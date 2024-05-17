Splashtop 如何助力远程工作：远程打开我的电脑

Shannon Atwell

作为市场营销总监，Shannon 主要负责开展引人入胜的市场营销活动，并确保所有客户在整个 Splashtop 体验过程中的顺畅。 Shannon 使用 Splashtop 实现远程无缝工作，在移动中与团队协作。 在 Splashtop 之外，Shannon 喜欢听音乐会和去新地方旅行。