司法部成立打击勒索软件特别工作组

司法部已将预防勒索软件作为首要任务。 华尔街日报》今年4月21日报道："司法部已经成立了一个特别工作组，以遏制勒索软件网络攻击的扩散，希望通过针对支持勒索软件的整个数字生态系统，使这种流行的勒索计划不再有利可图。"
该特别工作组将加强培训，将司法部的更多资源用于减少对美国企业的勒索软件攻击。因为2020年美国的勒索软件攻击情况非常严峻。
由于新冠疫情，越来越多的人选择居家办公，而且越来越依赖技术，所以勒索软件攻击数量在过去一年中激增。勒索软件攻击者的目标往往是使用 VPN 和 RDP 软件的企业，这些企业通过 VPN 和 RDP 让员工实现远程办公，而这种做法会让企业本身非常容易受到攻击。
就在最近，经美国网络安全和基础设施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）确认，许多联邦机构都因 Pulse Connect Secure 制造的 VPN 软件中发现的漏洞而受到了攻击。
司法部的特别工作组将致力于在勒索软件攻击发生之前保护个人和企业免遭攻击，该部门还指出，他们将专注于探索“法律机构的创新使用方式……在受害者遭到攻击之前实施保护”。
Splashtop 如何保护企业免受勒索软件的攻击
Splashtop 是更好的 VPN 和 RDP 的替代方案。Splashtop 远程访问软件的安全性远远高于 VPN 和 RDP，有助于防止勒索软件的攻击，同时为远程工作人员提供安全可靠的工作计算机访问方式。
Splashtop 通过端到端加密远程连接保护企业，由具有全天候入侵防御功能的安全基础架构提供支持。
Splashtop 还为用户提供了多种高级安全功能，比如设备身份验证、多因素身份验证、单点登录（SSO）、自动日志记录，会话录制等。端点安全性集成可提供额外的保护层。
确保安全是一项持续性工作，Splashtop 投资了数百万美元，以为客户提供安全保障，避免客户受到网络威胁。