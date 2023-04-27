Splashtop and Pax8 Partner to Deliver Streamlined Remote Access and Support Solutions to MSPs

Splashtop 与 Pax8 合作为 MSP 提供简化的远程访问和支持解决方案
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2023年4月27日 科罗拉多州丹佛：Pax8 是一个行业领先的云商务市场，该公司今天宣布将通过 Pax8 市场在全球推出其全新运营供应商 Splashtop。Splashtop 的远程访问、支持以及端点监控和管理解决方案极具成本效益，而且功能强大，可以助力托管服务提供商（MSP）提高任意客户端、设备、应用程序或位置的效率和响应能力。此外，MSP 可以通过向客户转售远程办公解决方案来创造新的收入来源。
Pax8 供应商联盟首席副总裁 Nikki Meyer 表示：“Pax8 与 Splashtop 的合作伙伴关系代表了创新与卓越的协同作用，顶尖技术与高质量客户服务相结合，可以为我们的合作伙伴及其客户提供卓越的用户体验，以及安全可靠、可扩展的解决方案。我们很高兴像 Splashtop 这样优秀的供应商能够加入我们的世界级云市场。”
自2006年以来，Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的财富500强企业。该公司的生产力工具和功能可以帮助用户轻松完成日常工作，帮助用户在远程办公的同时保持高生产率。
Splashtop 的首席执行官 Mark Lee 说：“很高兴能成为通过 Pax8 市场向 MSP 提供居家办公和按需远程支持和管理产品的独家供应商。远程 IT 管理的灵活和高效是混合办公的关键。我们的解决方案使供应商及其客户能够在任意设备上安全办公，确保操作的流畅和稳定。”
Splashtop 产品的亮点包括：
促进收入增长：Splashtop 的多功能、低成本且可定制的混合办公和远程办公解决方案为 MSP 提供了宝贵的转售机会和新的收入来源。
一个方案，多种用途：Splashtop 提供了 MSP 管理和监控端点所需的所有功能，包括自定义警报、Windows 更新、远程命令、系统清单、事件日志、一对多等。
按需功能：通过按需服务台功能，可随时随地为员工和有人值守的设备提供 IT 支持，无需预安装任何软件。
易于设置和迁移：MSP 仅需几分钟即可迁移到 Splashtop 或将软件部署到无人值守的多个端点。
IT 生态系统集成：Splashtop 可与 MSP 使用的主流平台无缝集成，包括 Datto、Autotask、Bitdefender、Atera、NinjaOne、Naverisk、ServiceNow、Jira、Avanti 等。
安全性与合规性：Splashtop 的安全基础架构、入侵防御和多项安全功能可确保数据安全。Splashtop 支持与单点登录（SSO）集成，遵守 SOC 2，支持包括 HIPAA 在内的多项行业法规和标准。
要了解有关 Pax8 和 Splashtop 的更多信息，请访问网站 www.pax8.com。
关于 Pax8
Pax8 是全球最受欢迎的云商务市场，IT 专业人员可以通过该平台购买、销售和管理卓越技术解决方案。Pax8 开创了现代商业的未来，通过其渠道合作伙伴为超过40万家企业提供云支持，每月交易额高达一百万。通过 Pax8 多次获奖的技术，托管服务提供商（MSP）可以促进发展，提高效率并降低风险，从而使各项业务蓬勃发展。Pax8 是一家创新型公司，已连续五年入选 Inc. 5000。前往网站 pax8.com8.com 详细了解。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处于领先地位，其针对弹性办公、弹性学习和 IT 支持的解决方案可提供真实的"面对面体验"，就像现场设备一样快速、简单且安全。Splashtop 具备 4k 分辨率 60fps 的高性能以及各种高级安全功能和合规性，可访问并支持所有设备和操作系统，在全球都可以即时联系我们的专业技术员，是一款全功能、多场景、高性能软件应用。Splashtop 的全球用户超过3000万，其中包括85%的世界500强企业。Splashtop.cn
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Pax8 媒体联系人：
传播总监 Melissa Gallegos