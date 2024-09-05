Splashtop 入选 Gartner Peer Insights "客户之声"：与营销副总裁鲍勃-戴维斯（Bob Davis）的问&答

Adrienne Hisoler 是 Splashtop 的传播经理，凭借在 SaaS、金融科技、IT 和工业自动化领域的丰富经验，她向我们讲述了现代工作场所的动态发展。Adrienne 探讨的话题包括工作的未来、IT 技术趋势以及网络安全领域不断出现的新挑战。作为一名远程员工，Adrienne 非常敬业，每天通过 Splashtop 远程访问软件保持联系和工作效率。工作之余，她喜欢与家人一起徒步旅行和研究烹饪。