌面服务使人们能够从任何设备、任何地方访问他们的应用程序和数据。 Splashtop远程支持服务使IT和MSP能够支持计算机、移动、工业设备和物联网（IoT）。 Splashtop按需支持解决方案使支持和服务台团队能够远程访问计算机以及iOS和Android设备，以提供支持。 Splashtop的协作服务，包括Mirroring360和Classroom，实现了有效的屏幕共享，一对多，跨设备。 超过2000万用户享受Splashtop产品。 了解更多信息：https://www.splashtop.com 。
关于CompTIA
计算技术行业协会（CompTIA）是5万亿美元的全球信息技术生态系统的主要声音和倡导者；以及设计、实施、管理和保护为世界经济提供动力的技术的5000多万行业和技术专业人士。 通过教育、培训、认证、宣传、慈善事业和市场研究，CompTIA是推进科技行业及其劳动力的中心。 www.comptia.org