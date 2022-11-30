畅销的远程访问应用程序Splashtop 2，现已在Mac和Windows上免费提供
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下一代Splashtop软件现在可从微软的Windows商店、苹果的Mac应用商店和Splashtop.com免费下载。
2012年12月19日--加利福尼亚州圣何塞-- Splashtop Inc.，跨设备协作领域的全球领导者，今天宣布发布其Macintosh和Windows客户端版本的Splashtop 2软件，免费用于非商业用途。 继最近发布针对iOS和Android设备的Splashtop 2之后，最新一代获奖的远程桌面软件现在将支持Mac和PC之间的连接，并将提供给超过20亿的计算机和移动设备用户群。
在基准测试中，Splashtop 软件的视频帧率明显高于其他远程桌面产品，包括 LogMeIn、Citrix 的 GoToMyPC 以及基于 VNC 和 RDP 协议的软件。此外，Splashtop 的延迟不足30毫秒，为触控远程访问设备提供了非常卓越的用户体验。
迄今为止，Splashtop 2消费者和Splashtop for Business产品线已使1100多万用户能够从任何地方远程访问他们的计算机，运行应用程序，查看和编辑文件，观看高清视频和玩图形密集型游戏。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人马克-李说："我们的业务是将任何屏幕与任何屏幕连接起来，无论你使用什么设备，也无论你在哪里。 "现在，随着我们发布Mac和Windows版本，我们对各种平台的支持几乎是普遍的--除非你的操作系统是90年代以前的，或者你不是来自地球，否则我们可能已经覆盖了你。"
对于客户来说，要开始使用Splashtop 2，唯一需要的配置是一个用户名和密码。 不需要设置路由器或防火墙，也不需要手动输入IP地址或安全代码。 �有了Splashtop Anywhere接入包（可通过应用内购买），同样的简单过程让用户从世界任何地方通过互联网可靠地连接到他们的设备。
Splashtop 2具有自我优化技术，能够适应网络的条件，使用户能够充分利用3G或4G网络或互联网连接的带宽。 Splashtop通过其专有的中继服务器网络 "桥接云 "来保护用户数据，并部署了行业标准的加密技术来保持高度的安全性。
主要功能
远程访问Windows或Mac应用程序、游戏、多媒体内容和文件，无需同步文件或数据
支持局域网、Wi-Fi、3G和4G连接（通过互联网访问需要在应用内购买Anywhere Access Pack）。
支持苹果视网膜显示器（当使用原始分辨率时）。
以高达每秒30帧的速度流传高清视频和其他多媒体内容
低于30毫秒的延迟，使交互式3D PC游戏（如Witcher、Shogun、Diablo或EA Sports）获得高度响应的用户体验。
支持 "网络唤醒"，允许远程计算机睡眠，直到被访问。
Splashtop Streamer
Splashtop 2需要下载并安装免费的Splashtop Streamer软件到Windows PC或Mac上。 支持的平台。Windows 8、7、Vista和XP（包括家庭高级版），Mac OS X 10.6以上（Mac用户需要雪豹或狮子）。 建议使用双核CPU的计算机以获得最佳性能。 Splashtop 2包括一个最多可以访问5台计算机的许可证。
支持资源
Splashtop 主页：https://www.splashtop.com
下载 Splashtop 2： https://www.splashtop.com/splashtop2
下载 Splashtop Streamer：https://www.splashtop.com/streamer
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关于 Splashtop Inc.
Splashtop 渴望通过提供一流的跨设备协作，桥接平板电脑、手机、电脑、电视和云服务，来触动人们的生活。 Splashtop技术使消费者和企业用户能够随时随地以高性能、安全、互动的方式访问他们喜爱的应用程序、媒体内容和文件。
Splashtop的产品是Apple App Store，Google Play，适用于Android的Amazon Appstore，Microsoft Windows Store等上最畅销的应用程序。超过一千万的人从应用程序商店下载了Splashtop产品，而来自HP，联想，戴尔，宏碁，索尼，华硕，东芝，英特尔和其他合作伙伴的一亿多台设备已随Splashtop一起交付。
Splashtop for Business产品线具有一个内部中继服务器和管理控制台。 Splashtop for Business是一个符合当前行业趋势（如BYOD和IT消费化）的解决方案，通过在多种设备上提供可靠、安全和高性能的连接，同时为IT部门提供政策驱动的控制，满足企业的移动性需求。
Splashtop的全球高性能中继服务器网络，即 "Splashtop Bridging Cloud™"，是一个SaaS基础设施，确保用户随时随地从任何设备进行快速、安全的远程访问。
Splashtop 赢得了《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖以及《笔记本电脑杂志》“2012 年 CES 最佳”奖。该公司总部位于圣何塞，并设有多家国际办事处。有关更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
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