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Splashtop 和 SysAid 提供的 AI 驱动远程支持

将 Splashtop 与 SysAid AI 连接，可直接从服务记录发起安全的远程支持会话，帮助 IT 团队更快地排查问题并协助用户。

主要功能

  • 借助 AI 驱动的工作流程启动远程支持
    直接从服务台轻松发起远程支持。SysAid AI 将自动识别设备，提供连接链接，在 Ticket Journey 中自动记录会话，并学习为类似工单建议远程访问。​​​

  • 安全的远程连接
    通过加密的 Splashtop 连接和专为企业及大型企业环境设计的访问控制，保护远程支持会话。

  • 远程会话功能
    使用 Splashtop 远程支持功能，如文件传输、远程重启、聊天和远程控制，实时排查设备问题。

  • 提供按需远程支持
    直接从 SysAid 服务记录中为请求用户生成邀请链接，并为技术人员生成启动链接。

  • 连接到受管计算机
    ​​启动与 Splashtop 中已可用的现有计算机的远程会话。

    • AI 代理会识别正确的设备——可根据资产名称、请求用户的资产或服务记录中的任何其他引用进行识别。技术人员也可以直接为计算机命名。​​​​​

  • 保留支持活动记录
    每次远程会话和启动活动都会自动记录到 SysAid 服务记录中，无需手动操作，即可为团队提供审计追踪，提升可见性并满足审计与合规需求。

Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.


资源

设置指南

将 Splashtop 连接到 SysAid

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通过 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 扩展 IT 服务工作流。自动执行日常任务、管理补丁、监控端点健康状况、识别漏洞，并采取措施确保设备安全且保持最新状态，同时结合 Splashtop 远程支持使用。

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