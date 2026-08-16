Splashtop 和 SysAid 提供的 AI 驱动远程支持
将 Splashtop 与 SysAid AI 连接，可直接从服务记录发起安全的远程支持会话，帮助 IT 团队更快地排查问题并协助用户。
主要功能
借助 AI 驱动的工作流程启动远程支持
直接从服务台轻松发起远程支持。SysAid AI 将自动识别设备，提供连接链接，在 Ticket Journey 中自动记录会话，并学习为类似工单建议远程访问。
安全的远程连接
通过加密的 Splashtop 连接和专为企业及大型企业环境设计的访问控制，保护远程支持会话。
远程会话功能
使用 Splashtop 远程支持功能，如文件传输、远程重启、聊天和远程控制，实时排查设备问题。
提供按需远程支持
直接从 SysAid 服务记录中为请求用户生成邀请链接，并为技术人员生成启动链接。
连接到受管计算机
启动与 Splashtop 中已可用的现有计算机的远程会话。
AI 代理会识别正确的设备——可根据资产名称、请求用户的资产或服务记录中的任何其他引用进行识别。技术人员也可以直接为计算机命名。
保留支持活动记录
每次远程会话和启动活动都会自动记录到 SysAid 服务记录中，无需手动操作，即可为团队提供审计追踪，提升可见性并满足审计与合规需求。
Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.
资源
设置指南
将 Splashtop 连接到 SysAid
借助 Splashtop AEM 强化 IT 运营
通过 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 扩展 IT 服务工作流。自动执行日常任务、管理补丁、监控端点健康状况、识别漏洞，并采取措施确保设备安全且保持最新状态，同时结合 Splashtop 远程支持使用。