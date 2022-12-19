我的 IT Indy 使客户端可以在家中进行远程访问
托管服务提供商（MSP）如何在疫情期间帮助小型企业恢复运营
摘要
My IT Indy 总裁 Ryan Grimes 解释了公司在新冠疫情期间如何利用 Splashtop Remote Access 帮助印第安纳州的小型企业继续运转，实现居家办公。
Splashtop Remote Access 作为一种远程桌面访问工具，可以帮助用户随时随地访问电脑。借助 Splashtop，My IT Indy 加快了远程访问部署速度，操作简单且成本较低。
Ryan 说：“新冠疫情袭击印第安纳州社区时，大多数支持居家办公的企业都会立即这样做。”但是，他进一步解释说：“尽管许多企业确实打算实施远程办公，但他们不知道如何实施。”
我的 IT Indy 如何通过 Splashtop Remote Access 解决方案帮助印第安纳州企业实现弹性工作
在将远程功能扩展到客户端之前，My IT Indy 评估了几种产品，这些产品可以使他们设置客户端以在家中工作。
My IT Indy 表示，Splashtop Remote Access 符合其所有需求。Ryan 说：“通过我们的 RMM 实用程序进行部署以替换已经安装的版本非常简单，而且价格也不贵。”
My IT Indy 让客户对 Splashtop 进行了一次试运行，客户非常喜欢这款软件。该公司继续测试该软件，他们对流程进行了微调后，所有客户都可以使用 Splashtop。
Ryan Grimes 解释说，Splashtop 效果很好。“不仅速度快，而且简单易用。甚至可以在 LTE iPad + Magic Trackpad 上运行，太棒了，”Ryan 说。
结果
最后，My IT Indy 通过 Splashtop 找到了他们的客户所需的解决方案。
My IT Indy 用过不同公司的各种工具。这些年来，这些公司要么被收购、集成到其他系统，要么价格飞涨，让人�难以承受。借助 Splashtop Remote Access，My IT Indy 能够为印第安纳州的企业提供经济高效且可靠的远程访问解决方案。
这是因为 Splashtop 不仅价格合理，而且没有像其他远程访问提供商那样的提价历史。
携手并进 迈向未来
Ryan 表示，要在当下的艰难时期继续前进，我们需要保持乐观，他坚信 My IT Indy 可以“顺利度过难关，当下的情况已是事实，如何应对将取决于我们如何摆脱现状。要尽可能地为他人提供帮助和乐于奉献。”
Ryan 的话引起了 Splashtop 的强烈共鸣。新冠疫情让我们清晰地记起了成立 Splashtop 的初衷：将有效的居家办公解决方案纳入运营中，帮助个人用户以及企业、学校、医院等各个组织提高灵活性。
为应对新冠疫情，Splashtop 远程访问产品提供大力优惠。
细节
关于我的 IT Indy
作为面向企业客户的全方位服务 MSP，My IT Indy 可提供企业运营所需的 IT 服务，包括计算机管理、网络管理、VoIP 系统及其业务安全。
Splashtop 远程访问
Splashtop Remote Access 作为一种远程桌面访问工具，允许随时随地访问电脑。通过这个软件，即可从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备远程访问其他 Windows、Mac 和 Linux 设备。
可以控制计算机并访问所有应用程序、文件和数据。免费试用（无需信用卡）。
客户评价
我们利用各种技术为客户提供帮助。有了 Splashtop 等远程访问应用，我们不仅可以远程帮助客户，还能使客户实现远程办公，确保业务连续性。
Ryan Grimes, President of My IT Indy