在当今不断变化的 IT 环境中,如何确保高效安全的远程支持对于各行各业的组织至关重要。本次网络研讨会旨在探讨 IT 部门在远程支持领域面临的主要挑战,以及 Splashtop Enterprise 如何帮助提高 IT 的工作效率。