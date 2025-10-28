新合作伙伴关系：Splashtop 与 Automox 合作提供可靠、安全的远程控制给 IT
本内容由 AI 自动翻译，仅供参考。如有任何差异或歧义，应以英文原文为准。
加利福尼亚州库比蒂诺 — 2025 年 10 月 28 日 — Splashtop，全球安全远程访问和支持解决方案的领导者，与自动化终端管理的领导者 Automox，今天宣布达成战略合作伙伴关系，向全球 IT 和安全团队提供高性能的远程控制能力。
通过这次合作，Automox 的客户将可以使用 Splashtop 行业内领先的远程控制技术，其以高效、可靠和安全在全球数百万用户中受到信赖。Automox 和 Splashtop 正在简化 IT 和安全团队在分布式环境中管理、访问和支持设备的方式。
“我们的客户依赖 Automox 来管理和保护每一个端点，无论它在哪里，” Automox 的首席执行官 Justin Talerico 说道。“与 Splashtop 合作使我们能够提供最可靠、安全和高性能的远程控制体验，消除障碍，使 IT 团队能够几乎快 50% 解决问题。”
“Splashtop 建立在无缝整合 IT 团队所依赖的平台之上，确保用户无论在哪里都能保持连接和生产力，”Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说道。“与 Automox 合作让我们能够提供可靠的远程控制，帮助 IT 团队减少修复问题的时间，更多投入在业务发展上。”
Splashtop 提供行业领先的远程会话性能，具备高通量、跨平台支持和企业级安全认证和特性。其灵活的架构使其易于在 Automox 中嵌入安全远程访问，为 IT 团队提供他们需要的可靠连接，以支持大规�模设备，方便地通过他们现有的技术栈实现。
双方的合作突显出两家公司致力于提供云优先的IT操作，能够轻松扩展到远程和混合办公队伍中。通过将Splashtop 的顶级远程控制集成到Automox 的自主终端管理平台，IT团队可以期待更快的问题解决、更好的用户体验以及统一的设备管理和支持方法。
即将到来的集成将使 Automox 客户能够直接在 Automox 内无缝使用由 Splashtop 驱动的远程控制。这一联合解决方案将于明年年初提供给 Automox 客户。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球最高评级的远程访问和远程支持解决方案提供商，简化了在任何地方都能安全执行的性能。将客户成功作为第一优先级，Splashtop 的技术易于部署、使用和管理，适用于中小型企业和大型企业，提供先进的安全特性、高通量、广泛的设备支持以及 24/5 的客户支持。此易于接近的解决方案已被超过 3000 万用户选用，Splashtop 是帮助用户按照自己的条件通过高度灵活的计划成长和扩展的合作伙伴。Splashtop 是成员的 Microsoft Intelligent Security Association (MISA)，与 Microsoft 合作帮助客户解决当今 IT 环境中不断演变的挑战。访问 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
关于Automox
Automox 是面向中小企业的自主端点管理平台。通过政策驱动的人控自动化，使 IT 和安全专业人员能够证明漏洞已修复，降低成本和复杂性，赢回工作中的时间，并让最终用户满意。Automox 的原生云、自动化优先的平台通过在全球 Windows、macOS 和 Linux 设备和服务器上进行自动配置管理，帮助 IT 和安全领导者降低风险并提高效率，实现 65% 的更快修补和 44% 的更有效率的安全团队。
想了解更多，请访问 www.automox.com，加入 Automox 社区，或在 X、Threads、LinkedIn、Facebook、Reddit 或 Instagram 上与我们联系。