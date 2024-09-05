Splashtop 入选 Gartner Peer Insights "客户之声"：与营销副总裁鲍勃-戴维斯（Bob Davis）的问&答

最近，Splashtop 在 Gartner Peer Insights™ Voice of Customer for Remote Desktop Software 2024 报告中被评为 "表现优异"。 我们相信，这一认可反映了亲身体验过我们平台价值的 IT 决策者的反馈意见。
为了帮助我们的社区更好地理解这意味着什么，我们采访了 Splashtop 的营销副总裁 Bob Davis。 在这个问题&A 中，Bob 就这一认可背后的因素以及 Splashtop 如何继续为大中型企业提供价值分享了自己的见解。
问题1：这一认可对Splashtop及其客户意味着什么？
鲍勃-戴维斯：我们认为，被评为 "表现优异者"对我们很有意义，因为客户是我们的中心。 能得到这些客户的认可，我们感到非常高兴，这也说明了客户对 Splashtop 的信任。 我们非常重视客户满意度，并认真审查客户分享的见解，以指导我们的产品路线图。
问题 2：能否谈谈您认为促成这一认可的一些关键因素？
鲍勃-戴维斯：Splashtop 的总体平均评分为 4.8 分（满分 5 星），在报告中考虑的符合条件的评论中获得了 100% 的 "愿意推荐 "评分（基于截至 2024 年 6 月30 日的 23 条评论）。 这是该报告收录的六家供应商中评级最高的一家。 我们还发现，客户评论中有许多共同的主题，其中一个特别重��要的主题就是我们的客户支持。 我们致力于客户成功，这是 Splashtop 独特之处的核心部分，我们的客户也看到了这一点。
其他主题还包括我们平台的易用性和直观界面，这些都是我们的客户一直强调的。 他们赞赏 Splashtop 的部署和管理非常简单，这对各种规模的组织都至关重要。 其次，我们的可靠性和性能是我们的突出特点。 客户指出，即使在复杂的网络环境中，我们的解决方案也非常可靠。 最后，我们对安全性和合规性的关注引起了强烈反响，特别是在受监管行业的客户中。
问题3：在远程桌面软件市场上，Splashtop如何与其他供应商区分开来？
鲍勃-戴维斯：我们认为，Splashtop 在几个方面都很突出。 我们的解决方案是一款经济高效、功能强大的解决方案，能够满足最苛刻的使用要求，包括生物技术领域新兴的数字实验室应用，以及新闻和天气直播的实时高速连接。 我们提供无缝的远程桌面体验，同时不影响安全性，这也是大多数客户所关心的重要问题。
此外，我们的客户支持也是我们最突出的优势之一。 无论是在初始部署期间还是在持续运营中，我们都会不遗余力地确保客户获得所需的支持。 这种致力于客户成功的精神是 Splashtop 独一无二的核心所在。
问题 4：在 Gartner Peer Insights™ 的评论中，IT 决策者的哪些反馈意见最为突出，这些反馈意见对 Splashtop 的产品开发战略有何影响？
鲍勃-戴维斯我们收到的最一致的反馈意见之一就是我们平台的易用性和简单性。 Splashtop 易于部署和管理，减轻了团队的负担，IT 领导者对此表示赞赏。 这些反馈直接影响了我们的产品开发战略，因为我们将继续在更新和新功能中优先考虑用户体验和简易性。 另一个突出的方面是我们的可靠性--客户需要一个可以信赖的远程桌面解决方案，而这正是我们非常重视的。
问题 5：安全性和合规性是 IT 领导者的关键问题。 Splashtop 如何应对这些挑战，尤其是医疗保健和金融等受监管行业的挑战？
