部署应用程序本应是一个简单的过程：运行安装程序，即可完成。但实际情况往往并非如此。任何不是单个 MSI 的 Windows 应用通常都必须作为 Win32 应用进行部署，而 Intune 仅接受 .intunewin 格式的 Win32 应用。文件。要创建这些文件，管理员会使用 Intune Win32 Content Prep Tool（IntuneWinAppUtil.exe）。
虽然这个工具相对简单，但一些小错误，比如安装文件中的拼写错误，也可能导致安装失败。此外，每次新版本应用发布时，都必须从头开始这一流程。
本指南涵盖完整的命令语法、所有参数、如何打包 MSI、EXE 和 PSADT 应用、之后需要在 Intune 中配置哪些内容，以及如何保持软件包为最新。如果刚接触这个主题，建议先阅读我们的应用打包是什么概览。
Intune Win32 Content Prep Tool 的作用
Intune Win32 Content Prep Tool 是一款免费的 Microsoft 命令行工具，可将应用的安装文件转换为 .intunewin格式，并检测 Intune 用于确定其安装状态所需的部分属性。Intune 安装 Win32 应用需要这种格式，因此通常有必要进行转换。
对于 MSI 安装程序文件，该工具还会从 MSI 中读取 Intune 所需的信息。
该工具会将 setup 文件夹中的所有内容（包括子文件夹）压缩为一个 .intunewin 文件。文件。该文件包含已加密的安装文件以及解密所需的信息，因此请像保管原始安装程序一样妥善保管它。不过，该工具只负责构建安装包；它不会写入安�装命令或检测规则，也不会上传任何内容。
开始之前需要准备的内容
使用 Intune Win32 Content Prep Tool 时，建议提前做好准备，以确保流程顺畅高效。在开始准备应用程序之前，请确保已具备以下内容：
一台安装了 .NET Framework 4.7.2 的 Windows 机器；使用干净的打包工作站有助于避免将无关文件带入软件包。
Content Prep Tool 本身可从Microsoft 的 GitHub 仓库下载为 .zip 文件。当前版本为 1.8.7，且该 .zip 文件包含该工具、许可协议、readme 和发行说明。
支持静默安装的安装程序，因为通过 Intune 部署的 Win32 应用必须在无需用户交互的情况下完成安装。我们关于 MSI 静默安装 和 EXE 静默安装 的指南涵盖了各自所需的开关。
小于 30 GB 的应用。Intune 将每个 Win32 应用的大小上限设为 30 GB，因此更大的应用无法通过这种方式部署。
支持的目标设备。部署到的设备必须运行 Windows Enterprise、Pro 或 Education，已注册到 Microsoft Entra ID 或已加入 Microsoft Entra ID，并且已注册到 Intune。
如何创建 .intunewin文件（使用 Content Prep Tool）
一切就绪后，就可以使用 Content Prep Tool 创建 .intunewin文件。只需几个步骤即可完成：
从 GitHub 下载并解压该工具到其自己的文件夹中（例如：C:\Tools\ContentPrep）。
创建一个仅包含安装程序及其支持文件��的源文件夹，例如 MST 转换文件、配置文件或脚本（例如 C:\Packages\AppName）。该工具会打包此文件夹中的每个文件和子文件夹，因此该工具本身及任何无关文件都应放在此文件夹之外。
选择源文件夹之外的输出文件夹（例如 C:\Output）。如果它位于源文件夹内，下一次运行时会将旧的 .intunewin打包到新的文件中。
运行该工具。您可以在不带任何参数的情况下运行 IntuneWinAppUtil.exe，这样它会提示您依次选择各个文件夹；也可以通过一行命令运行它。请记住，包含空格的路径需要加上引号：
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\AppName -s setup.exe -o C:\Output -q
检查输出文件夹中的新 .intunewin 文件文件。请务必为应用的每个版本分别保留独立的输出文件夹，以免版本相互覆盖，尤其是在使用 -q 时。
如果安装命令需要引用支持文件，可以将其放在源文件夹的子文件夹中，并使用相对路径，例如 licenses\license.txt。
IntuneWinAppUtil 命令行参数
使用 Content Prep Tool 时，可以设置参数，例如以静默模式运行或指定内容的输出位置。了解这些命令行参数后，您可以更好地控制安装过程，并帮助确保顺利部署。
命令行参数如下：
参数
作用
-h
显示使用帮助
-v
显示工具版本（1.8.2 及更高版本）
-c <setup_folder>
其全部内容将放入 .intunewin 的文件夹
-s <setup_file>
安装程序文件，例如 setup.exe 或 setup.msi
-o <output_folder>
.intunewin 的写入位置；在静默模式下如果缺失则会创建
-a <catalog_folder>
为 Windows 10 S 模式捆绑的目录文件
