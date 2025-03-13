Splashtop Enterprise 对比 Splashtop Remote Access

Splashtop Remote Access Pro，已成为全球众多个人和团队的首选远程访问解决方案，可以随时随地工作。用户可以从任何设备访问工作计算机，并像亲临现场一样使用远程计算机。文件传输、多显示器查看、远程打印和远程重启等功能在远程会话期间提高了生产力。
Splashtop Remote Access Performance 将远程访问能力提升到一个新的水平。它提供了终极远程体验的额外功能，如远程麦克风和 USB 设备直通、4:4:4 色彩模式、高保真音频设置、Wacom Bridge 等。
Splashtop Enterprise为团队和组织提供全面的解决方案，将 Remote Access Pro 和 Performance 中的所有功能与 SSO 集成、cloud 会话录制、IP 白名单、细粒度权限等高级安全和管理功能相结合。 IT 团队可以灵活地管理远程访问，为电脑和移动设备提供支持，并可定制最终用户访问和技术人员支持的许可证。
让我们来探讨 Splashtop Enterprise、Splashtop Remote Access Performance 和 Splashtop Remote Access Pro 之间的区别：
功能
对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的无人值守远程访问（每名最终用户许可在团队添加10台计算机）
✓
✓
✓
文件传输、多监视器查看、远程打印、远程重启、聊天等会话中功能
✓
✓
✓
可以管理用户、访问权限、计算机和其他设备的 IT 集中控制台
✓
✓
✓
将本地计算机的智能读卡器、安全密钥、手写笔、HID 设备、打印机等 USB 设备重定向到远程计算机
✓
✓
将本地计算机的麦克风输入重定向到远程计算机，就像在远程计算机前操作一样
✓
✓
4:4:4 色彩模式和超高保真度音频设置
✓
✓
Wacom Bridge：在本地和远程计算机上无缝使用 Wacom 手写笔技术
✓
✓
高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志、IP 白名单、云会话录制、水印等
✓
基于群组的访问权限，可以按用户组或计算机组分配访问权限
✓
基于用户/组的精细化权限
✓
预定远程访问
✓
能够选择技术人员许可证，允许 IT 提供远程无人值守支持，每个并发用户许可证最多可支持 300 台计算机，并为无限的计算机和移动设备提供有人值守的“帮助台”远程支持
✓
为 IT 添加远程支持许可，以管理和支持端点
✓
✓
成本
按命名用户和并发用户定价。联系我们获取定价。
每名用户 CN¥80/月起。提供批量折扣。
每名用户 CN¥59/月起。提供批量折扣。
免费试用