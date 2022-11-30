热烈祝贺第16,000堂教室使用Splashtop Whiteboard-将iPad变成交互式白板的应用程序
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Splashtop Whiteboard 新增了 30 个数字活动挂图工作表，并为 Apple 的 App Store 批量购买计划购买者提供了免费手写笔
2012年1月23日--佛罗里达州奥兰多FETC-- Splashtop® Inc ，跨设备计算领域的全球领导者，在2012年佛罗里达州国际教育技术协会（FETC ®）会议上展示Splashtop白板的最新版本 ，展位号915。 在Splashtop的展位上，会议参与者可以尝试使用手写笔，并看到新的工作表在运行。
为了庆祝第 16,000 间使用 Splashtop Whiteboard 的教室，Splashtop 为所有 Apple 的 App Store 批量购买计划 (VPP) 买家提供了免费的手写笔。
Splashtop 还与 SuperTeacherWorksheets.com 合作，为教师提供流行的数学、科学和地图工作表，供数字活动挂图工具使用。
Splashtop Whiteboard 使教师和学生可以轻松地将 iPad 变成交互式白板。通过在 iPad 上使用 Wi-Fi 连接计算机，课堂上即可观看视频和音频完全同步 Flash 媒体，控制自己喜欢的应用程序并使用功能齐全的工具栏注释课程内容。老师可以在讲台上或教室的四个角落与学生互动。
Splashtop白板 ，建立在Splashtop远程桌面的基础上，Splashtop远程桌面是该公司在苹果应用商店获奖的、长期运行的第一大付费iPad应用。
教育专业人员对 Splashtop Whiteboard 的评价：
“我真的很喜欢 Splashtop Whiteboard。它的远程桌面访问功能非常强大，可以让我随身携带 iPad 而不是笨拙的笔记本电脑。仅凭这一点就值了…其中具备的白板功能以及注释文档和工程图功使其成为一项宝贵工具，我愿意向别人推荐。”– Pinellas 县政府商务技术服务助理总监 Jim Russell 表示。
“英国的 Essa 学院以创新和技术著称。Splashtop 帮助我们重新设计了 2000 万英镑的建筑，重新定义了学院的学习方式。使用 Splashtop Whiteboard，教师现在可以在教室自由地走动以帮助学生，但仍然可以完全掌控教室讲台，并通过 iPad 注释课程内容。”– 教育创新总监 Abdul Chohan。
使用 Splashtop Whiteboard，教师可以：
掌控一切 – 可以从 iPad 上完全控制 Mac 或 PC 应用程序（例如 Apple Keynote® 或 Microsoft PowerPoint®）。无需被束缚在班上。有空四处走动。将 iPad 交给学生，让他们发挥想象，完成剩下的工作！
注释任何内容 – 通过不同颜色和大小的笔、荧光笔、形状和文本工具，使用手势在现有内容或空白、条纹或图形背景上画图和突出显示。拍摄屏幕快照并将其保存到图库中，以备以后使用或通过电子邮件发送给学生、家长或同事。
体验生动的播放 – 所有视频和音频都可以在 iPad 上高清播放。尽情享受 Adobe Flash 内容、iTunes 音乐、DVD、CD 等的乐趣，并避免同步的麻烦。
访问 www.splashtop.com/whiteboard，了解有关 Splashtop Whiteboard 的更多信息并获取该应用程序。Splashtop Whiteboard 可以 19.99 美元的价格从 Apple App Store 中下载，也可以在 Apple VPP 中购买。
关于 Splashtop远程桌面
Splashtop远程桌面 ，不需要在设备间传输、转换或同步文件和多媒体。 重要的工作文件和办公应用程序，如Outlook、PowerPoint、Excel和Word，都可以轻松访问。 个人娱乐的内容，包括电影、音乐、照片甚至3D游戏，也可以远程欣赏。 Splashtop远程桌面用户可以通过互联网或局域网连接设备。
关于 Splashtop
Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验来触动人们的生活--将平板电脑、手机、电脑和电视连接起来。 Splashtop的产品已经在惠普、联想、戴尔、宏基、索尼、华硕、英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备上发货。 Splashtop Remote Desktop、XDisplay、Whiteboard、CamCam、FileHound、Presenter和其他应用程序在60多个国家的苹果应用商店、谷歌安卓市场、惠普应用目录、黑莓应用世界和亚马逊安卓应用商店中名列前茅，使数百万移动用户随时随地以高性能、互动方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多久负盛名的奖项 - 《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖、《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳应用/软件”奖和“2012 年 CES 最佳移动应用”奖，并且是 2011 年 Apple App Store Rewind ��排名第 20 的最受欢迎应用。Splashtop 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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