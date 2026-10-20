当需要将应用部署到多台设备时，流程并不像点击“安装”然后就完事那么简单。在应用到达设备之前，必须有人找到它的安装开关，编写安装和卸载逻辑，构建检测规则，并对应用进行测试。只有完成这些后，才能将其上传。
这也不是一次性的工作。每个新应用上线时会发生一次，每次更新时也会再来一次，因此考虑到企业使用的应用数量之多，这项工作很快就会累积起来。AI 应用打包因此应运而生，成为一种跟上节奏的方式，这一点很重要，因为许多更新都包含不能跳过的安全补丁。
不过，这个术语可能比较模糊。它的用法涵盖了从让聊天机器人请求一个切换操作，到由 AI 驱动的系统管理整个工作流程的各种场景。
考虑到这一点，我们来看看什么是 AI 应用打包、agentic 工作流如何运作、人类在哪些环节必须保持控制，以及在选择 AI 应用打包工具时应关注什么。
什么是 AI 应用打包？
AI 应用打包利用 AI 将安装程序转化为可部署的套件。这包括识别安装程序类型和静默命令、生成安装和卸载逻辑、测试结果，以及为部署工具准备套件。
通常，AI 应用打包可分为三个自动化层级：
1. AI 辅助打包
AI 辅助打包是 AI 应用打包中最基础的层级。在这种情况下，管理员会向 AI 助手工具寻求某一部分工作的帮助，例如起草部署脚本，而不是将整个流程全部交给它处理。在 AI 辅助打包中，管理员仍然需要执行每一�步、检查输出结果、测试应用以确保其按预期运行，等等。AI 工具支持工作流程，但不会改变或控制它。
2. 脚本化打包自动化
下一个级别为打包流程加入了更多自动化。通过脚本化打包自动化，您可以为每个应用编写规则、模板或配方，然后自动运行它们。这有助于通过一致、可重复的流程将同一应用部署到多台设备上，但对于新应用或行为发生变化的安装程序，仍然需要手动调整。
3. 智能体应用打包
Agentic application packaging 是指由 AI 代理贯穿整个工作流程来完成打包，包括读取安装程序、决定如何打包、创建安装包、测试安装包以及报告结果。AI 代理不会依赖脚本或预设流程，而是会针对每个新的安装程序自行确定所需步骤。
这就是我们将重点关注的 AI 应用打包层级。
为什么打包速度会影响补丁更新速度
应用打包位于供应商发布更新与该更新送达设备之间。第三方应用更新在重新打包并完成测试之前无法送达设备，因此当打包队列积压时，关键安全更新的排队时间可能会长到超出安全范围。
此外，包装方面的知识往往只掌握在一两个人手中。如果他们正忙于其他工作、不在办公室，或因其他原因无法处理，所有事情都会被拖延。
这些延误可能会导致严重的安全风险。根据Verizon 2026 数据泄露调查报告，攻击者在近三分之一的数据泄露事件中通过利用漏洞获取了访问权限。在组织环境中发现的 CISA 已知遭利用漏洞列表中的漏洞里，只有大约四分之一得到了完全修复，而完全修复的中位时间为 43 天。
显然需要更高效的补丁管理，而快速、可重复的软件打包流程可以缩短从补丁发布到部署的时间。
智能体应用程序打包工作流程如何运作
话虽如此，问题依然存在：agentic 应用打包究竟是如何运作的？AI 应用打包的工作流程很简单，从选择应用开始，一直到部署完成：
获取应用：首先，AI 代理会提取安装程序，并从公共目录中收集名称、版本和发布商等详细信息，或者从自定义或内部安装程序开始。
分析安装程序：接下来，智能体会识别安装程序类型（MSI、EXE 等），并确定静默安装和卸载命令。管理员通常会手动完成这一步，但优秀的 AI 智能体可以快速识别出来。
构建软件包：掌握这些信息后，代理会在标准框架中生成安装和卸载逻辑，例如 PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT)。这还包括检测规则，用于告知部署工具应用是否已安装，以便它验证安装是否正确。
在干净的机器上测试：AI 代理会在干净的虚拟机上安装、检测并卸载该套件，并捕获日志，因此问题会在更广泛部署之前暴露出来。
扫描并生成报告：在测试应用或更新后，代理会对安装包运行安全扫描，并汇总结果以供审查。
准备部署： 最后，AI 代理将应用打包以供部署。这可以通过部署工具来完成，例如 Microsoft Intune 的 Win32 应用，或者作为可手动运行或通过 SCCM 部署的捆绑包。
保持最新：应用程序部署后，仍然需要保持最新。该代理会监测新版本，并在新版本发布时重新构建套件，因此更新能够及时部署，无需等到有人注意到新版本已可用。
让 IT 始终掌控一切
不过，尽管 AI 驱动的自动化有诸多优势，人为参与仍然必不可少。IT 仍应保持控制权，包括审核结果并决定发布哪些内容。AI 代理可以处理重复性工作，但最终决定权始终在人。
