＃1 iPad应用程序Splashtop远程桌面现已针对具有NVIDIA Tegra 2芯片的Android Honeycomb平板电脑进行了优化

应用可实现高性能播放音频和视频

2011 年 6 月 16 日 - 加利福尼亚州圣何塞 - 即时访问计算领域全球领导者 Splashtop® Inc. 今天宣布，将其最畅销的 iPad 应用 Splashtop Remote Desktop 引入 Android 平板电脑。这款经过改进的新应用针对采用 NVIDIA Tegra 2 芯片（例如 Acer Iconia Tab A500、LG G-Slate 和 Motorola XOOM）的 Android Honeycomb 平板电脑进行了优化。Asus Transformer 甚至与该应用预先捆绑在一起。现在，用户可以从他们 Android 平板电脑，享受对整个台式计算机（PC 或 Mac）的简单的一键式访问，全面支持视频和音频。

Splashtop Remote Desktop HD 应用有望提供性能改进，无论用户访问文件还是躺在床上观看动作电影，主机计算机和客户端设备之间的延迟或滞后都非常低。

其他好处包括。

针对双核 Tegra 2 芯片进行了优化 - 能够进行速度高达 30fps 的视频/音频播放

增强互动性，降低游戏的延迟

支持完整的交互式 PowerPoint/Keynote 动画、视频和音频

增强触摸手势，Honeycomb 版平板电脑分辨率

“由于过去几周在 iPad App Store 上排名第一，我们使 愤怒的小鸟 很愤怒。”Splashtop 首席执行官及联合创始人 Mark lee 说，“通过优化 Honeycomb 和 Tegra 2，我们的目标是在 Android Market 上做到这一点。尽管我确实喜欢 愤怒的小鸟 。”

Splashtop Remote 可在大多数智能手机和常见平板电脑上使用，并连接到运行Windows 7、Vista、XP 或 Mac OS X 10.6 或更高版本操作系统的计算机。它由两个组件组成：在移动设备上运行的应用程序和在计算机上运行的免费 Streamer。要了解有关 Splashtop Remote 的更多信息，请访问：www.splashtop.com/remote。Splashtop Remote Desktop HD 可从 Android Market 下载。

关于Splashtop



如今，基于 Splashtop 的产品可在超过 6000 万台 PC 和移动设备上使用，这些设备包括 Acer、ASUS、Dell、HP、联想、LG 和 Sony 等领先制造商。Splashtop 已获得许多奖项，包括《电脑世界》久负盛名的“最具创新性产品”奖、《大众科学》“最佳新品”奖和《笔记本电脑杂志》“2011 年 CES 最佳”奖。Splashtop Inc. 总部位于圣何塞，在北京、杭州、上海和台北设有办事处。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com。

媒体联系： Splashtop公关团队

有用的链接。

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