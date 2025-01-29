现场和远程IT支持：哪种适合您的业务？

没有使用技术的企业应该没有IT支持。当计算机出现错误、程序无法正常工作或员工在使用软件时遇到困难时，IT部门会提供帮助。
然而，随着远程和混合办公的增长，组织突然必须在现场和远程 IT 支持之间做出选择。是否有必要让IT员工在办公室现场工作，还是他们在远程工作时会更高效？
是时候回答这个问题了。让我们来看看现场 IT 服务与远程 IT 支持，看看它们如何比较以及企业为何可能选择其中之一。
什么是现场IT服务？
现场IT服务，顾名思义，是由企业或办公室的现场团队提供的技术支持。在这里，IT人员会亲自到场协助解决故障、进行维护和用户支持。
这是一个常见的IT服务，因为它提供了动手的、面对面的支持。IT代理可以看到有问题的设备并进行管理，而无需通过电话逐步指导用户。（这也是代理最快能看到电脑实际上没有插电的方式，这就是为什么它无法启动。）
选择现场IT支持的主要好处
现场IT支持有几个好处，使其成为有IT部门空间的公司受欢迎的选择。这些包括：
动手故障排除： 拥有现场IT团队意味着代理可以亲自排除故障和管理设备，而不必要求描述并指导用户完成逐步说明。
个性化服务： 当现场IT人员帮助用户时，他们可以即时提供清晰的解释�和直接的个性化支持。
快速解决： 亲自管理设备使支持过程快速且方便，现场IT代理可以快速到达需要故障排除的办公室设备。
物理维护和配置： 有些任务无法远程完成，例如设置物理设备或复杂的网络配置。在这些情况下，拥有现场 IT 代理是必不可少的。
现场IT服务的挑战
虽然面对面的支持可以是有帮助和方便的，但它也有挑战和缺点。现场IT服务的挑战包括：
更高的成本： 即使现场IT团队和远程团队的代理人数相同且薪酬相同，现场IT团队通常会让组织花费更多。现场团队可能会增加能源使用、物理空间需求、硬件要求等成本。
对物理存在的依赖： 虽然有代理亲自到场是现场支持的一个好处，但需要代理亲自到场也可能是一个缺点。如果没有代理可用或不在办公室，员工必须等待直到有空或可以过来，这可能需要额外的时间。
出差： 现场IT支持有时需要人员前往异地。这可能是一个耗时的过程（尤其是在高峰时段），并增加额外的费用。
限制远程工作： 如果远程员工遇到技术问题，他们该怎么办？他们可以打电话给IT部门，让人指导他们解决问题，或者等待人员前往，但这两种方法都不完全可靠。如果他们在不同的时区，这就更困难了。因此，投资于远程或混合办公的公司需要一个同样灵活的IT团队。
什么是远程 IT 支持？
另一方面，我们有远程IT支持。远程支持允许IT人员在任何有互联网连接的地方工作，就像他们亲��自在场一样方便。它通过远程访问员工的设备来实现这一点，因此即使相隔千里，他们也可以直接进行故障排除和管理。
例如，Splashtop SOS 是一种远程支持解决方案，允许 IT 代理无缝连接到用户的计算机，无论他们使用什么设备或身在何处。代理和员工可以通过语音通话聊天，代理在工作时可以引导他们完成故障排除，享受与面对面支持相同的好处，而没有任何缺点。
选择远程IT支持的主要好处
当IT人员能够随时随地工作时，公司可以解锁多个好处。这些好处包括：
提高可用性： 远程IT支持的最大好处之一是能够随时随地联系到代理。无论代理在哪里，他们都可以访问员工的计算机并直接进行故障排除，分布式的劳动力使代理可以在一天中的不同工作时间提供服务。
降低成本： 像Splashtop这样的远程支持解决方案非常实惠，并且具有高投资回报率。将其与办公室IT团队相关的费用结合起来，您会发现成本显著降低。
更快的响应时间： 远程支持使得在需要时更容易快速与IT人员联系。员工无需等待办公室代理有空并过来，而是可以从任何地方与可用的代理联系，从而提高响应时间。
更广泛的人才库： 启用远程支持使企业可以不受地点限制地雇用IT代理。因此，他们可以在全国（甚至全球）范围内招聘顶尖人才，而无需担心他们的位置或交通，从而打开了更广泛的人才招聘渠道。
远程IT支持的常见挑战
远程IT支持也有其挑战。组织在考虑远程支持解决方案时应注意这些潜在的障碍：
对技术的依赖：
远程支持依赖技术来连��接IT人员和员工。因此，如果设备无法正常工作或互联网连接不佳，就会遇到麻烦。
安全问题： 如果不使用安全的平台，远程访问设备可能存在风险。组织需要确保他们使用的平台符合行业和政府的安全标准，例如Splashtop，它包括多个高级安全功能以提供安全连接。
有限的硬件支持： 远程支持在远程管理设备方面非常出色，但无法管理硬件（甚至是像“忘记插电脑”这样的人工错误）。拥有大量硬件投资的公司仍然需要获得面对面支持以解决相关问题。
现场IT服务与远程IT支持：全面比较
在定义和理解了现场和远程IT支持后，我们可以开始比较两者。在现场IT服务与远程IT支持的正面对决中，哪一个更胜一筹？
1. 成本
远程IT支持已被证明是一种具有成本效益的解决方案，提供了相对较高的投资回报率，并降低了与现场IT相关的成本。使用像Splashtop这样实惠的解决方案，各种规模的公司都可以从远程支持中受益。
2. 可访问性
这是远程IT支持获胜的另一个领域，只要你有良好的互联网连接。远程支持解决方案使IT代理可以轻松访问员工的设备进行维护和故障排除，无论他们身在何处，因此它同样方便（如果不是更方便的话）于亲自到场。
3. 响应时间
虽然人们可能认为在同一栋楼里找到人更快，但远程IT支持通常比现场支持具有更快的响应时间。这是由于远程支持提供的易于访问性和增加的人才库——当您不局限于仅在现场可用的 IT 代理时，您将能够更快地找到一个。
4. 效率
这又是一个根据组织需求不同而胜者不同的领域。如果您的公司有需要直接管理的物理硬件，现场IT支持仍然是必不可少的。然而，对于设备管理、故障排除、运行更新和其他基于软件的IT需求，远程支持依然和现场支持一样快速有效，甚至更胜一筹。
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如果您正在寻找一个强大、功能强大且具有成本效益的远程支持解决方案来满足您的业务需求，那么Splashtop就是您所需要的。Splashtop Enterprise和Splashtop SOS为远程工作团队提供支持，并允许IT团队从任何地方连接和管理计算机，无论他们喜欢使用哪种设备。
Splashtop甚至有工具可以让远程IT支持人员帮助远程管理硬件。Splashtop AR 使用增强现实帮助用户协作，使IT人员可以像亲临现场一样指导用户进行维护。
此外，Splashtop 为各种规模的企业提供实惠的定价计划，以竞争对手价格的一小部分提供所有远程支持功能。
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