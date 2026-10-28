安装单个应用看起来似乎是一个很直接的过程，但要在数百台设备上安装同一个应用就要复杂得多。每个应用都必须预先准备好，以便在每台设备上都能以相同方式安装，无需任何提示，也不会打扰用户。
这就要说到应用程序打包了：您需要先准备好软件安装程序，才能将其部署到整个组织的设备上。组织通常会使用 Microsoft Intune 和 SCCM 等工具部署应用，但每个应用都必须先完成打包，这些工具才能进行交付，因此了解打包包含哪些内容以及它的工作原理非常重要。
考虑到这一点，我们来深入了解应用打包：一个软件包包含哪些内容、如何运作，以及可能面临哪些挑战。
什么是应用程序打包？
应用程序打包是指准备软件安装程序的过程，使其能够在多台设备上部署，而无需用户交互。一个软件包包括安装程序，以及用于静默安装和在必要时卸载它的命令、任何设置或自定义项，还有一种用于确认安装已成功完成的方法。
通过恰当的应用打包，每台已连接的设备都能获得相同的应用版本和配置，无需用户守在键盘前，逐台设备手动配置并批准所有内容。这样既能确保整个公司拥有一致的使用体验，又能节省时间并提高效率。例如，IT 可以将 PDF 阅读器打包，这样它就能在每台笔记本电脑上静默安装，同时关闭自动更新并应用公司的默认设置。
应用程序套件包含哪些内容
应用程序打包包含一些元素，有助于确保在各类设备上实现一致的部署。其中包括：
1。安装程序
这是供应商的安装文件，通常采用 MSI 或 EXE 安装程序格式。虽然 MSI 安装程序遵循一套标准的命令行选项，但 EXE 安装程序因供应商而异，因此可能需要进行更多研究才能正确打包。如需查看确切命令，请参阅我们的 MSI 静默安装 和 EXE 静默安装 指南。
2. 静默安装和卸载命令
应用程序套件的一项关键能力，是在不提示用户或不中断工作的情况下安装和卸载应用。静默安装和卸载命令是命令行开关，可在不弹出提示的情况下运行安装程序，并将其干净移除，因此该套件可以在无人值守的情况下运行。
3. 安装逻辑和自定义设置
企业通常会为其应用程序设定特定的规则和设置。安装逻辑和自定义脚本可以运行安装并应用相关设置，例如添加授权密钥或开启、关闭自动更新。IT 团队通常会使用像 PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) 这样的封装工具来控制用户看到的内容，例如安装后重启的提示或提醒。
4. 一个检测规则
没有人希望重复安装同一个应用程序。检测规则会检查应用是否已安装，例如通过检查文件版本、注册表项或 MSI 产品代码。如果没有良好的检测规则，用户可能会遇到不必要的重复安装或误报失败。
5. 部署格式
并非所有应用都以相同的方式部署。例如，Microsoft Intune Win32 应用必须使用 Microsoft Win32 Content Prep Tool 进行准备，该�工具会将安装文件转换为 .intunewin格式，这是 Intune 可接受的格式。SCCM 使用自己的应用程序模型，而 Windows 也有较新的 MSIX 包格式。使用正确的格式是成功安装的必要条件。
如何打包应用程序
应用程序打包并不是随便抓几个文件扔进一个文件夹那么简单。软件包有必须包含的特定要求和规则，因此有必要遵循以下步骤：
收集需求：首先，需要了解您的软件包需要什么。确认需要哪个版本的应用、谁需要它、是否有任何授权密钥、所需设置以及其他前提条件。
获取安装程序并进行研究：接下来，从供应商处下载安装程序并检查它。需要先确定它的类型，然后找到其静默安装和卸载开关（可在供应商文档中查找或通过测试确定）。
构建安装逻辑：恰当的安装逻辑有助于确保一切都能正确部署。编写安装和卸载脚本，应用自定义设置，并设定如何通知用户以及他们是否可以延后处理，从而确保所有规范都已落实。
创建检测规则：检测对于验证安装并避免不必要的重复尝试非常重要。设置一条规则，让部署工具确认应用已安装，例如根据文件版本、注册表项或 MSI 产品代码进行确认。
