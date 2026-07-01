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充分发挥 Splashtop AEM 的价值

无论是在评估 Splashtop AEM，还是希望从现有部署中获得更多价值，都可以了解一些实用方法，帮助自动执行日常 IT 任务、提升端点可见性，并简化端点管理。

日期：2026年8月5日 

时间：上午 9:00 PT / 中午 12:00 ET / 下午 4:00 GMT 

时长：30 分钟  

描述：端点管理不该耗时费力，也不该总是被动应对。

加入我们的产品团队，参加 Splashtop AEM 的在线演示，了解 IT 团队如何利用自动化减少重复任务、改善端点健康状况，并提升对其环境的整体可见性。

通过实用用例和真实工作流，您将了解 Splashtop AEM 如何帮助简化日常端点管理——无论是首次了解，还是希望进一步发掘其更多功能。

您将了解

  • 自动化重复性的 IT 任务，包括补丁管理、更新和日常维护。

  • 主动识别并解决端点问题，借助健康监控和警报。

  • 提升整个环境的可见性，从而更好地大规模管理设备。

  • 查看真实工作流程，帮助 IT 团队节省时间并更高效地工作。

  • 了解 Splashtop AEM 如何补充远程支持，打造更完整的端点管理解决方案。

Picture of Kaius Vu - Product Manager


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