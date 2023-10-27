GoToAssist 定价太高？
如果我们说，你不需要花大价钱订购远程支持解决方案，怎么样？如果正在使用 GoToAssist，就知道这个软件的价格贵得有多离谱，起价为每月¥385，其中不包括支持移动设备所需另付的附加组件相关费用。
比较 GoToAssist 与 Splashtop Remote Support 的定价，则会发现 Splashtop 能立省至少70%！Splashtop 具备更高性价比和更多功能。
比较 Splashtop 与 GoToAssist 的成本
Splashtop Remote Support
GoToAssist
最低
¥1,400/年
US$660/年
移动设备支持（iOS 和安卓）
免费
每个代理商每年须额外支付 $240
总价（包括移动设备支持）
¥1,400/年
US$900/年
如果需要移动设备支持，订购 Splashtop Remote Support 以替代 GoToAssist 可立省至少75％。Splashtop Remote Support 还具备 GoToAssist 没有的功能，包括拖放文件传输、多显示器支持和远程打印。
所以说，Splashtop Remote Support 可以作为 GoToAssist 的理想替代方案。
了解真正的价值：Splashtop 与 GoToAssist 定价对比
挑选远程支持解决方案时不仅要看前期成本，还要了解前期投入能获得的总体价值。让我们更深入地了解 Splashtop 和 GoToAssist 的定价结构，看看谁的性价比更高。
透明的定价
Splashtop 的价格公开透明。没有任何隐性或意外费用。定价公开透明，使企业能有效进行预算，而不会出现任何意外。
基础定价方案中包含的功能
Splashtop 的基础定价方案中包括许多其他提供商要求额外支付费用才能享受的功能。比如移动设备支持、拖放文件传输、多显示器支持、远程打印等。这些额外功能让用户的投入更有价值。GoToAssist 中的移动设备支持必须额外付费才能使用，导致企业总体支出的增长。
可扩展性和灵活性
Splashtop 知道企业要不断发展变化。其定价方案旨在实现可扩展，允许企业根据自身不断变化的需求升级或修改方案，避免超出成本预算。
关于定价，要更多关注数字之外我们能获得的价值。Splashtop 定价透明、功能丰富、可扩展，而且客户评价很高，在与 GoToAssist 的价格战中显然更胜一筹。如果您想要具备高级功能的高性价比远程方案，不妨试一试 Splashtop！
与其高价订购 GoToAssist 许可证，不如先试一试 Splashtop！
客户评价
到目前为止，我发现 Splashtop 在支持小型企业客户方面性价比最高。我已经完全从 GoToAssist 改用 Splashtop，主要是因为价格便宜，但更大的优势在于 Splashtop 支持移动设备！
David Humber - FWD Consulting
客户评价
使用 Splashtop Remote Support 进行远程支持访问。比之前用的 GoToAssist 好用多了。功能、性能和其他软件差不多，但价格更低。
Mark Bazin - Cristo Rey Network