-q
静默模式：无提示，覆盖现有输出
包含 -q 的所有功能，另外不输出控制台内容
请注意，如果您同时使用 -q 和 -qq，后者将优先。
此外，1.8.2 版本新增了将输出重定向到日志文件的支持，这在通过脚本运行打包时非常有用。例如：
IntuneWinAppUtil.exe -c SomeSample -s Setup.exe -o .-q > test.log
如何为 Intune 打包 MSI、EXE 和 PSADT 应用
如果您想为 Intune 打包应用，安装文件将取决于安装程序类型。因此，MSI、EXE 和 PSADT 安装程序之间有几个关键区别。打包应用时，请牢记以下要点：
MSI 安装程序
当您传递 .msi 文件时作为安装文件时，该工具将从 MSI 中读取 Intune 所需的信息。这使 MSI 软件包成为最容易设置的类型。如果它使用转换文件 (.mst)，请务必将其放在同一个源文件夹中，以便将其包含在软件包内。我们的msiexec 静默安装指南介绍了安装命令中要使用的开关和属性。
虽然 MSI 无需封装为 Win32 也很容易部署，但有时仍然需要进行封装。Intune 的业务线 MSI 类型只允许一个命令行参数，因此更复杂的情况就需要使用 Win32。
EXE 安装程序
如果需要传递 .exe作为安装文件，则需要在 Intune 中手动设置安装和卸载命令，以及检测规则，因为该工具只能从 MSI 文件中读取应用详细信息。静默开关取决于用于构建安装程序的框架，例如 Inno Setup、NSIS 或 InstallShield。我们的EXE 静默安装指南说明了如何找到它们。
PSADT 安装包
如果使用 PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) 包，则需要在整个部署文件夹上运行该工具。然后，使用 Invoke-AppDeployToolkit.exe 作为安装文件，这样整个工具包文件夹（包括 Files、Config 和该模块）都会进入 .intunewin。
例如，它可能如下所示：
IntuneWinAppUtil.exe -c C:\Packages\YourApp -s Invoke-AppDeployToolkit.exe -o C:\Output
创建 .intunewin 后在 Intune 中需要配置的内容
在创建 .intunewin 之后文件后，您仍需要在 Intune 中配置检测规则、要求规则等。转到 Apps → All Apps → Create → Windows app (Win32)，并上传 .intunewin文件，然后进行所需配置。请使用最新版 Content Prep Tool，因为如果软件包是使用旧版本构建的，Intune 会显示警告。
您可以在 Microsoft Learn 上找到更深入的指南。如果从 WinGet 存储库部署应用，请参阅 如何使用 Intune 部署 WinGet 应用。
安装和卸载命令
安装和卸载命令用于告知 Intune 如何运行安装程序。安装命令可以是命令行，例如 ApplicationName.exe /quiet，也可以是上传的、不超过 50 KB 的 PowerShell 脚本。在任一命令字段中调用 powershell.exe 都会启动 32 位 PowerShell，因此在需要 64 位版本时，请使用
%SystemRoot%\Sysnative\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe。卸载命令不会展开环境变量，因此如果需要使用它们，请在软件包中加入一个包装脚本。
安装程序完成后，其退出代码会告知 Intune 安装是否成功（0）、是否需要重试（1618），或是否需要重启才能完成（3010 或 1641）。创建应用时，可以查看并编辑 Intune 如何处理每个返回代码。重试代码最多会触发三次尝试，每次间隔五分钟。
需求规则
要求规则决定设备是否应接收该应用。每个应用都需要设置操作系统架构和最低 OS 版本，并且还可以选择设置磁盘空间、内存、逻辑处理器和 CPU 速度。您还可以添加规则来检查文件、注册表值或 PowerShell 脚本的运行结果。
检测规则
使用检测规则，可设置 Intune 用于判断应用是否已安装的参数。必须至少设置一条检测规则，并且所有规则都必须满足，Intune 才会将该应用检测为已安装。
共有四种检测规则：
MSI 产品代码（Content Prep Tool 会将该代码存储在包中，而 Intune 会在创建此规则时自动填入）
文件或文件夹
注册表
自定义 PowerShell 脚本（脚本必须以 0 退出并写入 STDOUT 以验证安装；任何 STDERR 输出都意味着不会被计为已安装）
导致 Win32 应用安装失败的常见错误
在 Intune 上安装 Win32 应用可能会遇到一些挑战，即使您遵循了每一个步骤。如果遇到意外问题，例如 Win32 应用安装失败却没有任何说明，可以按照以下故障排查步骤来识别并解决操作失误。
常见错误包括：
打包的不只是应用：打包文件时，该工具会将源文件夹中的所有内容都压缩到一起。这可能会意外将该工具的副本、旧安装包或无关文件一并包含在 .intunewin 中，导致安装包体积膨胀。
