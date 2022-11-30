使用Splashtop远程桌面从iPhone访问PC媒体
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Splashtop推出首个iPhone和iPod touch应用，远程提供Windows PC体验，包括视频和音频
2010年11月18日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc，移动访问PC内容的领导者，今天宣布为iPhone和iPod touch提供Splashtop远程桌面。 该应用程序将你的iPhone或iPod touch连接到你的Windows PC，以获得无缝的远程桌面体验。 iPhone和iPod touch的Splashtop远程桌面已经被列为美国iPad付费商业应用的第一名，2010年10月在许多国家被列为iPad付费应用的第一名，用户可以直接从移动设备上观看电影、听音乐或访问任何其他Windows文件和程序，包括带有Flash的完整网络浏览器。 新的应用程序通过Wi-Fi网络工作，使用户能够从房子或办公室的任何房间轻松访问PC内容。
Splashtop Inc首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说：“我们发明了让您将PC放在口袋里的技术。想象一下自己躺在沙发上，使用iPhone观看Hulu视频或播放在家用PC上运行的Farmville Flash游戏。您还将具有完整的MS Office功能，可以满足您的工作狂灵魂。我们建立的是iPhone和Windows PC之间的无缝桥梁。借助Splashtop Remote，您将不仅拥有最酷的iPhone，而且还将提高工作效率。”
有了Splashtop远程桌面，用户可以使用他们的iPhone或iPod touch来。
查看并控制 Windows 个人计算机，就像在此台计算机前一样
访问所有的 Microsoft Office 等 Windows 文件和程序，无需同步文件
观看视频（包括 Flash）和听音乐（流媒体或音乐库）
使用同一个 iPhone �或 iPod touch 应用连接到多台电脑
使用简单的手势（如触控、缩放）与任何 Windows 应用进行互动
用于iPhone和iPod touch的Splashtop远程桌面今天在苹果应用商店上市。 它需要iOS3.2或更高版本，并能在iPhone 4、iPhone 3GS和iPod touch（第三代）上运行。
Splashtop Remote Desktop 连接到运行 Windows 7、Windows Vista 或 Windows XP 操作系统的任何设备。Splashtop Remote 由两个组件组成：在 iOS 设备上运行的应用程序和在 PC 上运行的桌面应用程序。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：https://www.splashtop.com/remote
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，其目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速获得对他们重要的东西。 2007年首次推出的旗舰产品Splashtop OS是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开个人电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 扩大的产品系列包括Splashtop Remote，它允许用户在远离Windows PC的情况下，通过iPad或其他移动设备享受完整的Windows体验。
如今，基于 Splashtop 的产品可在来自 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商的 4000 万台 PC 上使用。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com
媒体联系：
Splashtop公关团队
实用链接：
Splashtop首页：https://www.splashtop.com
Splashtop远程：https://www.splashtop.com/remote
应用商店中的Splashtop Remote iPhone版:https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8