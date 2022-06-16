Carahsoft和Splashtop联手向公共部门和教育界客户提供安全的远程访问和支持解决方案
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Splashtop 的远程办公、教育和 IT 支持解决方案现可通过 Carahsoft 联邦、州和地方政府合同工具提供
2021年11月3日 弗吉尼亚州雷斯顿（RESTON）和加利福尼亚州圣何塞（SAN JOSE）：Carahsoft 是一家十分值得信赖的政府 IT 解决方案提供商，Splashtop 在下一代远程访问与远程支持软件领域处于领先地位，双方今天宣布正式成为合作伙伴。根据协议，Carahsoft 将作为 Splashtop 的 Master Government Aggregator®，Splashtop 通过 Carahsoft 的 NASA 企业范围采购解决方案（SEWP）V、信息技术企业解决方案 – 软件2（ITES-SW2）、国家合作采购联盟（NCPA）和 OMNIA 合作伙伴合同，并借助 Carahsoft 的经销商合作伙伴，为公共部门提供安全的远程访问与支持解决方案。
Splashtop 的安全和高性能远程访问和支持解决方案使联邦、州、地方政府和教育机构能够实施高效的混合工作场所，通过远程办公确保业务的连续性。各个部门和机构可以随时随地完成自己的任务，为选民提供服务。
Splashtop 美洲渠道主管 Justin Windsor 表示：“虽然新冠疫情迫使公共部门组织和教育机构迅速适应远程工作环境，但这种情况不可逆转。对联邦、州、地方和教育组织而言，远程或混合办公是“真正”的全新运营模式。此外，随着勒索软件等恶意威胁的增加，政府需要卓越的零信任替代方案，以取代造成安全和隐私风险的不可靠 VPN/RDP 解决方案。由于��我们与 Carahsoft 的战略合作伙伴关系，现在公共部门和教育客户可以非常便捷地使用我们的安全远程访问和远程 IT 支持解决方案，随时随地安全地办公和学习。”
Splashtop for Education 通过Splashtop的远程访问解决方案，加强学习，帮助学生充分发挥其潜力，获得他们最需要的资源。 学生可以通过他们的笔记本电脑、iPad、Chromebook或其他设备使用实验室计算机和Adobe、Autodesk或其他供应商的授权软件，即使是在实验室时间之外。 IT团队可以轻松地为学生安排远程实验室访问会议，以优化实验室计算机和昂贵的软件许可证的使用，并为可能不在其他地点的教师和学生提供支持。
Carahsoft 负责 Splashtop 团队的销售总监 Brandi Hiebert 表示：“我们很高兴宣布与 Splashtop 建立合作伙伴关系，为我们的经销商以及政府和教育客户提供远程访问和支持软件。公共部门现在可以访问安全的云和本地远程访问解决方案，确保随时随地远程办公。”
支持 Splashtop 平台的 Carahsoft 合同：SEWP V 合同 NNG15SC03B 和 NNG15SC27B、ITES-SW2 合同 W52P1J-20-D-0042、NCPA 合同 NCPA01-86 和 OMNIA 合作伙伴合同 #R191902。详细信息请联系 Carahsoft 的 Splashtop 团队：发送邮件至邮箱 Splashtop@carahsoft.com。
关于Carahsoft
Carahsoft Technology Corp.是值得信赖的政府IT解决方案供应商®，为联邦、州和地方政府机构以及教育和保健市场的公共部门组织提供支持。 作为我们的供应商合作伙伴的主政府聚合器®，我们提供网络安全、多云、DevSecOps、大数据、人工智能、开源、客户体验和参与等方面的解决方案。 我们的销售和营销团队与经销商、系统集成商和顾问合作，通过数百个合同工具提供行业领先的IT产品、服务和培训。 请访问我们的网站www.carahsoft.com 。
关于Splashtop
Splashtop Inc.位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程接入和远程软件及服务。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的一个标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户，享受Splashtop产品。 请访问splashtop.com 了解更多信息。