“离职热潮”悄然而至

混合办公能否力挽狂澜？
400万。
根据美国劳工部最近的一项研究，这是自2021年4月以来辞职的工人人数。 大规模的员工流失使美国的自愿辞职达到了几代人以来的最高水平，也被称为伟"大的辞职。"
工作理念的彻底转变
虽然导致“离职热潮”的原因各不相同，但主要原因是有关工作和个人生活交集的观念已经彻底转变。
最近，密歇根大学经济学家 Betsey Stevenson 在接受新闻网站 Axios 的采访时表示，新冠疫情期间长时间居家办公，让人们有更多空间去思考：“这真的是我想做的工作吗？”
员工不仅要重新定义自己想做的工作，还要重新定义自己希望的工作方式。
"在办公室工作了15年的工程师S. Poore" 说，如果我被召回办公室全职工作，我肯定会离开现在的职位。 "原因是，我已经厌倦了坐在办公室里只说我们这样做的日子；我希望它是混合的，我们进来参加特定的面对面会议或演示。"
像 S.Poore 一样，越来越多的白领正在考虑离职，希望获得更灵活的工作安排和机会。
尽管过去一年因疫情发生了许多非常糟糕的事情，但强制居家办公结果表明，人们可以在家中高效工作，同时可以省掉通勤时间，还能节约通行费、油费、火车或公交车费。此外，居家办公还可以增加儿童托管的灵活性，减少员工对新冠、流感等易传染疾病的接触。
远程办公并不适合所有人
虽然有些员工表明如果公司要求回到实体办公室工作自己则会考虑离职，但仍有些员工称如果公司决定完全实行远程办公自己则会考虑离职。
夏普公司最近的一项研究发现，六千名白领中有60％错过��了与办公室同事共事的机会，他们担心如果要完全接受远程办公模式，就会被忽视以换取机会。
“离职热潮”意味着什么？在对工作的重新定义中，离职意味着选择、挑战，甚至机遇。完全远程办公或非远程办公可能会左右员工的想法，导致员工会根据自己对远程办公的喜爱程度而离职。
雇员和雇主需要互相做出让步。这就是混合办公模式的巧妙之处。
混合办公室——它能拯救大辞职吗？
混合办公模式允许员工灵活选择办公场所，既可以在公司办公室、家里，也可以在任何其他场所。
公司可以制定混合办公时间表，明确规定员工需要在办公室办公的日期和时间；公司也可以让员工完全自主地制定办公时间表。
虽然最常见的混合办公室设置是 “3-2-2”（在家工作三天，在办公室工作两天），而混合办公室的目的是提供灵活性，让他们可以根据需要进入办公室。 这可能意味着员工可以选择在办公室待一天，在家里四天。
根据2021年美国普华永道的一项研究，当涉及到员工对工作地点的偏好时：
28% 的人希望每周五天远程工作
35% 的人更喜欢两三天
10% 的人倾向于四天
10% 的人想在办公室工作一天
8%希望每个工作日都可以在办公室办公
从以上数据来看，似乎不存在可以解决混合办公室问题的万全之策。
混合办公室的本质是，在企业和员工之间找到平衡点，为双方提供两全其美的方案：既有居家兼职办公的灵活性，又有在办公室办公的互动性。
混合办公室可以在一定程度上抑制“离职热潮”导致的高离职率，从而成为应对这一问题的潜在解决方案。
根据LinkedIn进行的一项小型调查，当我们询问57名专业人士混合工作能否使"我们"摆脱"重大辞职时，有" 86％的回答是肯定的。
一些员工，例如Coffee Semantics的网页设计师杰米·希基，强烈倡导混合办公室。 杰米发起了一份工作请愿书，表示如果不为其他公司提供混合选择，他和他的22名同事将离开其他公司，因为他们坚信自己可以在任何地方做到最好。
什么是混合办公室部署技术？
世界各地企业都在考虑如何更好地实现混合办公和实施混合办公室设置，其中许多企业面临的挑战是如何通过部署技术提供灵活性。
我们发现，应对这一挑战的关键是，确保家庭办公室和远程办公室之间可以无缝连接，且操作简单。
疫情前居家办公通常属于特殊情况，许多 IT 部门提供 VPN（虚拟专用网络）以远程连接办公室。
然而，随着数以百万计的员工被强制居家办公，VPN 开始显现出自身的不足。最初，VPN 的出现是为了满足用户短期访问公司网络的需要，但当整个公司的员工整天需要通过 VPN 保持连接时，VPN 则开始不堪重负。如今，人们对 VPN 的使用远远超出其原始设计，IT 部门经常发现 VPN 速度慢、用户使用复杂且部署成本高。
Splashtop 的远程访问软件是成千上万家企业的 VPN 替代方案。 提供超快的连接、支持所有类型的操作系统和内置的易用性，许多公司发现它是传统 VPN 的经济实惠的替代方案。
远程访问软件及其工作原理是什么？
远程访问（或远程桌面）软件可以提供远程控制任何计算机的功能。用户在办公室电脑上安装远程桌面软件，然后可以在家中使用笔记本电脑进行远程连接。通过远程桌面软件，用户可以访问所有办公室电脑上的软件和文件，就像在办公室工作一样。
Splashtop 是性能更好、性价比更高的混合办公室部署远程访问软件之一。万豪、联邦快递、UPS 快递、丰田、斯坦福大学医疗中心、哈佛医学院、特纳广播公司、Tapestry 集团等许多大品牌都认为 Splashtop 是值得信赖的产品。
如果您正在设法切换到混合办公模式，我们强烈建议您试一试 Splashtop 远程桌面软件。免费试用以了解其工作原理，并观看以下视频，获取高阶演示。