美国65%的IT服务台团队报告了不可持续的压力和倦怠水平

美国的 65% 的 IT 服务台团队报告称当前的压力和劳累难以承受
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根据 Splashtop 的《远程支持市场趋势报告》，企业在维持 IT 支持目标、招聘、人才保留以及技能短缺方面面临挑战
2022年5月12日，加利福尼亚州库比蒂诺市 - 在过去两年中，IT部门一直服务于业务前线，帮助企业快速实施数字化转型战略，以实现完全远程和现在的分布式劳动力。 根据Splashtop今天发布的《2022年远程支持市场趋势报告》（ ），这是有代价的，因为全美65%的IT服务台团队报告说，报告压力水平不可持续的团队成员数量有所增加。
使问题更加复杂的是，94%的受访者表示，他们的服务台功能在过去12个月中受到了招聘挑战、留任问题和/或技能短缺的影响。 因此，67%的人报告说在维持IT支持目标方面存在挑战。
Splashtop 的联合创始人兼首席技术官 Philip Sheu 称："许多员工经常要远程办公，从而导致 IT 和服务台工作人员收到的工单数量与日俱增，所需支持的设备种类更加多样化，面临的安全挑战也越发复杂。更加有效的远程支持工作流程和工具有助于减轻额外的负担，提高双方的满意度。"
报告显示，96%的受访者表示，大流行之后，对远程IT支持的需求继续增加，并将继续占据主导地位。 近100％的人说，"远距离支持 "是大多数门票的要求。
Sheu 还表示："如果要提高效率，可以将远程支持工具与工单系统集成，可以配置规则以自动发送支持请求，还可以简化技术员的协作流程。这样一来，就可以减少解决工单和管理服务台的时间"。
《远程支持市场趋势报告》的重要发现：
支持分布式劳动力的新障碍。虽然对远程支持有明确的需求，以优化灵活/在家工作（WFH）模式，但新的沟通和技术支持挑战已经出现。 事实上，95%的受访者表示，支持远程用户会带来新的技术和沟通挑战，但这对于有效的灵活工作策略至关重要。
硬件外围支持、密码重置、补丁和更新是很常见的日常活动，如果有良好的沟通渠道，往往可以有效解决。IT 专业人员需要适应这些挑战，既要在技术上支持远程工作人员，还要确保能够远程提供技术支持。
自带设备（BYOD）的盛行通过设备的多样性造成了复杂性。 由于94%的组织允许或要求个人设备用于工作，支持团队需要能够驾驭多样化的设备环境。 事实上，87%的企业表示，自带设备的增加是由该大流行病加速的，因此，IT部门需要支持各种设备类型、操作系统和网络的工具和流程。
用户错误在服务台票据中占了相当大的份额。据70%的受访者称，用户错误占所有IT服务台票据的一半或更多，因此必须要有相应的流程和技术来快速识别、解决并帮助用户从他们所犯的错误中学习。
远程支持会议提供最好的效率和最终用户满意度。近四分之三的受访者表示，远程支持会议提供了最好的效率，终端用户的满意度，因为他们可以登录并直接看到用户遇到的问题，排除故障，并迅速解决问题。 这个过程可以简化服务台的开票过程，提供理想的用户体验，并识别整个组织的潜在重大问题，包括安全漏洞和风险。
用于支持的增强现实（AR）对许多组织来说是改变游戏规则的。在接受调查的人中，42%的受访者表示，通过IT支持利用AR将最终用户的环境可视化的能力对解决问题产生了巨大的影响。
"在任何地方工作的举措增加了IT人员的压力，并提高了对关键绩效指标的关注，以帮助支持分布式员工队伍。 根据我们的研究，大多数（70%）企业清楚地看到了投资于远程会话解决方案的价值，并且正在实现改进的支持关键绩效指标。 ESG高级分析师Mark Bowker说："投资于远程会话技术的组织正在跟踪改进的关键绩效指标，包括减少处理时间（66%）、增加吞吐量（59%）和加快总解决时间（56%）。
研究方法
报告中提到的数据来自于ESG ，代表Splashtop对2022年第一季度的远程支持趋势这一主题进行的全面调查。 北美地区200名负责其组织的服务台支持的IT决策者参加了调查。 所代表的组织横跨中型市场（250至999名员工，34%）、中型企业1000至4999名员工，34%）和大型企业（5000名以上员工，32%）。 该样本由行业垂直的横向组合组成。 点击这里 ，下载《远程支持状况报告》。
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