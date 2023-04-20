Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

使用 Splashtop Antivirus 防病毒软件增强安全性
作为 Splashtop 的重要客户，在远程访问和支持需求方面，想必您已经没有疑虑。为进一步保护您的设备安全，我们全新推出 Splashtop Antivirus 集成保护功能，由 Bitdefender 技术提供支持。立即体验！
高级安全功能
实时保护
通过主动监控，防止病毒、恶意软件以及其他威胁造成的危害，确保设备始终处于安全状态，免去后顾之忧。
反恶意软件扫描
Bitdefender 的全面扫描和检测功能可有效抵御各种恶意软件，为您带来安全无损的设备环境。
扫描安排与排除项设置
通过自定义安全扫描，在方便的时间安排扫描，为特定文件或文件夹设置排除项，从而最大限度地提高工作效率和系统性能，确保无缝持续的工作体验。
网络流量安全
安心使用 Chrome、Firefox 等浏览器浏览网页，我们的增强网络流量安全功能可以过滤和扫描流量，保护您免受网络钓鱼、恶意网站以及其他潜在网络威胁的侵害。
为什么选择 Bitdefender
Splashtop 与 Bitdefender 合作打造卓越的防病毒解决方案，为客户提供全面的保护功能，带来安全的数字体验。实时防护、高级威胁控制、反恶意软件扫描、网络流量安全等所有安全功能都可通过自定义扫描安排和排除项设置，根据实际需求量身定制。