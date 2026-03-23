远程计算机访问在新的云计算环境中的位置？

我们生活在一个比以往更容易获得信息的世界。 想知道地球上有多少人，或者想知道如何打领带吗？"只要谷歌一下就可以了" 。 不记得你叔叔的生日？ 检查Facebook。 在家工作时需要访问你的工作文件？ 只要登录到Dropbox。
通过基于云的工作，业务内容可以存储在随时可用的远程服务器上。随着移动设备的同步增长（仅美国就有近 2.25 亿智能手机用户），您就可以从世界上几乎任何位置访问该内容。这是新的基于云的格局：云存储平台使在家办公和在公室工作一样容易。
那么，在访问文件比以往任何时候都更容易的云环境中，远程计算机访问的作用是什么？通过远程计算机访问，用户可以访问远程计算机上的程序、软件、文件和网络资源，可以像在远程计算机前一样控制。
在这篇文章中，我们将探讨远程计算机访问在新的cloud 景观中是如何运作的--以及你的公司是使用cloud 计算还是远程计算机访问更好。
远程计算机访问的重要性
cloud 计算可能是近期内存器领域最大的业务转移之一。在提到 cloud 计算时，必须要说一说 Office 365（Microsoft 的全包业务生产力平台）。它是市场上最受欢�迎的企业 cloud 服务，使用户能够在一个平台上执行大多数日常任务，从电子邮件到文档协作再到数据分析。
但是，Office 365是否提供了比远程计算机访问更多的能力？ 虽然提供的广度不容置疑，但投资于cloud 计算的企业可能会发现额外的能力，更不用说安全，远程计算机访问。
节约成本
远程计算机访问有许多方法可以减少商业成本。 你可以避免投资于同一软件包的多个副本，因为它们可以通过一台机器进行访问。 事实上，只要主机是高性能的，用于访问主机的机器就不需要那么强大（和昂贵）。 同样地，你可以期望维护成本下降，因为你处理的软件总体上较少。
方便使用
远程计算机访问 提供了比在云中访问文件更为流畅的体验，尤其是在协作方面。远程访问使用户能够直接连接到通用设备或网络，消除了来回复送工作文档的过程。无论需要完成工作所需的程序或文件是什么，用户都可以在任何地方使用他们选择的设备进行操作。
内容安全
cloud 计算一直存在安全问题，尤其是与存储在远程 cloud 服务器上的用户和业务敏感数据有关的安全问题。对于个人身份信息 (PII) 和业务敏感内容的安全至关重要的组织，cloud 看起来可能风险太大了，尤其又有像 HIPAA 这样对无法保护敏感信息完整性和机密性的公司处以罚款的法规。
远程计算机访问禁止用户（或其他任何人）直接访问公司的服务器，而是在个人和内容之间创建安全的双向接口。精密的远程计算机访问解决方案将这种安全性放在首位，并且实际上可以帮助组织符合 HIPAA 准则和其他有关远程访问敏感信息的隐私和安全性的法规。
通过以下方式获得远程桌面访问权Splashtop
Splashtop Remote Access 可为企业用户提供快速、简单、安全的远程访问，包括：
广泛的设备支持：可使用 Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook 和 Chrome 浏览器等任意设备进行远程访问。
简单的部署：创建自己的账户，即可在需要时随时登录。还可以轻松从其他远程解决方案迁移到 Splashtop。
强大的安全性：所有远程会话均采用 TLS 和 256 位 AES 加密保护。远程访问还受到设备身份验证、两步验证以及多个二级密码选项的保护，可以最大限度地提高安全性。
用户管理：邀请企业用户并手动为其设置角色和访问权限，以允许整个企业使用远程访问，避免带来风险。
而且 Splashtop 相比 LogMeIn 和 GoToMyPC 等替代解决方案更具成本效益。因此，今天就加入 2000 万 Splashtop 用户的队伍。