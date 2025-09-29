美国大型零售商通过 Splashtop 现代化升级超过900家店铺的远程支持
简化的IT支持、更快速的问题解决以及为超过22,000设备提供安全访问
影响
超过50%的故障排除时间减少
Splashtop 远程支持工具将平均故障排除时间缩短了一半以上，特别是在路由器和硬件安装方面，某些情况下从45分钟缩短到不到5分钟。
对超过22,000台设备的安全远程访问
用Splashtop替代VNC，实现对14,000台Windows PC、8,000台Android设备和70台Mac的安全访问，大大提高了整个零售环境的合规性和可见性。
团队之间的工具整合以提高效率
零售和公司团队现在使用Splashtop满足所有远程访问和支持需求，消除了对单独工具的依赖，降低了成本并提高了效率。
挑战
拥有超过900家门店和超过22,000台连接设备，零售商的IT团队面临着日益增加的需求，需要安全地支持现场和零售运营，并符合日益严格的合规要求
零售IT服务团队由17名支持代理组成，负责支持中西部地区商店的POS系统、基于安卓的标牌、手持设备和网络硬件。他们的日常工作涉及远程访问系统，以解决从前线商店工作人员升级的工单。
“如果它能连接到网络，我们就支持它。我们需要一些安全可靠的东西来跟上。” ~ IT零售服务支持经理。
与此同时，公司IT服务中心为超过3,000名使用台式机和笔记本电脑的内部员工提供支持。他们曾使用类似 SCCM 和 ConnectWise 的工具进行远程会话和软件管理。
但限制是显而易见的：
在分布式环境和多个商店之间协调支持十分困难
没有针对安卓数字标牌和手持设备的远程访问支持
传统VNC工具缺乏安全性、访问控制和可审核性，带来合规性风险
像 ConnectWise 和 SCCM 这样的工具在日常支持上不太可靠。
对现场人员的远程故障排除既慢又容易出错，仅依靠口头指令。
评估了ScreenMeet，但发现它过于依赖于ServiceNow，灵活性不足
该组织需要一个可扩展且操作系统无关的解决方案，适用于每个部门和设备类型。
客户满意评论
一位同事花了45分钟在电话中解释路由器的安装。切换到 Splashtop AR 并在不到5分钟的时间内完成。
~ IT Retail Services Support Manager
客户满意评论
Splashtop的亮点不仅仅是技术，虽然技术很过硬，还有团队的人。我们寄给他们一个过时的安卓显示器，他们让Splashtop在上面成功运行。支持非常灵活，响应也很快，正是我们需要的，能够快速、安全地推出。
~ IT Service Center Manager
客户满意评论
我们已将所有设备加载到 Splashtop Business 应用程序中。现在即可随时随地轻松支持任何人。
~ Service Desk Analyst
分辨率
零售商在其整个零售足迹和内部系统中部署了Splashtop Enterprise和Splashtop AR。
无人值守访问零售系统：Splashtop 部署在22,000个零售设备上，替代了VNC，实现了对POS系统、安卓显示屏、数字标牌和斑马手持设备的安全无人值守访问。
内部员工的有人值守支持：公司支持团队使用Splashtop Business App为超过3000名用户提供实时帮助，减少了等待时间并简化了工作流程。
现场操作的AR：IT和商店工程团队采用Splashtop Augmented Reality用于设备更换和HVAC维修期间的视觉指导和标注能力，减少了停机时间和沟通障碍。
安全角色访问： 精细控制权限确保从开发人员到人才运营的不同部门仅访问他们负责的设备，增强了PCI合规性。“使用VNC，如果你能进入一个设备，就能进入所有设备。现在，它是可控且可追溯的。”~ IT零售服务支持经理
为何重要： PCI DSS要求严格的访问控制和审核日志记录。使用Splashtop，每个访问会话都被记录下来，权限是特定于角色的，确保责任和降低零售商22,000个设备的风险。
Android 设备的端点管理 使用 Splashtop 自主端点管理（AEM）功能，IT 团队为基于安卓的标牌设备安排重启并推送批量 APK 更新，解决内存泄漏问题，提高正常运行时间，无需远程连接。
文件传输和命令行工具：借助Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)功能，远程脚本、重启和部署被执行，而无需涉及最终用户，从而将业务时间的干扰降到最低。
跨平台覆盖：Splashtop支持Windows、Android、macOS和虚拟化环境，使零售商能够在多种设备上实现标准化支持。
快速、自导实施：一个强大的知识库使IT团队能够在不延误的情况下完成部署，对Splashtop的支持团队依赖最小。“我们从来没有在等 Splashtop。老实说，他们是在等我们，” ~ 零售服务支持经理。“支持团队和文档让一切都变得非常简单，” ~ IT 服务中心经理。
组织范围的可扩展性：Splashtop不仅被IT团队采用，同时也被运营、商店工程和人才发展团队用于各种远程支持需求。
关于客户
一家领先的美国零售商，拥有超过900家门店，并继续快速扩张。该组织以其垂直整合、以客户为先的运营方式和快速增长著称，秉持创新、高效和价值驱动文化。