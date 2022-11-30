＃1远程桌面领导者Splashtop与Amahi合作
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新产品提供了从 PC 和 Mac 到 Media Server 和 NAS 的扩展远程访问权限，使应用程序和数据可以随时随地访问。
加州圣何塞--2013年2月6日-- Splashtop Inc...，跨设备协作和远程访问的全球领导者，宣布与Amahi合作，实现对Amahi媒体服务器的远程控制和访问。 超过1200万Splashtop用户已经将他们的PC和Mac变成了个人云，将他们最喜欢的应用程序和数据传送到移动设备。 现在，通过与Amahi的合作，用户还可以无缝访问存储在Amahi驱动的媒体服务器和NAS设备上的媒体内容和文件，并进行备份。
“我们的目标是使我们的用户能够随时随地从他们的移动设备完全访问任何计算资源。”Splashtop, Inc. 总裁及联合创始人 Mark Lee 说，“与领先的 DIY 家用服务器和 NAS 解决方案公司 Amahi 一起，我们现在为用户创建了一个强健、可靠的个人 cloud。”
“许多 Amahi 用户已经要求提供 Splashtop 支持，我们很高兴与 Splashtop 共同提供当今最好的个人云解决方案，”Amahi 创始人兼首席执行官 Carlos Puchol 说。Splashtop 支持 Amahi 用户以惊人的速度从任何位置轻松地远程访问他们的资源。无论是在桌面、播放视频、浏览网页还是使用 XBMC 或 Plex 等媒体应用，Splashtop 都能为用户提供迄今为止最佳的性能。”
Splashtop 比传统 VNC 快 10 倍，支持同步音频和视频同步，支持跨防火墙和网络进行安全、无缝的远程访问，无需端口转发。Splashtop Streamer 测试版已在 Amahi 应用程序商店中提供https://www.amahi.com/apps/splashtop。
Amahi 是面向家庭和小型企业的领先数字媒体服务器平台。它在专用计算机或 NAS 上作为媒体和应用程序服务器运行。Amahi 满足娱乐、存储和计算需求，帮助精明的用户存储、组织和向网络中的媒体设备传输他们的视频、录制的电视节目和音乐。通过 VPN 应用或 Splashtop 在本地或全球安全地共享它们。Amahi 可通过许多一键安装应用进行扩展。它可以无头运行或在台式机上运行（必需 Splashtop）。
有关 Splashtop 2 的更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com/splashtop。有关 Splashtop 的更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com；关注 Splashtop 官方博客：https://www.splashtop.com/blog，关注 Splashtop 的 Facebook：https://www.facebook.com/Splashtop，也可以到 Twitter 上 @Splashtop。
关于Amahi的更多信息，请访问https://www.amahi.com 。 关于Amahi的应用商店，请访问https://www.amahi.com/apps 。 在Facebook上关注Amahi：https://www.facebook.com/amahi 以及在Twitter上的@amahi 或在Amahi的博客上的https://blog.amahi.org 。
支持资源
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基准视频：https://www.splashtop.com/splashtop#performance-tab
Amahi 主页：https://www.amahi.com
关于 Splashtop
Splashtop Inc. 提供一流的跨屏工作效率和协作体验，将智能手机、平板电脑、计算机、电视和 cloud 连接在一起。如今，超过 1200 万用户享受 Splashtop Remote Desktop 的便利，被评为 Apple App Store 有史以来最畅销的 25 款 iPad 应用。Splashtop 为想要随时随地远程访问其台式机、应用和数据的 iOS、Android、RIM、Windows 和 MAC 用户提供了卓越的性能和易用性。
有关 Splashtop 的更多信息，请访问 https://www.splashtop.com。
关于 Amahi
Amahi 为家庭和小型企业提供领先的媒体服务器软件。Amahi 是可以安装在专用计算机或 NAS 上的开源软件，它为媒体服务器和 NAS 设备提供最大的一键式安装应用程序存储区之一。Amahi 是位于加利福尼亚桑尼维尔的种子阶段初创企业。
所有品牌名称和产品名称都是其各自公司的商标或注册商标
标签：Splashtop, 跨设备协作, iPad, iPhone，Android, 平板电脑, 智能手机, 移动设备, 云, 远程桌面, NAS, 媒体服务器, Amahi
媒体联系。
Melinda Stoker
Splashtop 公司
Melinda.Stoker@splashtop.com