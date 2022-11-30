畅销的Splashtop Remote Desktop HD 旨在成为RIM BlackBerry PlayBook上的畅销应用程序
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今天，数百万平板电脑用户都在使用 Splashtop，而 BlackBerry PlayBook 用户现在也可使用此服务
2012年1月11日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，跨设备计算领域的全球领导者，刚刚宣布推出Splashtop Remote Desktop HD for BlackBerry PlayBook，实现了从RIM BlackBerry PlayBook到PC或Mac的简单、一键式远程访问解决方案，以实现从家庭或工作计算机的个人云计算。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说：“许多 BlackBerry PlayBook 用户已经与我们联系，询问何时可以使用 Splashtop。我们也在积极履行承诺，通过最广泛的平板支持让客户满意。我们很高兴在 2012 年年初将 Splashtop 引入 PlayBook，这一年，平板电脑将继续开疆辟土！”
BlackBerry PlayBook 用户现在可以使用 Splashtop Remote Desktop HD 创建自己的个人云，以便访问文件、使用所有应用程序，并且直接从 PC 或 Mac 查看和收听内容，无需在设备之间同步或复制文件。
对于移动员工或在家工作的员工，可以凭借 Splashtop Remote Desktop HD 轻松访问重要的工作文件和办公应用程序，例如 Outlook、PowerPoint、Excel 和 Word。还可远程观看个人娱乐内容。一路随行，只要安装了 Splashtop Streamer，就可使用您的 BlackBerry PlayBook 完全访问您的 PC 或 Mac。
借助 Splashtop Remote Desktop HD，BlackBerry PlayBook 用户现在可以：
* 用直观的触摸控制和手势完全控制PC或Mac，以远程访问文件并与应用程�序互动
* 使用微软Office文档（Word、Excel或PowerPoint）和微软Outlook
* 访问iPhoto、Quicken。Keynote和其他黑莓PlayBook上没有的应用程序
*播放存储在电脑上的音乐，无论是iTunes，Windows Media Player或其他格式
*访问IE，Firefox，Chrome和Safari浏览器的书签，喜爱的插件和扩展
*通过Wi-Fi和3G/4G网络连接到PC或Macs
除了新的 BlackBerry PlayBook 远程桌面解决方案之外，Splashtop 当前还支持许多设备和操作系统，包括 iOS、Android、webOS、Windows 和 Mac。Splashtop Remote Desktop 使数以百万计的移动设备（从平板电脑到智能手机）能够远程访问 PC 和 Mac。
限时抢购，只需 4.99 美元即可从 BlackBerry App World 下载Splashtop Remote Desktop HD for BlackBerry PlayBook。
Splashtop Remote Desktop HD 由两部分组成：
* 在黑莓PlayBook上运行的Splashtop Remote Desktop HD应用程序
* 免费的Splashtop Streamer软件，可在任何安装有Windows 7、Vista、XP或Mac OS X 10.6或更高的电脑上运行。
关于 Splashtop
Splashtop希望通过提供一流的跨设备计算体验（桥接平板电脑，电话，计算机和电视）来触及人们的生活。 Splashtop的产品已在惠普，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，英特尔和其他合作伙伴的超过1亿台设备上出货。 Splashtop远程桌面，XDisplay，Whiteboard，CamCam，FileHound等是Apple App Store，Google Android Market，HP App Catalog，BlackBerry App World和Amazon Appstore for Android上60多个国家/地区最畅销的应用程序，使数百万移动用户感到满意随时随地以高性能，交互式方式访问他们喜欢的应用程序，媒体内容和文件。
对于需要在设备和云服务之间进行安全、可管理的连接的企业来说，Splashtop Pro就是答案。 有了Splashtop Pro，IT和服务提供商可以在30分钟内 "调动 "�员工队伍。 用户可以在他们的设备上享受消费者级别的体验，同时满足企业的安全和合规要求。
Splashtop 产品受到用户的高度评价，并获得了许多享有声望的奖项 -《电脑世界》“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”。Splashtop 的总部位于圣何塞，并在北京、杭州、上海和台北设有团队。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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Splashtop主页：https://www.splashtop.com
Splashtop PC和Mac流媒体：https://www.splashtop.com/streamer