学生如何从家里获取学校授权的软件

通过远程访问学校计算机，学生可以在家中自己的设备上运行任何程序，例如 Microsoft Office 和任何职业技术教育（CTE）工具。
随着 K-12 学区和大学准备按照混合时间表或完全偏僻的秋季学期，必须解决一个重要问题。学生在家中学习时，如何使用学校计算机上托管的软件应用程序？
购买这些软件程序的许可通常非常昂贵，因此将其许可给每个学生设备在财务上不可行。
同样，许多 CTE 程序使用资源密集型软件（例如图形设计，视频编辑和3D建模），而这些软件需要功能强大的计算机才能运行。大多数学生在家中没有足够强大的计算机来运行这些程序。实际上，许多人正在使用 Chromebo k 。
另一个问题是，许多学校在实验室中使用 Mac 计算机，而家里的学生可能没有 Ma c计算机。
那么管理员和 IT人员如何克服这些挑战呢？
通过 Splashtop 实验室远程访问 您可以让学生从家里的任何设备远程访问学校计算机，利用已经托管的软件许可证！
这个怎么运作
学区和大学可以在自己的实验室计算机上部署 Splashtop，然后让学生在家中通过自己的设备进行连接。设置帐户后，学生可以在其设备上打开 Splashtop 应用，然后选择要访问的学校计��算机并启动远程连接。
一旦连接，学生将实时看到远程计算机的屏幕。 他们将能够通过自己的键盘和鼠标进行远程控制，就像他们就坐在远程计算机前一样。
学生可以从自己的 Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone 或 Android 设备（Splashtop是跨平台软件）访问任何学校的 Windows、Mac 或 Linux 计算机。
学生可以在家里运行哪些软件程序？
Splashtop 最好的部分之一是您可以访问位于远程计算机上的任何文件或应用程序。这意味着，即使您是从 Chromebook（通常无法运行已安装的应用程序的设备）进行连接，您仍然可以打开并运行远程计算机上的任何程序，就像当面使用一样。
学生能够从家里访问的应用程序包括（但不限于）。
Microsoft Office（包括Word、Excel等）。
图形设计（Adobe Creative Suite，Photoshop等）
视频编辑（ Premier ，After Effects，iMovie，Animate等）
CAD（AutoCAD，Revit 等）
...以及更多
免费试用
您可以立即开始免费试用 Splashtop 来自己尝试。并且一定要检查我们有关 Lenawee 中级学区、韦恩州立大学和 莱尼学院如何使用 Splashtop 的案例研究，以使学生能够以优异的成绩访问学校的计算机。