IT 团队需要一种快速、可靠的方式，让整个组织中的每台设备都保持最新状态。很多团队会选择补丁管理软件，它可以自动检测、测试、安排、部署并验证各终端上的补丁。
预算依然很重要，因此免费的补丁管理软件通常看起来是一个务实的起点。团队可能会先从免费试用、功能有限的免费版本，或开源工具开始。有些免费选项在一段时间内确实好用，但每一种都会在覆盖范围、支持服务和运行所需时间方面有所取舍。随着终端设备规模扩大，以及更多第三方应用需要定期更新，这些取舍会变得越来越难以承受。
本指南将说明，在补丁管理中，“免费”通常意味着什么、任何补丁管理解决方案应包含哪些功能、免费工具通常在哪些方面存在不足，以及如何在不超出预算的情况下实现自动化补丁管理。
“免费补丁管理软件”通常是什么意思？
在补丁管理中，“免费”可能有多种不同含义，而每一种形式都有各自的限制和要求。了解看到的是哪一类后，就更容易判断它是否适合组织。
免费的补丁管理选项包括：
免费试用：这类试用可在有限时间内提供临时访问权限，且通常可使用付费产品的完整功能。它们适合用于评估，但会在设定期限结束后到期，并旨在引导用户转为付费套餐。
免费层级：一些供应商�会持续提供免费访问，但会对终端数量、功能或支持设置限制。这些方案可以覆盖小型环境，但随着需求增长，这些限制可能会成为约束。
开源补丁工具：这些工具可免费下载，但通常需要团队自行负责设置、托管、配置和维护，因此对技术能力要求更高。
内置操作系统补丁工具：许多操作系统都包含原生更新工具。这些工具通常只专注于单一平台，而且对第三方应用程序的覆盖往往有限或没有覆盖。
捆绑式补丁管理功能：一些更广泛的 IT 管理平台将补丁管理作为众多功能之一。在这种情况下，只有当组织已经为这个更大的平台付费时，补丁管理才是免费的。
为什么 IT 团队会寻找免费的补丁管理软件
保持终端和应用程序及时打补丁，对于网络安全和IT 合规都至关重要，而补丁管理软件可帮助自动完成这项工作。在预算紧张时，免费的补丁管理软件看起来像是一种无需增加额外软件成本就能获得这些好处的方式。
选择免费方案起步的 IT 团队通常希望：
减少手动补丁管理工作。
清楚了解哪些端点缺少更新。
让操作系统和第三方应用程序保持最新。
降低已知漏洞带来的暴露风险。
替换不一致且依赖用户自行操作的更新流程。
关键在于，这些结果来自良好的补丁管理，而不是价格标签。免费工具或许能实现其中一部分，但在覆盖范围、支持和维护方面的权衡，可能会随着时间推移削弱节省效果。要判断某个选项能否实现这些目标，不妨将其与完整��的补丁管理解决方案应具备的功能进行比较。
理想的补丁管理解决方案应包含哪些内容
无论工具是免费还是付费，都应根据相同的核心能力进行评估。这些是 IT 团队在选择补丁管理软件时应确保具备的关键功能。
1. 终端和操作系统覆盖范围
企业的补丁需求会因其环境和所使用的设备而异。完全依赖 Windows 的团队，与使用 macOS 设备、混合环境或分布式团队的团队相比，需求会有所不同。优秀的补丁管理解决方案应适用于组织实际使用的各种操作系统和设备。
2. 第三方应用程序补丁管理
更新操作系统只是任何组织补丁管理需求的一部分。常用的第三方应用程序（如浏览器、通信应用和协作工具）也需要保持最新。这些应用是网络攻击的常见目标，如果不打补丁，可能会成为攻击者的入侵入口，因此，一个好的补丁管理解决方案应同时覆盖操作系统和第三方应用程序。
3. 自动化和日程安排
补丁管理的目标是减少重复性的手动工作。通过自动检测新补丁、识别需要补丁的设备、将更新安排在合适的时间，并在各个终端上推出更新，合理的自动化和调度可实现这一目标。
IT 团队应寻找具备基于策略的自动化、维护窗口和重启控制功能的补丁解决方案，以便在尽量减少对用户干扰的情况下自动完成更新。
4. 补丁可见性与报告
如果 IT 团队无法判断哪些补丁成功安装、哪些失败，就有可能让端点暴露于风险之中。良好的可视性对于确认补丁覆盖情况和部署是否完整至关重要，因此团队应寻找能够显示每个端点补丁状态的解决方案。
优秀的补丁管理解决方案还应提供记录每次更新的报告和日志。这些依据可帮助团队展示其安全态势、支持审计准备，并为合规工作提供佐证。
5. CVE 优先级排序
并非所有补丁都同样紧急。IT 团队需要识别哪些更新最关键，哪些可以稍后处理，这样才能正确确定优先级。优秀的补丁管理平台应提供基于 CVE 的洞察，例如严重程度和已知利用状态，以便团队优先部署最重要的补丁。
6. 远程修复
如果终端缺少补丁，IT 团队应能够快速处理，无论设备位于何处。借助远程修复，IT 团队即使在支持远程设备时，也无需等待用户或依赖手动跟进即可解决问题。
7. 支持与维护
每种补丁工具都需要有人来维持其运行。尤其是自托管和开源选项，可能需要团队自行配置、维护、排查故障并更新补丁软件本身，这会给补丁流程增加额外工作。
这未必会成为决定性障碍，但正在考虑免费选项的团队应评估运营责任，并判断该工具所需的工作量是否会超过它节省的工作量。
