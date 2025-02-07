跳转到主要内容
+86 (0) 571 8711 9188免费试用
An Android phone screen.
远程访问见解

从 Mac 远程控制 Android：分步指南

作者：Robert Pleasant
阅读时间：4分钟
已更新
开始免费试用
免费试用
订阅
通讯RSS 订阅源
分享

随着当今劳动力向移动化发展，许多员工开始使用自己喜爱的移动设备工作。 虽然这有助于提高效率和生产力，但也给 IT 团队带来了新的挑战：远程管理跨多个操作系统的不同设备。

幸运的是，远程访问解决方案提供了答案。 通过电脑远程访问和控制员工的电话，IT 支持代理可以为远程员工提供直接支持和故障排除，无论他们在哪里工作。

例如，如果 IT 代理使用 Mac 电脑，他们能否连接到员工的 Android 系统？ 在 Splashtop 等软件的帮助下，他们完全可以做到这一点。

让我们一起来探索。

您能通过 Mac 远程控制您的Android 吗？

是的，你可以！ 虽然Android 电话和 Mac 电脑的操作系统由不同的公司提供，但您仍然可以使用Splashtop 等软件从 Mac远程访问和管理Android

远程访问和支持是强大的故障排除工具，因为 IT 支持代理可以利用它们直接控制远程设备。 Splashtop通过 ，IT AndroidIoT人员可以Android 访问无人 值守 的 设备（包括 设备），远程支持受管理的设备，IT 团队可以在最终用户通过有人值守访问请求帮助时支持任何其他 设备。

员工还可以使用远程访问软件，在电脑上工作时访问手机上的信息或应用程序，或从手机上传输文件。 无论原因如何，Splashtop 都能让您轻松地从电脑远程访问电话，无论设备的兼容性如何。

使用 Mac 远程访问& 控制 Android 设备的简单步骤

通过适当的技术，从 Mac 远程访问和控制Android 手机是一件非常简单的事情。 要获得出席会议的支持，您可以 使用 Splashtop 通过 四个简单的步骤 连接您的 Android 设备 ：

  1. 在 Mac 电脑上安装Splashtop Business 应用程序

  2. 让请求帮助的最终用户在其 设备上安装SplashtopSOS Android应用程序

  3. 最终用户打开 Splashtop 并生成一个九位数代码，然后将其交给 IT 代理

  4. IT 支持人员在 Mac 电脑上输入代码，启动远程连接

只需输入密码，即可连接并通过 Mac 电脑远程控制Android 设备。

Splashtop 它还能在无人值守的情况下访问 设备，因此 IT 技术人员可以随时监控和支持受管设备，即使最终用户不在场也是如此。Android 用于无人值守的 Android 访问

  1. 在 Mac 电脑上安装 Splashtop Business 应用程序

  2. 在托管的 Splashtop Streamer设备上安装Android

  3. 只需打开Splashtop Business 应用程序，然后从下拉列表中点击Android 设备，即可启动远程会话。

除了用于远程支持和故障排除外，Splashtop 还包括用于调整屏幕大小、传输文件和打印屏幕的控件。

Splashtop 用于从 Mac 远程访问Android 的其他功能

当您使用Splashtop 远程访问您的Android 时，您可以访问旨在改进 IT 支持、简化任务和提高生产力的多种功能。

这些功能包括：

  • 设备之间的文件传输

  • 与其他用户或支持代理聊天

  • 屏幕录制功能可捕捉您的所有操作

  • 支持多显示器，以便与队友协作或跨多个屏幕工作

  • 用于 Android设备的 远程控制 ，运行Android 8.0 或更高版本

  • 从 Android 屏幕打印屏幕

了解从 Mac 远程访问和控制 Android 有多简单

如果想从 Mac 远程访问Android ，Splashtop 是最佳选择。 有了Splashtop ，您可以随时随地轻松连接、管理和控制Android 设备，从而轻松获得远程 IT 支持或访问文件。

Splashtop 为您提供令人难以置信的灵活性，让您可以随时随地工作，为远程员工提供支持，并提高您的工作效率。 Splashtop 功能丰富、界面友好，无论您身在何处，都能保持联系并提高效率。

想要亲身体验 Splashtop 吗？ 今天就开始免费试用：

免费试用

常见问题解答

远程控制时，能否在 Android 和 Mac 之间传输文件？
我可以通过 Mac 远程访问和控制 Android 手机和平板电脑吗？
使用 Splashtop 时，Android 和 Mac 之间的远程连接速度有多快？
能否通过 Mac 对 Android 设备执行远程故障诊断？
使用远程访问时，如何确保我的 Android 和 Mac 安全连接？

相关内容

远程访问见解

如何通过iPhone远程访问和控制你的Mac

了解更多
远程访问见解

评估您对远程连接软件的准备情况

了解更多
远程访问见解

通过远程桌面远程黑屏功能增强您的隐私

了解更多
远程访问见解

远程协助与远程桌面：了解差异

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号