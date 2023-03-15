远程计算机访问在新的云计算环境中的位置？

我们生活在一个比以往更容易获得信息的世界。 想知道地球上有多少人，或者想知道如何打领带吗？"只要谷歌一下就可以了" 。 不记得你叔叔的生日？ 检查Facebook。 在家工作时需要访问你的工作文件？ 只要登录到Dropbox。

通过基于云的工作，业务内容可以存储在随时可用的远程服务器上。随着移动设备的同步增长（仅美国就有近 2.25 亿智能手机用户），您就可以从世界上几乎任何位置访问该内容。这是新的基于云的格局：云存储平台使在家办公和在公室工作一样容易。

那么，在一个cloud ，文件的访问比以往任何时候都容易的环境中，远程计算机访问的作用是什么？

如果它连接到同一网络，就可以使用。 通过远程计算机访问，用户可以访问远程计算机上的程序、软件、文件和网络资源，控制它，就像他们就坐在它前面一样。

在这篇文章中，我们将探讨远程计算机访问在新的cloud 景观中是如何运作的--以及你的公司是使用cloud 计算还是远程计算机访问更好。

远程计算机访问的重要性

cloud 计算可能是近期内存器领域最大的业务转移之一。在提到 cloud 计算时，必须要说一说 Office 365（Microsoft 的全包业务生产力平台）。它是市场上最受欢迎的企业 cloud 服务，使用户能够在一个平台上执行大多数日常任务，从电子邮件到文档协作再到数据分析。

但是，Office 365是否提供了比远程计算机访问更多的能力？ 虽然提供的广度不容置疑，但投资于cloud 计算的企业可能会发现额外的能力，更不用说安全，远程计算机访问。

节省成本

远程计算机访问有许多方法可以减少商业成本。 你可以避免投资于同一软件包的多个副本，因为它们可以通过一台机器进行访问。 事实上，只要主机是高性能的，用于访问主机的机器就不需要那么强大（和昂贵）。 同样地，你可以期望维护成本下降，因为你处理的软件总体上较少。

方便使用

远程计算机访问提供了比在cloud ，特别是涉及到协作时的文件访问更无缝的体验。 远程访问使用户能够直接连接到一个公共设备或网络，消除了来回发送工作文件的过程。 无论需要什么程序或文件来完成工作，用户都可以在他们选择的任何设备上进行。

内容安全

cloud 计算一直存在安全问题，尤其是与存储在远程 cloud 服务器上的用户和业务敏感数据有关的安全问题。对于个人身份信息 (PII) 和业务敏感内容的安全至关重要的组织，cloud 看起来可能风险太大了，尤其又有像 HIPAA 这样对无法保护敏感信息完整性和机密性的公司处以罚款的法规。

远程计算机访问禁止用户（或其他任何人）直接访问公司的服务器，而是在个人和内容之间创建安全的双向接口。精密的远程计算机访问解决方案将这种安全性放在首位，并且实际上可以帮助组织符合 HIPAA 准则和其他有关远程访问敏感信息的隐私和安全性的法规。

通过以下方式获得远程桌面访问权Splashtop

Splashtop Business Access 为您的企业用户提供了快速、简单而安全的远程计算机访问，其中包括：

广泛的设备支持。 几乎可以从任何设备上远程访问计算机。Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook和Chrome浏览器。

简单的部署。 创建你自己的账户，以便在需要时随时登录。 你也可以轻松地从其他远程解决方案迁移到Splashtop 。

强大的安全性。 所有远程会话都受到TLS和256位AES加密的保护。 远程访问还受到设备认证、两步验证和多个二级密码选项的保护，以最大限度地提高安全性。

用户管理权限： 邀请企业用户并手动设置他们的角色和访问权限，让整个企业使用远程访问，而没有风险。

而且 Splashtop 相比 LogMeIn 和 GoToMyPC 等替代解决方案更具成本效益。因此，今天就加入 2000 万 Splashtop 用户的队伍。

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