部署前测试：测试对于确保一切按预期运行并在问题影响用户之前及时发现问题至关重要。在一台干净的测试机器上安装、验证并卸载该套件，以确保它能够被正确添加和移除。应用兼容性测试同样重要，可确保它不会与您已在使用的应用程序发生冲突。
为部署工具做好准备：如果一切检查无误，就可以准备打包以进行部署。将软件包转换为部署工具所需�的格式，例如适用于 Intune 的 .intunewin文件，并输入应用详细信息。
先试点，再全面推开：最后，就到了部署套件的时候。先从一小组设备开始，检查结果并找出问题；如果一切正常，再扩大到更大的设备组。
当有新更新发布时，需要重复步骤 2 到 7，才能将其部署到各台设备上。
应用程序打包 vs 重新打包 vs 部署
我们还需要了解打包与重新打包之间的区别，以及两者与应用部署有何不同。虽然乍一看它们似乎是同义词，但在应用发布过程中，二者之间存在一些关键差异。
打包
应用打包是让供应商的安装程序能够在各类设备上静默运行，并符合现有设置的准备过程。这通常需要使用脚本来确保其按照组织的规则进行部署，但实际执行安装的仍然是供应商的安装程序。
重新打包
通过重新打包，组织会捕获安装程序对测试机器所做的更改，例如文件和注册表项，并在新的安装程序中重建这些更改。这适用于安装程序无法静默运行或无法通过其他方式自定义的情况。不过，许多团队更倾向于使用原始安装程序，并用脚本对其进行封装，而不是重新打包，因为这样在更新时更容易维护。
部署方式
部署会在应用完成打包后进行。这会使用 Intune 或 SCCM 之类的工具，将应用部署到所有已连接的设备上。部署流程还包括选择哪些设备接收该应用、接收顺序以及更新时间安排，同时跟踪安装进度，以确保一切都能顺利完成。简而言之，打包是为应用做好准备，而部署则是将其交付到需要它的设备上。
为什么应用程序打包难以跟上需求
虽然应用打包至关重要，但要持�续跟上它的节奏也并不容易。当企业需要在大规模终端环境中部署多个应用和更新时，很容易跟不上进度，这会导致关键补丁积压在队列中，并带来网络安全风险。事实上，应用打包之所以会持续带来负担并造成积压，原因有很多，包括：
更新会让工作重来：每次应用发布新版本时，都需要重新制作软件包、重新测试，并更新检测规则。因此，工作量会随着应用数量增加而增长，而不只是随着新请求增加。
安装程序并不统一：不同供应商的 EXE 安装程序可能使用不同的开关参数，有些甚至会在不同版本之间改变行为。这种不一致可能会造成延迟，因为逐一排查都需要时间。
测试需要时间和干净的机器：测试应用可能很耗时，但这是必要的。跳过测试可能会导致安装失败、重复安装循环以及帮助台工单，这样反而会耗费更多时间，并造成进一步延误。
知识只掌握在少数人手中：组织中通常只有一两个人负责管理应用打包。如果所有打包步骤和修复工作都由一个人处理，那么在此人忙不过来时，进度就会明显放慢。
AI 正在如何改变应用程序打包
AI 正在开始改变应用程序打包。过去耗时的手动流程，现在可以借助 AI 驱动的代理快速完成。AI 可以处理许多手动步骤，例如读取安装程序、编写安装逻辑和检测规则，以及测试软件包，从而在将最终审批权保留给人工的同时节省时间。如需了解其工作方式，请阅读我们的 AI 应用程序打包 指南。
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Splashtop Agentic Packr 可完成整个应用打包流程，包括读取安装程序、构建带有检测规则的 PSADT 套件、在干净的 VM 上测试套件、运行安全扫描，以及为部署做好准备。不过，管理员仍会做出最终决定，并会收到 QA 评分卡和日志，以便在套件发布前查看结果。
使用 Splashtop Agentic Packr，更快完成 Windows 应用打包
当您需要在多台设备上部署应用时，就需要一致且可靠的安装流程。但由于每个应用和更新都需要打包，这可能会非常耗时，并导致更新延迟。
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结果呢？更一致的安装包、更可靠的测试，以及更少花在研究开关参数和编写脚本上的时间。
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