免费补丁管理软件的常见局限
免费的补丁管理软件对于补丁需求较简单的小型组织来说，可能是一个比较合适的选择。不过，许多免费选项都有一些共同的局限性，IT 团队在决定采用前应充分权衡。
常见限制包括：
终端数量限制： 一些免费选项会限制设备数量，这会让它们在设备规模扩大时难以扩展。
功能限制：报告、自动化或第三方补丁等功能可能会受到限制，或仅限付费套餐使用。
支持有限：免费选项通常依赖社区论坛或文档获取帮助，这会在部署失败时拖�慢故障排查速度。
手动维护：开源和自托管工具可能需要持续维护。如果这项工作的耗时超过了工具节省的时间，那么免费选项反而可能得不偿失。
补丁部署延迟：有些工具依赖预定的签到机制，因此即使补丁已可用，也可能要等到下一个更新周期才会部署，而这期间设备仍处于暴露风险中。
第三方覆盖范围有限： 尤其是内置的操作系统工具，可能只覆盖操作系统更新或少量应用目录，导致常见的攻击目标应用无法及时打补丁。
需配合单独的修复工具：团队可能仍需要其他工具来进行远程故障排查、脚本编写或终端操作，这会加剧工具分散。
免费补丁管理软件开始力不从心时
早期表现不错的免费工具，随着环境、安全要求和监管需求不断增长，可能会难以跟上节奏。这些迹象表明，是时候考虑付费解决方案了：
终端数量已接近或超过当前工具可处理的上限。
高风险漏洞需要比当前更新周期更快地完成修补。
补丁失败问题的调查和解决耗时过长。
当管理层、审计人员或合规流程要求提供补丁状态证明时，却无法轻松提供。
远程和混合办公设备需要与办公室内设备相同的更新策略。
IT 团队在补丁、资产清单、支持和修复工具之间来回切换，耗费了过多时间。
维护补丁工具本身，已经开始与其他 IT 优先事项争夺资源。
Splashtop AEM 如何帮助 IT 团队自动化补丁管理
当免费工具不再满足团队需求时，下一步也不�一定会给预算带来压力。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）将实时补丁管理、漏洞洞察、自动化和远程修复整合到一个控制台中。
以下是 Splashtop AEM 如何满足上述能力要求。
1. 采用分阶段推出的实时修补
Splashtop AEM 可将补丁流程从检测到部署实现自动化。IT 团队可以在补丁一经发布时立即部署，也可以在维护窗口内安排部署，并通过重启控制最大限度减少对最终用户的干扰。
基于策略的更新环可让团队先将补丁推送到一小部分设备上，从而在更大范围部署之前先完成测试。版本审批让 IT 团队能够进一步控制每台设备接收的内容。
2. 操作系统和第三方应用程序补丁
Splashtop AEM 为 Windows 和 macOS 提供实时操作系统补丁管理，并支持 100 多款应用程序的第三方补丁管理。IT 团队可通过同一个控制台管理操作系统和应用程序更新，在单一工作流程中实现更全面的补丁覆盖。
3. 基于 CVE 的漏洞洞察
Splashtop AEM 可在一个位置显示 CVE 详情、严重程度以及已知被利用漏洞（KEV）状态。AI 驱动的风险信号和漏洞利用预测评分系统（EPSS）评分可帮助团队按被利用的可能性对漏洞进行排序，从而优先部署最重要的补丁。
4. 集中式可视性与报告
Splashtop AEM 可在单一仪表盘中跟踪硬件和软件清单、补丁状态、CVE 以及设备健康状况。详细日志和报告可帮助 IT 团队调查更新失败原因、让管理层及时掌握信息，并以清晰的补丁状态证据支持审计准备。
5. 基于策略的自动化和远程修复
端点策略让 IT 团队能够在不同设备和环境中标准化补丁管理，而脚本和任务（包括后台脚本执行）则��可大规模自动执行日常维护。主动警报和自动修复可帮助团队快速解决常见问题。
当设备需要人工处理时，Splashtop AEM 为受管的 Windows、Mac 和 Linux 设备提供远程控制，让技术人员无论最终用户是否在场，都能排查并解决问题。
6.手动打补丁和复杂 RMM 的实用替代方案
Splashtop AEM 将补丁管理、可见性、自动化和远程访问整合到一个平台中，因此 IT 团队无需拼凑多个独立工具，即可完成补丁管理和修复。按终端定价，随着受管设备数量增长，成本仍可保持可预测。如果正在权衡付费方案，请查看我们的指南：适合小型 IT 团队的经济实惠补丁管理软件。
免费试用 Splashtop AEM
免费的补丁管理软件可以作为一个不错的起点，但随着环境规模、安全要求和报告需求不断扩大，很多团队最终都会超出其适用范围。到了这个阶段，IT 团队需要在所有终端上获得一致的可见性、自动化和控制，无论这些终端位于何处。
借助 Splashtop AEM，IT 团队可以更快修补高风险漏洞，让远程和办公室设备遵循相同策略，并从一个控制台生成清晰的补丁状态证据，同时成本也适合预算紧张的团队。
通过功能完整的免费试用，了解 Splashtop AEM 如何适配您的环境。