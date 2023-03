网络安全领导者：Mark Lee 和 Sramana Mitra 的对话

Splashtop Splashtop 的历史和网络安全的问答。 下面抄录的是Sramana Mitra在她的博客上对 的采访的几个要点 。

Sramana Mitra:可以谈一谈您自己以及 Splashtop 有关的事情吗?

Mark Lee:Splashtop 是我的第二家创业公司。第一家创业公司和现在的 Splashtop 是我与其他三个 MIT 的朋友一起创建的,他们是 Robert Ha、Thomas Deng 和 Philip Sheu。我们都毕业于 MIT。

我们认识30年了。

当我和我的三个联合创始人在2006年开始时,公司被称为DeviceVM。



然后,公司业务更改为浏览器操作系统。我们预计,Chrome Book 和 Chrome 操作系统以后将会至关重要,那时我们是首家为 PC OEM 开发浏览器操作系统的公司。这是公司最初的业务。2010年左右,公司业务更改为远程访问和远程支持。

此后,公司才一步步发展为今天的 Splashtop。今年一月份我们刚宣布将进行独角兽融资。对我们来说,这段历程不仅非常漫长,而且跌宕起伏。如今,我们四人仍然在一起,既是非常要好的朋友,也是最佳的合作伙伴。

Sramana Mitra:非常了不起,祝贺你们。可以请您再谈一谈为什么客户愿意使用您的产品吗?您现在遇到了哪些问题?

Mark Lee:我们公司主营远程办公、远程学习和远程支持。这三个是我们的主要使用场景。中小型企业市场是我们关注的重中之重。

人们居家隔离时,需要访问自己的办公计算机。许多医生、牙医和会计师的办公室和诊所中都会用到我们的产品。例如,会计师需要远程访问 QuickBooks。他们所有人都在使用我们的产品实现远程办公。

COVID也加速了我们的增长。 我们的业务去年增长了170%。

特别是在远程学习领域,过去七个月中超过250所大学和 K-12学校,包括麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校、南加州大学和其他社区大学,都已成为我们的客户。这些学校都有自己的实体实验室,实验室的计算机可以运行 Adobe、AutoCAD 等专业软件,学校希望学生能够远程访问这些实验室计算机。

远程支持领域也是如此。员工居家办公时,IT 需要为这些员工提供远程支持。教师也需要远程支持,他们居家办公时也可能会遇到一些问题。

学校 IT 也需要远程操作。学校和学生设备都需要根据需求获得故障排除方面的帮助。这三个领域都取得了快速发展。

Sramana Mitra:您公司的产品竞争环境如何?

Mark Lee:疫情之前,我们的主要竞争对手是 LogMeIn 和 TeamViewer。在过去的几年间,我们成功地替代了它们,因为我们的产品性能更高、更易于使用。

我们的产品更快、更好、更具成本效益。 我们也很容易做生意,我们提供非常强大的客户支持。 Capterra第三方评论员对我们的总体用户评分为97分,远远高于我们竞争对手的评分。 人们喜欢我们的产品。

这就是为什么试用我们产品的所有用户中有一半最终会决定购买。这也是一种自助式服务方法。疫情期间,一切都在加速发展,但同时,我们发现许多企业都选择使用我们的解决方案来替换或避免使用 VPN。

通常来看,大多数企业一直在使用 VPN 和 RDP。VPN 让居家办公的最终用户享有过多的特权。一旦连接到 VPN,您的家庭设备上会出现很多潜在的横向活动,恶意软件趁机入侵您的家庭设备,从而导致整个公司网络被恶意软件入侵。

此外,VPN 的性能也是一个大问题。试想一下,您已经连接了 VPN,家里的流量都引向了公司网络。假设我们正在 Zoom 上参加会议。所有会议视频流量在引向互联网之前,都会先引向您的公司网络。

对于公司网络而言,提供数量庞大的 Zoom 会议非常困难,也极具挑战性。使用 Splashtop,您的 Zoom、Salesforce 和所有其他会议都不会像 VPN 那样把流量引向到您的公司网络。您只是在家庭计算机上启动该应用程序。您只有在访问公司资产时,才会使用 Splashtop 应用程序的专用流量。从而,让 IT 部门可以更轻松地监控和保护整个环境。

不过,我并不是说我们正在淘汰和取代 VPN,因为 VPN 还有许多其他用途,它本身仍然具有价值。但是,VPN 从来都不是为了远程访问而设计。它的可扩展性不好,并且存在很多安全性问题。如今,市场对信任的看法正在变化,试图通过不同的生态系统解决方案来解决 VPN 解决方案现存的缺点。

