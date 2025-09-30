混合办公人员适用的5大软件工具

在整个2020年和2021年，许多上班族成功地转向了在家工作的模式。 现在，随着许多公司欢迎员工回到办公室，混合工作安排正迅速成为生产力的关键。 根据 ，Gartner最近的这篇文章 ，到2022年，45%的劳动力将利用混合设置，每周在家工作2至3天。
是什么促成了永久性混合办公的成功转型？是层出不穷的软件工具，可专门用于帮助知识工作者保持专注、相互协作，完成高标准工作，且不受地域限制。
对混合办公成功转型至关重要的5种软件工具：
项目管理
实时通信
合作
团队监控和管理
远程访问
以上5种软件工具均可有效支持混合办公人员。如需快速了解其中的原因，您可以阅读以下内容。
混合办公人员所需的关键软件工具
项目管理
混合办公人员常常需要参与多个项目，涉及负责各种任务的各个利益相关者，这一过程的跟踪对任何人而言都是一个挑战。如果有些团队成员需要远程办公，保持井然有序则更是难上加难。
项目管理工具通过在线控制面板实时跟踪项目路线图，让远程办公人员可以明确自己的任务、任务完成时间、任务负责人，了解项目中所有其他任务的状态。
主流项目管理工具包括 ProofHub、Trello、monday.com、Workfront 等。
实时通信
为了让所有团队成员实时了解工作情况，您必须确保所有通信线路畅通且易于访问。通信的可访问性是防止落后的关键，可以帮助人们在家中或其他偏远地区保持通讯。
实时通信工具允许整个团队在相关群组内部发送消息，使混合办公人员能够参与对话。如果员工无法实时参与对话，还可以查看消息记录。许多实时通信工具允许混合办公人员通过互联网托管的电话或视频聊天功能参与面对面讨论，这类工具因此迅速流行。
主流实时通信工具包括 Slack、Teams、Zoom 等。
合作
如果团队成员在不同地点工作，通过电子邮件进行协作无法满足实时需求。协作软件允许混合办公人员共享文件，就关键问题达成一致，并持续取得进展。
主流协作工具包括 Asana、Google Drive、Microsoft Teams、Confluence 等。
团队监控和管理
事实证明，团队监管在2020年和2021年对于团队负责��人至关重要。身为团队负责人，如果您需要远程办公，或者您的团队成员使用混合办公模式，那么您必须通过团队监管确保所有团队成员都积极有效地参与工作。
团队监管工具可以帮助您调查团队的参与度，快速获得团队成员的工作反馈。有些工具甚至可以通过跟踪键盘、鼠标、应用程序等使用指标，让您了解团队的活跃程度。团队监管工具还可以帮助您保持团队的积极性，在团队成员有困难时发送提醒。团队监管软件工具包括 Hubstaff、Officevibe 和 JotForm。
远程访问软件
混合办公人员需要访问工作计算机上的重要文件或应用程序，却因为不在办公室而无法访问，没有什么比这种事更令人沮丧了。
远程访问软件使混合办公人员可以随时随地访问工作计算机。您和团队可以在家里和其他地方（如咖啡馆、酒店、机场）安全地访问工作计算机，就像在办公室里一样。您可以使用任何设备远程访问工作计算机，像在办公室一样打开任何文件，使用任何应用程序。
Splashtop 是混合办公人员理想的远程访问工具。
Splashtop 是支持混合办公的远程访问软件。全球已有超过20万企业和3000万用户使用 Splashtop，推动混合办公取得成功。Splashtop 具有以下优势：
随时随地远程访问工作计算机（即使不在正常工作时间内）。
使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
生产力提高工具允许用户在不同电脑之间传输文件、远程打印��文档、共享屏幕等。
高效远程办公，就像在办公室一样使用计算机。
在您的 Splashtop 帐户中管理多个用户和计算机。
“Splashtop 价格合理、使用简单、安装便捷，我随时随地都能轻松安全地远程访问工作计算机。非常感谢 Splashtop 提供的远程服务，让我的生活越来越轻松愉快！” – Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators
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