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Technician using Splashtop after switching from Solarwinds Take Control

N-Able 控制替代方案 – Splashtop

Splashtop Remote Support 是 N-able Take Control 的最佳替代方案

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Splashtop 远程桌面软件，不仅快速、安全，而且成本更低。

如果您是 MSP，正在寻找能够为任何计算机、平板电脑或移动设备提供有人值守的远程支持的最佳解决方案，那么 Splashtop 是 N-able Take Control 的最佳替代方案，因为：

  • Splashtop 的成本低于 N-able Take Control，每年可以为您节省数百或数千美元

  • 所有 Splashtop Remote Support 软件包都允许远程访问任意 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备，以提供有人值守的支持。仅 Take Control Plus 软件包允许访问 iOS 和 Android。

  • Splashtop Remote Support 具备技术支持人员使用的关键功能，例如文件传输、会话录制等。

  • Splashtop 采用非常安全的基础架构保护用户的数据和信息安全，其远程会话均受到 TLS 和256位 AES 加密保护，同时具备多项安全功能。阅读更多：Splashtop 如何在远程访问安全方面加大投资

Splashtop 通过更多功能提供最佳价值

对比 N-able 控制计划

Splashtop Remote Support，含10台无人值守电脑

每个并发用户CN¥117/月（按年计费）

可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持

N-able 掌控

每个并发用户$25.50/月（按年计费）

只能连接到 Windows 和 Mac。无法支持 iOS 和 Android 设备

Splashtop Remote Support，含300台无人值守电脑

每个并发用户CN¥165/月（按年计费）

可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持

每并发用户仅CN¥1,970/年

N-able Take Control Plus

每个并发用户$48/月（按年计费）

可以访问 Windows、Mac、iOS 和 Android 以提供远程支持

每位并发用户每年$578

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MSP 为什么要选择 Splashtop

对于想要远程支持未在 RMM 账户托管的设备的 MSP 来说，Splashtop Remote Support 是完美的远程支持解决方案。通过 Splashtop，可以在客户需要帮助时远程访问其设备。无需事先设置。只需连接会话码，即可控制其设备并快速解决问题。

所有 Splashtop Remote Support 软件包均包括：

  • 使用会话代码访问
  • 高性能
  • 两个用户进入一台计算机
  • 分享桌面
  • 支持iO和Android设备
  • 强大的安全性
  • 文件传输（包括拖放）
  • 远程重启并重新连接
  • 会话录制
  • 品牌定制
  • 多显示器支持
  • 聊天
  • 用户管理
  • PSA 票务和 ITSM 集成

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