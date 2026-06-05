远程访问在企业中的风险和回报

远程桌面软件具有许多优点，使其成为试图提高生产力而又不给员工和其他资源施加更大压力的企业的绝佳选择。这项技术可以帮助您的组织在业务流程中保持灵活。
但是这项技术并非没有风险。而且部署此类软件的前景，尤其是在当前存在安全漏洞和数据黑客的情况下，可能会使公司高层感到担忧。让我们看一下远程访问软件的好处和风险，并说明正确的解决方案可以确保您的网络尽可能安全，同时又能获得远程桌面访问的好处。
远程访问的好处
对于你的员工来说，获取信息从未如此简单。 云计算的出现使得在移动中使用文件和一般工作就像在办公室一样无缝。 远程访问软件也是如此，它的好处是实实在在的。
企业可以节省办公空间
雇员节省差旅费用
区域办事处可以与总部保持更好的联系
使得组织更加灵活
节省了IT基础设施成本
除了节省空间和成本外，远程访问还能实现。
更加稳定的商业流程
即使发生了什么事情，员工也可以连接到办公室网络，使他们无法实际到达那里。
更好地调动员工的积极性
远程工作或在家工作为更好地平衡工作和生活创造了机会
一个更灵活的企业
简单地建立海外办公室；在办公室外 "下班后 "回到客户身边；员工可以通过他们的移动设备连接到公司服务器，并获得最新版本的应用程序，以减少停机时间并提高生产力
远程访问软件的安全风险
高回报往往伴随着一定的风险。远程访问软件也是如此。不同规模企业遭受的网络攻击数量空前高涨，各行各业的商界领袖越来越担忧。他们的首要任务是保护组织的数据免受网络攻击。在集成任何新技术前，必须先思考：这样做安全吗？
关于远程访问的安全风险，可以用你的组织寻求最小化其他IT相关风险的同样方式来最小化。 实施具体的安全程序和协议将最大限度地减少潜在风险，如未经授权的访问，并保持你的数据安全。
选择正确的远程访问解决方案也可以帮助最大限度地减少风险。 Splashtop远程访问解决方案具有几个强大的安全功能，这将使任何企业领导人感到自信，知道他们的数据是安全的。
准许进入
首先要抵消的一大潜在远程访问风险是你公司围绕访问公司网络的政策。 例如，很多公司只允许从经过认证的公司设备进行远程访问，这些设备可以更容易地控制、管理和锁定。 然而，很多小型企业对此类流程并不严格，任何设备都可以用来登录公司网络。 这对你的IT团队和他们监控访问的能力来说可能是一个问题，使你的数据暴露在未经授权的人和恶意软件或其他病毒面前，因为个人设备不会那么安全，可能使用过时的操作系统，或不采用强大的防病毒程序。
Splashtop Remote Access 支持选择要授予远程访问权限的设备。双因素设备身份验证可确保仅授权设备才能访问公司网络。
过时的网络保护
网络犯罪正变得越来越普遍，今天的攻击比以前更加复杂。 因此，你需要最新的网络保护。 例如，网络过滤能阻止可能含有间谍软件、恶意软件和其他病毒的恶意网页。 过滤器还可以根据URL、页面类型、用户或他们使用的设备充当阻止器。
数据加密不良
加密是良好数据安全的基础。 对于任何希望从远程访问软件中获益的企业来说，将你的重要公司数据，如客户的信用卡号码或其他个人信息，转化为只有被授权者才能访问的另一种形式或代码，应该是一个优先事项。
Splashtop Remote Access 使用 TLS 和256位 AES 加密，团队成员远程访问其设备时，所有会话和信息都受到保护。
缺少资产追踪
移动访问的灵活性面临的最大威胁之一是设备成为企业数据的强大端口。虽然您的员工可以随时随地查看和处理重要内容，这很重要，但是如果其中一台设备丢失（丢失或被盗）或落入不正确的人手中，这将非常棘手。跟踪和管理所有设备是IT团队的另一优先任务，以确保它们对所有连接的设备具有可见性，并能在潜在问题变成全面问题之前发现潜在问题。您还需要确保设备丢失时可以远程擦除设备。
Splashtop Remote Access 支持两步验证并具备多个二级密码选项，有助于降低远程访问风险。详细了解 Splashtop 安全性。
减少风险，提高回报
Splashtop为所有行业的企业提供解决方案，因此他们可以远程访问自己的台式机或完成工作所需的共享设备。通过我们的高性能引擎和全局服务器，通过Splashtop的快速而可靠的连接，为您的企业获得远程工作基础架构的所有优势。顶级远程访问软件从未如此慷慨！
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