包括：
发布前的测试结果：管理员应能在任何内容上线前查看所有测试结果。这包括安装、检测和卸载是否通过，以及测试日志，以便进行检查和验证。
安全扫描结果：每个软件包都应包含安全扫描结果，尤其是从公共来源获取的应用，以帮助确认其安全性。
可读、可编辑的输出：管理员可以打开、审查并调整基于开放框架构建的软件包，例如 PSADT。另一方面，无法检查的输出更难让人信任。
基于角色的访问权限：管理员应能完全控制谁可以打包、谁可以发布，以及谁只能查看更新、测试结果和其他信息。
审计追踪：IT 团队和管理员应能够查看每一项打包任务和操作的记录，以支持故障排查和审计准备。
推出流程和最终用户控制： 对推出流程以及用户可调整内容保持控制同样重要。先向一小部分群体部署，并设置如何通知用户、是否允许他们推迟更新，以及如何处理重启。
AI 应用打包工具该看哪些方面
除了上述审查控制之外，合适的 AI 应用打包工具还需要契合团队的工作方式，包括自动化与人工审批之间的适当平衡、其部署到的设备等。
在考察 AI 应用打包工具时，请考虑以下几点：
它可以打包哪些应用？一款优秀的智能代理应用打包工具应能够管理您使用的所有应用，包括标准目录应用以及您自己的自定义或内部安装程序。自定义应用通常是最难手动打包的，因此工具必须能够管理它们。
可以部署到哪里？该工具应能够适配您使用的各种设备和部署软件。查看支持信息，确认它可配合哪些工具使用，例如 Intune、SCCM，或未由这两者管理的设备。
它如何处理更新？智能体应用打包应同时管理初始部署和更新。请检查该工具是否会自动检测新版本并重新构建软件包，还是每次更新都需要有人手动启动。
智能体会完成整个工作吗？并非所有智能体都设计为可从头到尾管理整个工作流程。检查它是否能自行分析、构建和测试，还是只起草脚本并由管理员完成后续工作。
它是否适配您的身份和访问设置？智能体应用打包带来的轻松与便捷，不应以牺牲安全性为代价。确保它能够通过您现有的身份提供商进行登录和用户配置，以便让账户持续保持安全并经过身份验证。
多久可以开始试用？先试用一下工具，是确认它是否能满足需求的好方法。看看供应商是否提供试用，这样就能在正式决定之前先在真实应用上进行测试。
Splashtop Agentic Packr 如何处理智能体应用打包
只要背后的工具符合上述工作流程和控制要求，Agentic 应用打包就能帮助企业更快地将应用和更新部署到设备上。接下来介绍 Splashtop Agentic Packr，这是一款面向现代 IT 团队的 AI 驱动应用打包与部署工具。
Splashtop Agentic Packr 可通过 Microsoft Intune、SCCM 等平台打包、测��试和部署应用，从而减少人工工作量，同时加强治理。它可自动执行并运行六个关键步骤：
获取元数据
分析安装程序
构建 PSADT 软件包
在干净的虚拟机上测试
构建 Intune 安装包
发布到 Intune。
借助 Splashtop Agentic Packr，代理可以读取安装程序并编写检测规则，省去管理员为每个应用手动编写脚本的麻烦。它可以从 WinGet 目录打包经过验证的第三方集成应用，也可以通过 Chocolatey 或 WinGet 包 ID，或从自定义安装程序打包其他应用。管理员只需一键连接 Intune，即可发布到受管端点并按设备跟踪部署状态；也可以捆绑应用，通过 SCCM 或在任何 Windows 机器上手动部署。
管理员始终掌控全程。每个软件包都会在干净的虚拟机上进行测试并接受安全扫描，且在发布任何内容之前，管理员都会审核 QA 评分卡和日志。由于软件包基于 PSADT 构建，因此也可以根据需要打开、审查和调整。
当 Splashtop Agentic Packr 检测到新版本应用时，会自动构建新的套件。管理员还可以自定义设置，包括通知、延后、重启提示、宽限期等。内置的 基于角色的访问控制、Microsoft Entra ID 登录和用户配置，以及审计事件，可确保访问和活动受到有效管控。
使用 Splashtop Agentic Packr，减少应用打包时间
虽然每个应用和更新都需要打包，但这不应该拖慢补丁部署。Agentic application packaging 让 AI 代理处理打包流程，从而加快处理速度，同时管理员仍保有控制权，并对所有发布拥有最终决定权。
因此，软件包在交付给用户之前可以得到充分测试，设备更新速度更快，管理员也能腾出时间处理其他紧要�工作。借助 Splashtop Agentic Packr 这样的 AI 应用打包工具，可以用更少的手动工作完成每个应用和更新的打包、测试和部署。
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