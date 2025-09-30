可以用 Splashtop 监视远程工作人员吗？Q&A

《纽约时报》最近刊登的文章——《你的老板如何利用远程办公工具监视你》引人担忧，一些人担心 Splashtop 会成为管理人员监视员工的工具。但事实并非如此。下面的 Q&A 给出了如何保障计算机安全、保护个人隐私的原因和建议。
Q&A
可以用 Splashtop 监视远程工作人员吗？
不可以。Splashtop 是一种远程访问工具，远程工作人员可以使用该工具访问和控制其办公计算机。
他人可以利用 Splashtop 远程访问正在使用中的计算机并对其进行监视吗？
远程会话建立完成后，系统会自动弹出一个通知窗口，以让用户知道这台计算机正在接受远程访问。因此，如果其他人远程访问您正在使用的这台计算机，您将会看到一个通知窗口。许多其他远程控制解决方案不具有此安全功能。
请记住，他人访问您工作计算机的唯一方法是：1）在您所属机构的 Splashtop 帐户中拥有一个用户帐户，且 2）该帐户的管理员赋予其此台计算机的访问权限。
如果我远程访问一台工作计算机，办公室里的人可以看到我在做什么吗？
您可以通过启用黑屏功能来防止其他人看到您正在做的事情。当您访问和控制远程计算机时，该功能将“隐藏”这台远程计算机的屏幕。因此，办公��室里的其他人将无法看到您的工作内容。
Splashtop 用户可以在远程会话中开启/关闭黑屏功能，也可以锁定远程计算机的键盘和鼠标，以防止他人在工作期间擅自改动此台计算机。
Splashtop 是否监视我的网络流量？
否，Splashtop 在远程访问一台工作计算机时不会监视其网络流量。
但是，如果此台远程计算机在公司网络范围内，而您正在远程访问此台计算机以浏览互联网，那么公司仍然可以监视您的网上活动，就像您在办公室中使用计算机上网一样。因为 Splashtop 不会提供任何网络监控工具，所以公司需要使用单独的工具来实现这一目的。
如果公司已经在我的工作计算机上使用监视软件怎么办？
这篇文章指出，当您使用诸如 Splashtop 之类的远程访问软件时，“您在该应用程序窗口中做的所有事情都会呈现在办公室的计算机上。也就是说，与在真实办公室中一样，IT 部门或公司经理也可以访问该台计算机。”如果贵公司已经在工作计算机上安装了 ActivTrak、SentryPC 等软件来跟踪您访问的网页、安装的软件或其他活动，那么无论您现在是在办公室里，还是在家里远程访问这台计算机，这些软件都可以对此台工作计算机进行跟踪。
哪些规范可供 Splashtop 用户参照以免遭监视？
远程工作期间，您可参照如下建议以保护个人隐私：
确保开启黑屏功能
启用这些功能以防止他人在会话期间进行篡改
确认只有您或其他获得许可的人有权远程访问您的计算机。请与您的 Splashtop 帐户管理员联系，以确保所有计算机访问权限都已更新。
请记住，在您远程控制自己的办公计算机时，公司安装在此台办公计算机上的任何跟踪软件仍可继续使用，就像您在办公室使用这台计算机一样。
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