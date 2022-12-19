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MSP managed service provider using Splashtop to enable work from home computer access to clients

我的 IT Indy 使客户端可以在家中进行远程访问

托管服务提供商（MSP）如何在疫情期间帮助小型企业恢复运营

摘要

My IT Indy 总裁 Ryan Grimes 解释了公司在新冠疫情期间如何利用 Splashtop Remote Access 帮助印第安纳州的小型企业继续运转，实现居家办公。

Splashtop Remote Access 作为一种远程桌面访问工具，可以帮助用户随时随地访问电脑。借助 Splashtop，My IT Indy 加快了远程访问部署速度，操作简单且成本较低。

Ryan 说：“新冠疫情袭击印第安纳州社区时，大多数支持居家办公的企业都会立即这样做。”但是，他进一步解释说：“尽管许多企业确实打算实施远程办公，但他们不知道如何实施。”

我的 IT Indy 如何通过 Splashtop Remote Access 解决方案帮助印第安纳州企业实现弹性工作

在将远程功能扩展到客户端之前，My IT Indy 评估了几种产品，这些产品可以使他们设置客户端以在家中工作。

My IT Indy 表示，Splashtop Remote Access 符合其所有需求。Ryan 说：“通过我们的 RMM 实用程序进行部署以替换已经安装的版本非常简单，而且价格也不贵。”

My IT Indy 让客户对 Splashtop 进行了一次试运行，客户非常喜欢这款软件。该公司继续测试该软件，他们对流程进行了微调后，所有客户都可以使用 Splashtop。

Ryan Grimes 解释说，Splashtop 效果很好。“不仅速度快，而且简单易用。甚至可以在 LTE iPad + Magic Trackpad 上运行，太棒了，”Ryan 说。

结果

最后，My IT Indy 通过 Splashtop 找到了他们的客户所需的解决方案。

My IT Indy 用过不同公司的各种工具。这些年来，这些公司要么被收购、集成到其他系统，要么价格飞涨，让人难以承受。借助 Splashtop Remote Access，My IT Indy 能够为印第安纳州的企业提供经济高效且可靠的远程访问解决方案。

这是因为 Splashtop 不仅价格合理，而且没有像其他远程访问提供商那样的提价历史。

携手并进 迈向未来

Ryan 表示，要在当下的艰难时期继续前进，我们需要保持乐观，他坚信 My IT Indy 可以“顺利度过难关，当下的情况已是事实，如何应对将取决于我们如何摆脱现状。要尽可能地为他人提供帮助和乐于奉献。”

Ryan 的话引起了 Splashtop 的强烈共鸣。新冠疫情让我们清晰地记起了成立 Splashtop 的初衷：将有效的居家办公解决方案纳入运营中，帮助个人用户以及企业、学校、医院等各个组织提高灵活性。

为应对新冠疫情，Splashtop 远程访问产品提供大力优惠

细节

关于我的 IT Indy

作为面向企业客户的全方位服务 MSP，My IT Indy 可提供企业运营所需的 IT 服务，包括计算机管理、网络管理、VoIP 系统及其业务安全。

Splashtop 远程访问

Splashtop Remote Access 作为一种远程桌面访问工具，允许随时随地访问电脑。通过这个软件，即可从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备远程访问其他 Windows、Mac 和 Linux 设备。

可以控制计算机并访问所有应用程序、文件和数据。免费试用（无需信用卡）。

客户评价

我们利用各种技术为客户提供帮助。有了 Splashtop 等远程访问应用，我们不仅可以远程帮助客户，还能使客户实现远程办公，确保业务连续性。

Ryan Grimes, President of My IT Indy

My IT Indy Logo
Using remote access on a computer in a server room

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