将输出写入源文件夹：如果输出文件夹位于源文件夹内，下一次构建时会将之前的 .intunewin在新的那个里面。
非静默安装程序：Intune 旨在支持静默安装，不支持交互式安装。像 ServiceUI 这样的变通方案不受支持，因此充其量也只能说不太可靠。打包前，请务必先在提升权限的命令提示符中测试安装命令。
与安装程序实际写入内容不匹配的检测规则：有时，安装可能已经成功，但 Intune 仍会报告为�缺失。这就是检测规则发挥作用的地方，因为您可以调整它们来检测应用程序的具体特征。
需要管理员权限的用户上下文安装：如果面向用户的 Win32 应用需要标准用户不具备的权限，安装就会失败。请务必确保安装在具备所需权限的情况下运行，才能成功完成安装。
大型安装程序触发超时：特别大的安装可能耗时过长并导致超时。默认安装时间为 60 分钟，但最多可配置为 24 小时，因此对于较大的应用，可能需要调整时间限制。
过时版本的工具：如果使用过时的工具打包应用程序，Intune 会将其标记出来。请保持 Content Prep Tool 为最新版本，因为较新的版本会修复一些错误，例如旧版本在处理超过 4 GB 的文件时会失败。
如果需要进一步帮助，您也可以查看 Microsoft 的Troubleshoot Win32 app issues页面，进行日志级诊断。
当 Win32 应用发布新版本时，如何进行更新
当某个应用发布新版本时，通常都希望尽快更新终端。不过，每个 .intunewin文件都绑定到一个安装程序版本，因此并没有简单的“更新”按钮：每个新版本都意味着要重新构建并配置一个新套件。
为新版本重新构建该软件包
当您想要更新 Win32 应用时，需要为新版本重新构建软件包。只需几个简单步骤即可完成：
替换源文件夹中的安装程序，或者为每个新版本创建一个新文件夹。
运行 Content Prep Tool 以构建一个新的 .intunewin文件，并使用源文件夹。
在 Intune 中创建新的 Win32 应用，并更新所有特定于版本的内容，例如安装命令、检测规则和要求规则。
在向更大范围的设备组推出之前，先在一组试点设备上测试新版本。
每当应用更新时，都需要在每个版本上重复此流程。对于每月更新的应用，这可能会变成一个漫长且重复的过程。
Intune 应用 supersedence 的工作原理
替代关系会将新应用与其所替换的应用关联起来，这样 Intune 就知道要更新或删除旧版本，而不是让两个版本同时保留。
如果要就地更新应用，可以关闭“卸载上一版本”。开启此选项后，系统会向旧应用发送卸载命令，以便用较新版本替换它。请注意，如果新安装程序本身就会升级旧版本，则无需卸载。
一个取代关系最多可包含 10 个应用，链中的每个关联应用都会被计入。您可以在 Microsoft 的Add Win32 app supersedence页面了解应用取代的设置步骤。
如何为 Intune 自动化 Win32 应用打包
为 Intune 进行 Win32 应用打包可能很耗时，尤其是在有多个应用且需要反复更新时。幸运的是，AI application packaging 可以帮团队分担大量这类工作。这就引出了 Splashtop Agentic Packr——一款由 AI 驱动的应用打包与部署工具。
Splashtop Agentic Packr 可通过 Microsoft Intune、SCCM 等打包、验证和部署应用程序，无需通常所需的手动操作。由于它基于 PSADT 构建，IT 团队可以打开、审查并调整任何软件包，并且会在发布任何内容之前审查测试结果。
Splashtop Agentic Packr 涵盖内容准备和打包的所有关键步骤，包括：
构建软件包： Splashtop Agentic Packr 会分析安装程序，并构建一个 PSADT 软件包和一个 Intune 软件包。根据组织的需求，可以基于 WinGet 或 Chocolatey ID、其经过验证的目录，或您自己的安装程序来构建。
检测规则：AI 会为每个应用编写检测规则，以验证其是否已正确安装。
测试：每个软件包都会在干净的虚拟机上进行测试，并在发布前完成安全扫描。IT 团队会收到 QA 评分卡和日志，以便在每个应用和更新发布前进行审核。
发布：可以将带有 Express 连接的 Intune 租户连接起来，直接发布应用，同时接收每台设备的推出状态。
新版本：当有新的应用版本可用时，Splashtop Agentic Packr 会检测到它并自动构建更新后的软件包，无需再为每个版本手动创建新软件包。
停止重新构建 .intunewin手动处理文件
虽然 Win32 Content Prep Tool 在创建程序包方面表现不错，但那还只是开始。IT 团队仍然需要花费数小时来处理检测规则、测试，以及为每次更新创建新的程序包。
Splashtop Agentic Packr 可将这些工作从团队的待办事项中移除。它会构建软件包、编写检测规则、运行测试并让应用保持最新，因此经过测试的 Win32 应用会发布到 Intune 并持续保持最新状态，而 IT 团队则可专注于更复杂的工作。
了解 Splashtop Agentic Packr 如何帮助团队更快地打包和部署应用。