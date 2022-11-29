Splashtop调查发现84%的大学生希望远程访问计算机实验室；混合学习方法赋予学生权力
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世界各地的高校希望通过 Splashtop 远程访问技术将学生、教师和 IT 部门安全地紧密连接
加州CUPERTINO - 2022年10月26日 - 根据安全远程访问和支持软件的领导者Splashtop 的最新调查，今天的学生在学习方面已经开始期待灵活性。 Splashtop调查了全美国和英国的1000多名高等教育学生，以更好地了解他们的远程学习和技术偏好。 结果表明，84%的大学生认为远程访问计算机实验室对他们的教育很重要，可以提高他们的成绩。 这些发现表明，学生喜欢的学习方式正在发生转变。
“当代学生希望技术能帮助自己更高效地学习，而不会受到地域限制。我们感到非常自豪，因为能帮助那些想在家里做实验的学生缩小技术差距，能确保这些学生可以无缝、安全地访问所需的应用程序以及各种文件和硬件，”Splashtop 产品营销总监 Nityasha Wadalkar 说道。
Splashtop的远程访问和支持技术在幕后工作，使学生和教师可以在任何地方的任何设备上提高工作效率和进行协作。 世界各地的大学--包括加州大学洛杉矶分校、伦敦威斯敏斯特大学、杜克大学、诺丁汉大学、伦敦艺术大学和Virginia Tech --都依靠Splashtop为其远程学习体验提供动力，包括安全的基础设施和远程IT支持。
该调查的其他发现包括：
为获得最佳学习体验，学生更喜欢混合学习方式——面对面和远程访问教育资源，特别是需要访问实验室计算机的情况。
谈到课堂，学生们仍然希望与他们的导师和同伴面对面。 事实上，46.2%的学生仍然认为他们在校内学习的效果最好，而38.2%的学生喜欢混合使用在线和现场课程。 超过84%的学生认为远程访问计算机实验室是很重要的，可以提高他们的成绩，他们认为能够根据自己的时间表管理课程、项目和工作是主要动力。
自带设备上课已经成为常态，远程技术因此成为学生访问所需软件和资源的关键。
如今的数字原住民学生越来越希望，教育经历能反映出自己校外的生活方式，能使用自己的设备无缝访问所需信息。据调查，学生平均使用1.8台设备，其中包括笔记本、智能手机、台式机、平板电脑、Chromebook 等。
绝大多数学生都希望学校能够提供所需的 IT 支持。
超过90%的受访学生表示，当他们遇到问题时，他们希望他们的大学能够提供技术支持，这使得远程IT支持对那些希望为学生创造更多动态数字体验的大学来说越来越有价值。
将校内计算机实验室带到学生身边，实现随处访问校内实验室
高校可以使用 Splashtop 搭建虚拟实验室环境，实现随时随随地的异步学习和工作。这种弹性空间有助于促进不同学生间的公平性和包容性，比如身患残疾或行动不便的学生，需要兼顾工作、学习和生活的学生。Splashtop 远程访问解决方案与设备无关，可支持 Windows、Mac、IOS、安卓、Chromebook 等，不同社会经济背景的学生都能远程访问强大的应用程序和技术。
远程支持学生
通过 Splashtop，服务台团队可以为任何设备提供快速的按需远程支持，为居家或校内的学生和教师提供支持。
利用 Splashtop 的 IT 支持功能，技术团队能在不影响学生学习的情况下积极主动地维护和更新数千台设备。这一点可以通过集中管理控制台实现，该控制台可简单高效地管理用户、权限和设备；可根据特定时间段安排访问和授予权限，确保学生和教职人员能获得流畅的远程访问体验，同时维护数据隐私和安全。Splashtop 符合 FERPA 的各项法规，具有双因素身份认证、单点登录（SSO）等高级安全功能。
Wadalkar 说：“新冠疫情促使工作和学习流程不可避免地朝着更现代、更灵活的方向发展，Splashtop 远程软件解决方案让这一切成为可能，让学生能更好地平衡生活和学习。我们不断地研究学生和学校的需求，只为了确保我们提供的解决方案能够满足他们不断变化的需求。”
要了解更多关于Splashtop远程计算机实验室 和远程、遥控& 混合学习 的解决方案，请访问Splashtop在2022年10月25日至10月28日举行的Educause年会，展位号为771。
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