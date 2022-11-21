＃1 iPad应用程序Splashtop远程桌面现已针对具有NVIDIA Tegra 2芯片的Android Honeycomb平板电脑进行了优化
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应用可实现高性能播放音频和视频
2011 年 6 月 16 日 - 加利福尼亚州圣何塞 - 即时访问计算领域全球领导者 Splashtop® Inc. 今天宣布，将其最畅销的 iPad 应用 Splashtop Remote Desktop 引入 Android 平板电脑。这款经过改进的新应用针对采用 NVIDIA Tegra 2 芯片（例如 Acer Iconia Tab A500、LG G-Slate 和 Motorola XOOM）的 Android Honeycomb 平板电脑进行了优化。Asus Transformer 甚至与该应用预先捆绑在一起。现在，用户可以从他们 Android 平板电脑，享受对整个台式计算机（PC 或 Mac）的简单的一键式访问，全面支持视频和音频。
Splashtop Remote Desktop HD 应用有望提供性能改进，无论用户访问文件还是躺在床上观看动作电影，主机计算机和客户端设备之间的延迟或滞后都非常低。
其他好处包括。
针对双核 Tegra 2 芯片进行了优化 - 能够进行速度高达 30fps 的视频/音频播放
增强互动性，降低游戏的延迟
支持完整的交互式 PowerPoint/Keynote 动画、视频和音频
增强触摸手势，Honeycomb 版平板电脑分辨率
“由于过去几周在 iPad App Store 上排名第一，我们使愤怒的小鸟很愤怒。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark lee 说，“通过优化 Honeycomb 和 Tegra 2，我们的目标是在 Android Market 上做到这一点。尽管我确实喜欢愤怒的小鸟。”
Splashtop Remote 可在大多数智能手机和常见平板电脑上使用，并连接到运行Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6 或更高版本操作系统的计算机。它由两个组件组成：在移动设备上运行的应用程序和在计算机上运行的免费 Streamer。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：www.splashtop.com/remote。Splashtop Remote Desktop HD 可从 Android Market 下载。
关于Splashtop
Splashtop Inc.（原名DeviceVM, Inc.）成立于2006年，目标是优化计算体验，使世界各地的人们能够快速访问内容和应用。 2007年首次推出的Splashtop OS产品是一个屡获殊荣的即时在线平台，允许用户在打开电脑后几秒钟就能上网，访问电子邮件，并与朋友聊天。 Splashtop远程桌面是苹果应用商店中排名第一的付费iPad应用，允许用户在离开电脑时通过智能手机或平板电脑享受完整的电脑体验。 Splashtop白板在Splashtop远程的基础上，增加了注释功能。 Splashtop Remote现在可以在苹果应用商店、安卓市场、亚马逊应用商店和webOS应用商店购买。
如今，基于 Splashtop 的产品可在超过 6000 万台 PC 和移动设备上使用，这些设备包括 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com。
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Splashtop公关团队
有用的链接。
Splashtop Home:www.splashtop.com
Splashtop Remote:www.splashtop.com/remote
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