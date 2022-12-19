SolarWinds Take Control Alternative – Splashtop SOS
Splashtop SOS 是 SolarWinds Take Control（以前称为 MSP Anywhere）的最佳替代产品
Splashtop 远程桌面软件，不仅快速、安全，而且成本更低。
如果您是 MSP，正在寻找能够为任何计算机、平板电脑或移动设备提供有人值守的远程支持的最佳解决方案，那么 Splashtop SOS 可以替代 SolarWinds Take Control，因为：
Splashtop SOS 的成本低于 SolarWinds Take Control，每年可为您节省数百或数千美元。
所有 Splashtop SOS 软件包都允许您远程访问任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备，以获得有人值守支持。仅 Take Control Plus 软件包允许访问 iOS 和 Android。
Splashtop SOS 随附技术支持人员所使用的核心功能，例如文件传输、会话录制等。
Splashtop 通过高度安全的基础设施、受TLS和256位AES加密保护的远程会话以及若干安全功能，保证您的数据和信息的安全 。 阅读更多关于 Splashtop 如何在远程访问安全方面进行大量投资的信息。
Splashtop 通过更多功能提供最佳价值
对比 SolarWinds Take Control Plus
Splashtop SOS
每个并发用户CN¥119/月（每年计费）。
可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持
SolarWinds 掌控一切
每个并发用户CN¥133/月（每年计费）。
只能访问 Windows 和 Mac。无法支持 iOS 和 Android 设备
Splashtop SOS Unlimited
每个并发用户CN¥238/月（每年计费）。
可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持
为无人值守的访问添加无限的端点
每年每项并发技术仅 CN¥2,793
SolarWinds Take Control Plus
每个并发用户CN¥315/月（每年计费）。
可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持
只有500个 终端可供无人值守的访问
CN¥3,780 ，每个同时进行的技术人员/年
MSP 为什么要选择 Splashtop
SplashtopSOS 是完美的远程支持解决方案，适用于希望远程支持不在其RMM账户中管理的设备的MSPs 。 通过SOS ，你可以在你的客户需要帮助的时候远程访问他们的任何设备。 不需要事先设置。 只需用一个会话代码连接，控制他们的设备，并迅速解决问题。
所有 Splashtop SOS 软件包都包括：
- 使用会话代码访问
- 高性能
- 两个用户进入一台计算机
- 分享桌面
- 支持iO和Android设备
- 强大的安全性
- 文件传输（包括拖放）
- 远程重启并重新连接
- 会话录制
- 品牌定制
- 多显示器支持
- 聊天
- 用户管理
- PSA 票务和 ITSM 集成