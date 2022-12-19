SolarWinds Take Control Alternative – Splashtop SOS

SplashtopSOS 是完美的远程支持解决方案，适用于希望远程支持不在其RMM账户中管理的设备的MSPs 。 通过SOS ，你可以在你的客户需要帮助的时候远程访问他们的任何设备。 不需要事先设置。 只需用一个会话代码连接，控制他们的设备，并迅速解决问题。