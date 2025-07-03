N-Able 控制替代方案 – Splashtop

Splashtop 远程桌面软件，不仅快速、安全，而且成本更低。
如果您是 MSP，正在寻找能够为任何计算机、平板电脑或移动设备提供有人值守的远程支持的最佳解决方案，那么 Splashtop 是 N-able Take Control 的最佳替代方案，因为：
Splashtop 的成本低于 N-able Take Control，每年可以为您节省数百或数千美元。
所有 Splashtop Remote Support 软件包都允许远程访问任意 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备，以提供有人值守的支持。仅 Take Control Plus 软件包允许访问 iOS 和 Android。
Splashtop Remote Support 具备技术支持人员使用的关键功能，例如文件传输、会话录制等。
Splashtop 采用非常安全的基础架构保护用户的数据和信息安全，其远程会话均受到 TLS 和256位 AES 加密保护，同时具备多项安全功能。阅读更多：Splashtop 如何在远程访问安全方面加大投资。
Splashtop 通过更多功能提供最佳价值
对比 N-able 控制计划
Splashtop Remote Support，含10台无人值守电脑
每个并发用户CN¥117/月（按年计费）
可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持
N-able 掌控
每个并发用户$25.50/月（按年计费）
只能连接到 Windows 和 Mac。无法支持 iOS 和 Android 设备
Splashtop Remote Support，含300台无人值守电脑
每个并发用户CN¥165/月（按年计费）
可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持
每并发用户仅CN¥1,970/年
N-able Take Control Plus
每个并发用户$48/月（按年计费）
可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持
每位并发用户每年$578
MSP 为什么要选择 Splashtop
对于想要远程支持未在 RMM 账户托管的设备的 MSP 来说，Splashtop Remote Support 是完美的远程支持解决方案。通过 Splashtop，可以在客户需要帮助时远程访问其设备。无需事先设置。只需连接会话码，即可控制其设备并快速解决问题。
所有 Splashtop Remote Support 软件包均包括：
- 使用会话代码访问
- 高性能
- 两个用户进入一台计算机
- 分享桌面
- 支持iO和Android设备
- 强大的安全性
- 文件传输（包括拖放）
- 远程重启并重新连接
- 会话录制
- 品牌定制
- 多显示器支持
- 聊天
- 用户管理
- PSA 票务和 ITSM 集成