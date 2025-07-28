IT 团队经常需要处理多个工单，并且几乎没有时间来管理它们，这一切都因不断重复的手动任务而变得更加糟糕。当 IT 代理被浪费时间的任务拖累时，整个企业可能会变慢，导致项目延迟、停机时间增加和员工疲惫不堪。
幸运的是，有一个解决方案。使用合适的IT自动化工具，IT团队可以自动化那些本来会耗费数小时的基本任务，从而腾出时间并提高IT生产力。
考虑到这一点，让我们来看看您的 IT 团队必须处理的主要时间浪费者，以及像 Splashtop AEM 这样的自动化解决方案如何提供帮助。
前五大拖慢你团队的IT时间浪费者
首先，IT 团队需要处理哪些浪费时间的任务？了解哪些任务最耗费IT团队的时间，将有助于在实施自动化工具时指导您的决策。
顶级IT时间浪费者包括：
1. 手动监控端点健康状况
维护健康的终端环境对生产力和网络安全至关重要，但手动监控终端可能是一个耗时且单调的任务。不断检查CPU、内存、磁盘使用情况、崩溃日志等可能重复且乏味，同时也占用宝贵时间，但监控终端以防出现需要解决的问题仍然很重要。
2. 操作系统和应用程序补丁管理
保持操作系统和应用程序更新是另一项关键任务，因为这些更新对于维护安全的端点和确保顺畅的工作流程效率至关重要。然而，寻找更新、测试补丁并手动推送它们可能会耗费时间，尤其是当IT人员需要监控每个设备的补丁状态时。当代理忙于观看更新栏完成时，其他任务仍然可能堆积。
3. 响应重复的支持问题
问问任何IT人员，他们会告诉你一些支持问题比其他问题更常见。其中许多是简单的问题，可以通过清除缓存、重启服务或重置用户设置来解决。然而，代理仍然需要指导用户完成这个过程或亲自介入手动管理。这段时间本可以用来处理更紧迫的问题，但不解决这些问题仍然会浪费员工的时间和生产力。
4. 登录端点进行例行检查
没有合适的工具，管理多个端点可能是一个挑战。远程登录到多个端点进行例行检查和确认系统状态很重要，但这也可能需要时间，尤其是当 IT 代理需要手动处理它们时。然而，不时检查端点，如果不这样做，可能会导致问题出现，而修复这些问题可能需要更多时间。
5. 在多个工具中跟踪任务
当企业有多个工具用于日常工作时，跨工具跟踪任务可能会很复杂。缺乏集中警报和自动化可能导致工作流程碎片化，从而对效率和生产力产生负面影响。然而，如果任何工具失败或损坏，生产力可能会进一步下降。
Splashtop AEM如何消除这些IT时间浪费者
幸运的是，这些时间浪费者都可以解决。像Splashtop AEM（自主端点管理）这样的解决方案可以自动化这些基本任务，保持安全性和效率，而不占用IT人员的时间。这为你的IT团队腾出时间，专注于更紧迫的问题，而不会让关键的维护和保养任务无人问津。
实时系统监控和警报
监控系统既必不可少又耗�时。通过实时系统监控自动化，使IT团队能够在性能问题或故障发生时立即收到通知，从而无需人工干预即可解决这些问题。这使IT部门能够密切关注系统和网络，而不会花费过多时间。
自动化补丁部署
手动补丁部署可能是一个耗时的过程，端点越多，所需时间就越长。而自动化补丁部署则帮助组织自动安装操作系统和第三方更新，并可以根据其策略和工作日程安排，以最小化干扰。
基于脚本的修复
一些小问题很常见，可以通过简单的脚本解决。具有基于脚本的修复功能的IT自动化工具可以做到这一点。这个功能使IT团队能够创建和部署脚本，自动修复常见问题并执行简单任务，例如清除临时文件或重启服务，使他们能够自动解决小而简单的问题。
从单一仪表盘查看端点
管理多个端点可能是一个耗时的麻烦，但将可见性整合到单个仪表盘中会使其变得容易得多。这使IT团队能够查看和管理每个端点，确保它们正常运行，并在需要时进行修复，而无需单独登录每个设备。
轻量级部署，无臃肿
尽管 IT 自动化软件有很多好处，但合理的假设是安装这些工具将是一个复杂、耗时且技术性的过程。幸运的是，事实并非如此。像 Splashtop AEM 这样的 IT 自动化解决方案可以快速轻松地设置，而无需其他远程监控和管理 (RMM) 工具的复杂性。
实际影响：IT团队从自动化中获得的收益
综上所述，IT自动化的真正好处是什么？自动化手动任务不仅仅是每天节省几分钟。提高的速度和效率累积起来为企业带来多种好处，包括：
节省时间，因为代理可以减少在重复任��务上的时间，更多地支持您的员工和客户。
更少的被动支持工单，因为问题会被主动识别并自动解决。
更多时间用于战略性IT计划，因为IT代理不再被重复的手动工作所困扰。
更高的用户满意度，因为IT团队可以快速高效地解决问题和潜在问题。
更少的中断，得益于实时监控和主动支持。
改进的合规性，通过一致的补丁和文档，确保您满足监管要求。
Splashtop AEM如何消除时间浪费者
当你看到IT自动化的好处时，很明显，自动化手动、耗时的任务不仅可以节省时间，还可以提高生产力，减少中断，并帮助确保IT合规性。虽然手动IT工作会消耗时间、拖慢项目并增加安全风险，但自动化解决了所有这些问题，并保持工作顺利进行。
这就是Splashtop AEM的用武之地。Splashtop AEM简化了基本任务，使IT团队可以专注于最重要的工作，而不让任何事情被忽视。使用Splashtop AEM，您可以自动化常规任务、监控终端，并在分布式环境中推出补丁，所有这些都可以通过一个控制台完成。
Splashtop AEM 赋能企业：
通过基于CVE的漏洞洞察实时识别威胁
自动化补丁和更新跨终端
通过自动修复快速解决问题
在端点上执行策略
从单一仪表盘监控多个端点
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