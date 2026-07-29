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Splashtop20 years of trust
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通过 Splashtop Enterprise 确保 IT 运营安全

日期：2026年9月2日
时间：14:00〜14:20 JST
时长：20 分钟

不妨花 20 分钟检查一下 Splashtop 的管理和安全设置？

随着 Splashtop 使用范围不断扩大，主要挑战已从单纯建立"连接"转向确保高效的"管理与控制"。

在本次网络研讨会中，我们将演示如何使用 Splashtop Enterprise 安全高效地扩展现有的 Splashtop 环境。我们将通过实际管理控制台展示关键功能——例如 SSO/SAML 集成、访问时间限制、对功能和权限的精细控制、水印、日志记录以及会话录制。我们还将介绍通过 AEM（Autonomous Endpoint Management）实现的端点管理功能。

这是一个以优惠价格升级到 Enterprise 版本的绝佳机会。立即注册。

学习目标：

  • 扩展 Splashtop 使用时面临的管理和安全挑战

  • 通过 SSO/SAML 集成简化身份验证管理

  • 通过控制访问时间范围，确保安全的远程访问运营

  • 通过精细设置控制功能和权限

  • 通过水印、日志记录和会话录制增强安全性

  • 使用 AEM 进行端点、补丁和软件管理



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