鲍勃-戴维斯：安全性和合规性是我们产品开发的重中之重。 我们实施了强大的安全控制，包括端到端加密、多因素身份验证，并符合全球数据保护标准。 这对我们的所有客户都很重要，但对医疗保健和金融等行业尤为重要。 这些功能是不容商量的，我们致力于在这些领域保持最高标准。 我们的客户可以相信，Splashtop 可以满足他们现在和未来的安全需求，让他们在远程管理敏感数据和操作时高枕无忧。
问题 6：可扩展性和灵活性对大型组织非常重要。 Splashtop 如何确保其解决方案能够满足客户的需求？
鲍勃-戴维斯：可扩展性是我们关注的重点。 无论是快速扩张的中型企业，还是需求复杂的大型企业，Splashtop 都能与客户共同成长。 我们的平台支持多种设备和配置，包括无人值守设备，使 IT 团队能够高效地管理各种环境下的远程访问。 此外，我们灵活的许可选项可确保随着客户需求的不断变化，Splashtop 能够适应并支持这些需求，而不会造成中断或需要对客户的基础设施进行重大更改。
问题 7：客户支持是评论中经常提到的一个突出特点。 Splashtop 如何保持如此高的客户满意度？
鲍勃-戴维斯：在 Splashtop，我们非常重视客户支持。 我们的方法以反应迅速、知识渊博和积极主动为核心。 我们深知，客户的关键业务依赖于我们的解决方案，因此，当他们需要帮助时，得到及时有效的协助非常重要。 我们建立了一支不仅技术精湛，而且真正致力于帮助客户取得成功的支持团队。 我们在评论中看到的高满意度反映了这种奉献精神，我们为此感到无比自豪。
问题 8：对于注重优化预算和资源的 IT 领导者而言，Splashtop 如何在不影响性能的情况下提供经济高效的解决方案？
鲍勃-戴维�斯Splashtop 的与众不同之处在于，我们能够以具有竞争力的价格提供功能丰富、性能卓越的解决方案。 我们了解 IT 领导者通常预算紧张，因此我们对产品进行了结构化设计，以提供最大价值。 我们的解决方案简单、直接、功能强大--我们与众多集成合作伙伴合作，而不是创造一个充斥着您可能不需要的功能的臃肿产品。
问题 9：能否分享一下客户即将期待的功能或改进，尤其是 Gartner 评论中强调的功能或改进？
鲍勃-戴维斯：我们一直在寻找根据客户反馈改进平台的方法。 我们重点关注的领域包括进一步增强安全功能、提高可扩展性以及增加更多集成以支持更广泛的环境。 我们还在开发新的工具，使 IT 团队的远程管理更加轻松。 虽然我现在还不能透露所有的细节，但我可以说，我们对即将发生的事情感到非常兴奋，我们的客户可以期待 Splashtop 的持续创新。
Q10:最后，对于正在考虑在其组织中实施类似 Splashtop 的远程桌面解决方案的 IT 领导者，您有什么建议？
鲍勃-戴维斯：我的建议是，集中精力找到一个能满足你特定需求的解决方案，而不要把事情搞得过于复杂。 寻找易于部署、安全和扩展的平台。 同样重要的是要考虑您将获得的支持水平--拥有一个反应迅速、知识渊博的支持团队可以让一切变得不同。 Splashtop 在设计时就��考虑到了这些因素，我们亲眼目睹了它如何帮助企业提高效率、降低成本并增强整体生产力。 如果您正在考虑使用远程桌面解决方案，我建议您了解一下 Splashtop，看看它能如何让您的组织受益。
结论
准备好亲自体验 Splashtop 的强大功能了吗？ 立即开始免费试用，了解 IT 领导者为何信赖我们的远程桌面解决方案，以保持团队的工作效率和支持。
信息披露
Gartner 和 Peer Insights™ 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标。 保留所有权利。 Gartner Peer Insights 内容由最终用户根据自身经验发表的个人观点组成，不应被视为事实陈述，也不代表 Gartner 或其附属机构的观点。 Gartner 不认可本内容中描述的任何供应商、产品或服务，也不对本内容的准确性或完整性做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。
Gartner，Gartner Peer Insights "客户之声"：远程桌面软件，同行贡献者，2024 年 8 月 30 日。