Splashtop 推出统一平台以支持现代 IT 运营
以自主端点管理为核心，该AI辅助、云原生平台将IT运营、安全、远程支持和远程访问整合为一个流畅的体验。
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拉斯维加斯，2026年4月13日 — 在20年的值得信赖的远程性能后，Splashtop® 宣布推出其用于现代IT操作的统一平台，标志着该公司从远程性能领导者演变为以自主端点管理为核心的全方位整合运营生态系统。
在MSP峰会和渠道合作伙伴博览会上发布的平台反映了Splashtop对现代IT运营方式的愿景，因为终端已经成为运营和安全的中心，补丁、自动化、安全信号和远程工作流必须实时协同工作。Splashtop 在整个体验中嵌入了人工智能，以帮助 IT 团队优先处理漏洞、解析 CVE 情报，并将安全风险转化为明确的修复行动。
Splashtop平台继承了Splashtop二十年来对性能、简单性和用户体验的承诺，自动化例行的终端任务，揭示需要关注的安全信号，并使IT团队能够从单一控制台大规模采取决定性行动。专为内部 IT 团队和资源紧张的托管服务提供商打造，它整合了工具并简化了工作流程，使组织能够更清晰、更好地控制分布式环境。
“如今，端点是 IT 运营和安全交汇的地方，但大多数团队仍在拼凑工具以保证系统的安全和运行，” Splashtop 的首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 说道。“我们从头开始构建这个平台，以反映这一现实，将端点操作、安全见解和远程工作流程整合在一个操作环境中，团队可以在此自动化例行工作，专注于重要事项，并快速行动。”二十年来，我们倾听并学习了信任我们的组织，以提供安全、高性能的远程访问和支�持，这次发布代表了Splashtop一个重要的里程碑和演变。
一个代理。一体化控制台。一个体验。
一个轻量级代理和统一控制台将端点管理、支持和安全工作流整合到一个受控的环境中。IT 团队无需在不连接的工具之间切换，而可以从单一的操作视图中实时了解设备健康状况、补丁状态、漏洞以及修复措施。
体验经过精心简化和直观设计，使精简的IT团队能够在不扩展工具集或增加人手的情况下安全扩展。通过将日常操作整合到一个环境中，Splashtop 减少了经常导致响应缓慢和增加风险的摩擦和情境切换。
以自动化端点管理为核心
Splashtop 帮助 IT 团队维持安全、稳定的环境，而无需频繁进行手动干预。团队不再在多个工具中追逐补丁周期、配置偏差和修复任务，而是通过有治理的自动化，一次定义操作策略，并在所有终端上一致地执行。该平台应用策略驱动的补丁管理、配置执行和分阶段部署，同时突出显示需要注意的问题。
采用Splashtop自主终端管理的组织通常在替换手动补丁工作流程，与Microsoft Intune等工具一起获得实时操作控制，或合并复杂且维护成本高的旧管理平台。
跨操作系统、第三方应用程序、补丁级别和合规姿态的可见性，为端点健康和风险提供了可靠的记录系统。
AI辅助的CVE摘要分析漏洞数据、发布说明和社区见解，帮助IT团队快速理解风险，优先补丁，并将技术安全信息翻译为用户的本地语言。主动提醒和批量修复帮助团队减少暴露，同时在保持全面管理控制的情况下，以规模维持安全基线。
本地远程访问与支持
基于长期以来备受全球数百万用户信赖的高性能远程技术，该平台将支持工作流程直接连接到实时终端环境。IT团队�可以更准确地诊断问题，在多个设备上自动更新，并在不打扰员工的情况下在后台应用修复。按需访问移动设备和非托管设备可在员工需要帮助时进行安全干预，从而帮助组织在分布式和混合环境中保持生产力。
AI 优化的编码器使远程性能动态化，持续调整会话参数，即使在网络条件变化时也能提供安全、高质量的远程连接。
同样用于自主终端管理的轻量级代理也可以为最终用户提供安全的远程访问，扩展了平台在IT运作之外的价值。员工可以通过Splashtop所知的性能和可靠性，从任何地方安全地访问他们的工作系统。
安全集成到核心运营中
Splashtop 将安全见解直接整合到日常 IT 操作中，使团队能够识别风险并在无需切换工具的情况下做出响应。由集成安全平台如CrowdStrike、SentinelOne和Bitdefender提供的AI驱动威胁情报在控制台中本地呈现，将检测直接链接到修复，从而更快地识别高风险端点。
通过将安全上下文嵌入同样用于补丁和设备管理的工作流程中，Splashtop 减少了安全孤岛并加速了响应。
组织可以通过集成杀毒软件和终端检测与响应（EDR）解决方案进一步扩展保护，将安全警报与终端健康和合规性数据关联在单一视图中。这种统一的方法在保持操作简便的同时，实现了更快速、更明智的行动。
Splashtop 的统一平台将在五月推出，采用基于终端的定价和简化部署，旨在帮助组织在不具备传统企业工具复杂性的情况下实现 IT 操作现代化。有关更多信息，请访问 www.splashtop.com。
新闻摘要
适用于现代IT运营的统一平台：Splashtop推出一个云原生平台，将终端管理、安全洞察、远程支持和远程访问整合到一个由自主终端管理（AEM）支持的单一运营环境中。
整合的终端操作：单一轻量级代理和统一控制台提供设备库存、补丁状态、配置合规性和修复工作流程的可见性，帮助IT团队和MSPs减少工具蔓延，规模化管理分布式环境。
AI 驱动的补丁智能：Splashtop AEM 分析发行说明、已知问题、社区见解和漏洞数据，帮助 IT 团队优先考虑补丁、评估部署风险，并更快地修复高影响 CVE。
安全性与 IT 运营集成：Splashtop 将安全信号直接嵌入运营工作流，并与领先的 EDR 平台如 CrowdStrike® 和 SentinelOne® 集成，以将端点风险与缓解措施相关联。
关于 Splashtop
Splashtop是全球顶级的远程工作、支持和管理解决方案提供商，在随处工作的世界中简化了安全和性能。以客户成功为首要任务，Splashtop 的技术易于小型和中型企业部署、使用和管理，提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持以及24/5客户支持。超过3000万用户选择的亲民解决方案，Splashtop是一个通过高度灵活的计划使用户在自己的条件下成长和扩展的合作伙伴。Splashtop 是 会员，属于微软智能安全协会 (MISA)的一员，与微软合作，帮助客户应对当今 IT 领域不断演变的挑战。访问 www.splashtop.com 并关注我们的 LinkedIn 以了解更多信息。