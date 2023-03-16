Splashtop 免费远程访问应用程序试用版

免费试用Splashtop 的远程桌面和远程支持产品，不需要信用卡或承诺。 了解为什么已经有3000万人使用Splashtop 。

我们几乎可以通过笔记本电脑、平板电脑和智能手机执行任何操作。但是有时候，我们有一台设备，而我们需要访问另一台设备。

无论是访问我们的工作计算机，学校计算机，还是提供按需远程支持，Splashtop 都为您提供了远程访问应用程序。

利用Splashtop的免费远程访问应用程序试用，看看Splashtop的远程访问是多么容易。

免费试用 Splashtop 的三种强大的远程访问产品：

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Splashtop 的远程访问应用程序可以做什么

设置完成后，您可以在任何设备上打开 Splashtop 远程访问应用程序，以查看您无人看管的计算机列表。然后，您只需单击一下即可启动与所选计算机的远程连接。

一旦进入远程桌面会话，你就可以远程控制计算机，就像你坐在它前面一样

立即开始免费试用 Splashtop Business Access，以免费试用 Splashtop 的远程访问应用程序。单击下面的按钮，尝试立即从任何其他设备远程访问您的计算机。

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