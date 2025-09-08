远程工作效率：完善 Splashtop 的工具

随着居家办公和远程学习变得越来越普遍，Splashtop 致力于为您带来值得信赖的远程访问解决方案，并为您进一步提高生产力找到了一些有价值的建议。
我们正在谈论可用于改善 Splashtop 和其他相关远程工作体验的设备。
只需几百美元，您就可以大幅提升您在计算领域的地位，并使自己步入正轨，从而获得更高效的远程工作体验。以下是一些您可以使用 Splashtop 增强远程工作体验的项目。
首先，让我们把重点放在五个关键领域来考虑。
耳塞/耳机
额外的监测器
无线充电器
鼠标支持
键盘
耳塞/耳机
首先，您是否知道 Splashtop 可以将音频从远程计算机实时传输回本地设备？对于需要进行口型同步的视频和音频制作专业人士来说，此功能特别有用。
您可以用16美元的价格买到便宜货，或者以不到200美元的价格买到 Cyber Acoustics、Bose、JBL、LG、Sony、Sennheiser 和 SkullCandy 之类的高端品牌的二手产品。
如果您家里有学生，也有笔记本电脑，那么现在应该让家里的每个人都拥有自己的耳机了。您可以从一副3.5毫米立体声耳机开始，为您的PC、平板电脑和手机配备降噪麦克风，价格不到20美元。尝试搜索您最喜欢的高端品牌产品的翻新型号，以节省几美元。
如果您家长配备全套苹果产品，那么带有3.5毫米耳机插头的价格低于35美元的 EarPods 可能是拨打和接听电话或播放视频的解决方案。与传统的圆形耳塞不同，EarPods 的设计由耳朵的几何形状定义，以帮助最大程度地减少声音损失。EarPods 还包括一个内置遥控器，可让您调节音量，控制音乐和视频的播放以及接听或挂断电话。
额外的监测器
Splashtop 使您可以轻松地在显示器上查看远程计算机的 多台显示器，从而可以在需要时在工作站同时查看两个屏幕。这个有用的多对多监视器功能使您可以高效地执行多任务，从而提高生产率。您也可以在远程计算机上使用一台监视器，在本地计算机上使用一台监视器。
为了让你开始购买，增加价值，如果你在市场上购买第二个屏幕，这里有一些你可能想看的显示器。
考虑到台式计算机的显示器通常在19到38英寸之间，对于宽大的显示器，台式显示器的最大显示器为49英寸。在529美元到5,290美元之间，您可以找到最适合您家庭办公室的产品。为了获得最佳性价比的产品，请购买 LG、华硕和戴尔等品牌公司的产品，并搜索本周的交易。当今一些最大的超宽显示器是由三星、宏碁和 Alienware 等公司提供的。
无线充电器
不要忘记 Splashtop 还使您能够使用智能手机和平板电脑远程访问办公室计算机。当您需要离开家用计算机或执行某些任务时，这非常有用。
通过不使用充电端口，无线充电可避免手机和其他设备的磨损。在新冠肺炎大流行期间，通用的兼容性、更安全的连接和耐用性远远没有得到解决 - 无需担心这个问题。
在无线充电器类别中，大约20至60美元可以为您提供一个体面的手机支架型号，该型号可以很好地充电，功率从5W到10W不等，与 iPhone 或 Android 兼容。顶级品牌包括：Anker、Belkin、Choetech、Mophie、Nanami 等。三合一无线充电板（用于手表、电话、EarPods 等）往往更贵，名牌产品最高可达300美元。
鼠标支持
在与 Splashtop 进行远程连接期间，可以方便地使用鼠标来控制远程计算机。从 iPhone 或 iPad 进行远程访问时，您甚至可以 使用鼠标来控制计算机。
因此，选择一个最适合你的环境的鼠标。 Swiftpoint GT旨在与Mac、安卓、Windows 、和iOS一起工作。 它还可以通过USB加密狗（也可作为充电器）或蓝牙4™与任何设备一起使用。 如果你经常在漫长的白天变成黑夜的情况下加班，你也可以考虑罗技的MX Master无线鼠标，它的人体工程学设计也获得了 高度赞扬。
键盘
由于您可以在 Splashtop 中使用键盘来控制远程计算机，因此请探索给您带来舒适且耐用的键盘产品。考虑使用诸如罗技 Ergo K860 分离式键盘，微软的人体工学键盘以及 Apple Magic 键盘等选项。这些通常可以在大型零售商那里找到，以便快速购买。
立即尝试使用 Splashtop 远程工作
在2020年6月的一项调查中，Splashtop 确认，虽然有三分之一以上的受访者在新冠肺炎大流行之前从未居家办公过，而另外三分之一则很少远程工作过，但绝大多数的受访者中有80％的受访者表示在家中可以同样有效的工作。
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