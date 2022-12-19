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Technician using Splashtop after switching from Solarwinds Take Control

SolarWinds Take Control Alternative – Splashtop SOS

Splashtop SOS 是 SolarWinds Take Control（以前称为 MSP Anywhere）的最佳替代产品

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Splashtop 远程桌面软件，不仅快速、安全，而且成本更低。

如果您是 MSP，正在寻找能够为任何计算机、平板电脑或移动设备提供有人值守的远程支持的最佳解决方案，那么 Splashtop SOS 可以替代 SolarWinds Take Control，因为：

  • Splashtop SOS 的成本低于 SolarWinds Take Control，每年可为您节省数百或数千美元

  • 所有 Splashtop SOS 软件包都允许您远程访问任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备，以获得有人值守支持。仅 Take Control Plus 软件包允许访问 iOS 和 Android。

  • Splashtop SOS 随附技术支持人员所使用的核心功能，例如文件传输、会话录制等。

  • Splashtop 通过高度安全的基础设施、受TLS和256位AES加密保护的远程会话以及若干安全功能，保证您的数据和信息的安全 。 阅读更多关于 Splashtop 如何在远程访问安全方面进行大量投资的信息。

Splashtop 通过更多功能提供最佳价值

对比 SolarWinds Take Control Plus

Splashtop SOS

每个并发用户CN¥119/月（每年计费）。

可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持

SolarWinds 掌控一切

每个并发用户CN¥133/月（每年计费）。

只能访问 Windows 和 Mac。无法支持 iOS 和 Android 设备

Splashtop SOS Unlimited

每个并发用户CN¥238/月（每年计费）。

可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持

为无人值守的访问添加无限的端点

每年每项并发技术仅 CN¥2,793

SolarWinds Take Control Plus

每个并发用户CN¥315/月（每年计费）。

可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持

只有500个 终端可供无人值守的访问

CN¥3,780 ，每个同时进行的技术人员/年

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MSP 为什么要选择 Splashtop

SplashtopSOS 是完美的远程支持解决方案，适用于希望远程支持不在其RMM账户中管理的设备的MSPs 。 通过SOS ，你可以在你的客户需要帮助的时候远程访问他们的任何设备。 不需要事先设置。 只需用一个会话代码连接，控制他们的设备，并迅速解决问题。

Awards for Splashtop Business

所有 Splashtop SOS 软件包都包括：

  • 使用会话代码访问
  • 高性能
  • 两个用户进入一台计算机
  • 分享桌面
  • 支持iO和Android设备
  • 强大的安全性
  • 文件传输（包括拖放）
  • 远程重启并重新连接
  • 会话录制
  • 品牌定制
  • 多显示器支持
  • 聊天
  • 用户管理
  • PSA 票务和 ITSM 集成

了解更多 Splashtop SOS 的信息，立即免费试用。

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