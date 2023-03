使用 Splashtop 远程运营培训中心

新冠疫情扰乱了许多公司的运营,Bechtle IT System House Chemnitz 也不例外。疫情期间,该公司培训中心不得不关闭,可见疫情对培训中心的影响非常严重。Bechtle IT System House Chemnitz 公司的服务台代理 Johann Geßner 解释了公司在疫情期间利用 Splashtop Enterprise 远程实验室的原因,并介绍了该公司利用此软件快速高效、经济实惠地提供 IT 培训的过程。

挑战:如何以较低的运营成本确保培训中心的连续性

Bechtle IT System House Chemnitz 在德国开姆尼茨、德累斯顿和科特布斯均设有培训中心。每个培训中心都配备了计算机室和配套的培训软件。疫情前,这些培训中心非常适合为秘书、PA 和 IT 管理员提供有关云、服务器、网络等 IT 主题相关培训。

疫情封城以来,社交隔离等安全措施使得培训中心的现场培训计划无法开展。Geßner 说:“培训中心想赚钱就不能选择关闭”。而且,培训中心的运营成本很高,因为它们需要投资具有数据中心的实验室。

Geßner 认为,必须在疫情期期间找到一种经济有效的方式来远程运营培训中心,因此他开始四处寻找解决方案。首先,他研究了自己熟悉的远程软件产品,但这些产品不仅价格贵,而且操作复杂。Geßner 解释说:“如果使用这些解决方案,就必须高价购买大量硬件和互联网接入。我们正在商量投资15万欧元。”

Geßner 进一步解释说,这些解决方案非常复杂,并没有自己希望的那样对用户友好。他说:“这些解决方案要求所有用户下载一些复杂软件和证书,这在封城期间是不切实际的。”

然后,Geßner 开始研究 VPN 和 RDP,测试了大约9种解决方案,效果都不太好。他说:“这些解决方案有好有坏。难点在于根据数据保护法的规定,任何人不得在任何地方传递客户地址,所以我们要非常谨慎,我们对于实施 VPN 的安全风险也不太满意。”

就在这时,Geßner 发现了 Splashtop 远程实验室。

解决方案:Splashtop Enterprise 远程实验室 – 价格合理、安全可靠、对用户友好的远程访问软件

Splashtop Enterprise 远程实验室是一款远程访问软件,允许用户使用任意设备(包括 Windows 或 Mac 计算机、Chromebook、iPad、安卓平板电脑等)远程访问并控制实验室计算机。

Splashtop Enterprise 符合 Geßner 的所有要求,包括成本、可管理性以及远程运营培训中心。

Geßner 说:“我不想在任何门户网站中点来点去。Splashtop 界面清晰明了,几分钟内就能完成自己需要做的事情,客户也有自己的访问权限,不需要到任何子菜单中搜索。而且,Splashtop 的所有内容都排列清晰,轻轻松松就能完成准备工作,例如分配密码和权限。”

通过 Splashtop,Geßner 能够解决不允许分享客户个人地址的隐私政策挑战。Geßner 解释说:“Splashtop 允许使用自己的电子邮件地址创建帐户,每次培训课程开始之前都可以改密码,并根据需要将密码提供给学员。这是只有 Splashtop 才具备的功能,目前我还没发现其他产品可以做到这一点!”

而且,与其他远程访问软件相比,Splashtop Enterprise 具有的功能更多,但其价格却不到其他产品价格的一半。“这就是最具有说服力的原因,”Geßner 说。

通过 Splashtop Enterprise 远程实验室,Geßner 及其团队可以:

使学生和教师能够远程访问培训中心的实验室计算机,让师生可以像在实验室中一样使用远程计算机上的应用程序

预定访问时间段并设置权限,以确保学生和教师可以获得流畅的远程访问体验

远程支持和管理实验室计算机,为任何计算机或移动设备提供快速的按需远程支持,并可以为在家中或校园里的学生和老师提供支持

结果:Splashtop 帮助我们度过艰难时期并为混合培训带来新的可能

Bechtle IT System House Chemnitz 测试了十多种工具,最后选择 Splashtop 的远程实验室软件作为支持远程培训中心的工具。Splashtop 因其具备的主要功能、可靠性和可负担性而在所有解决方案中脱颖而出。

Geßner 说,Splashtop 帮助其团队成功度过了艰难时期。

实施过程也很顺利。IT 团队在67个 windows 客户端上安装了 Splashtop,多达24名学生能远程访问培训中心的 PC 完成培训课程。Bechtle IT System House Chemnitz 仅通过两次培训就收回了对 Splashtop 的投资。

Bechtle IT System House Chemnitz 的学员现在可以在德国任何地方参加培训课程,而不必前往公司所在的实际地点。Geßner 说:“这意味着学员可以节省出行时间和酒店费用,我们的培训部门可以节省组织费用。”

由于此前的方案取得了成功,Geßner 及其团队计划在疫情结束后继续使用 Splashtop,并计划提供混合培训解决方案。他说:“我现在认为,即使疫情结束后,我们仍会继续提供在线培训。因为我们发现,有了 Splashtop 之后,在线培训可以做得非常棒、非常可靠。”他还补充道,有人认为在线培训的质量更高,对客户来说更方便,这是使用 Splashtop 进行远程培训的一个额外好处。

—

