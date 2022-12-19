雅马哈机器人事业部使用 Splashtop 远程支持物联网设备
通过 Splashtop On-Prem 缩短问题解决时间和维护物联网设备
摘要
雅马哈在表面贴装技术（SMT）领域的客户主要目标是提高生产效率。这意味着，雅马哈 SMT 业务团队会收到各种设备定制需求，对此雅马哈团队必须迅速判断可否实现客户需求，然后立即做出决定。
雅马哈的 SMT 业务可以在同一品牌内部提供物联网电子板所需的所有表面贴装设备，从而实现商业化、完成生产制造。雅马哈可以有效地将产品和零件相结合，集技术、制造和销售于一体。因此，雅马哈的 SMT 业务可以满足客户的定制需求，在这方面雅马哈更具竞争优势。
除了工业机械外，雅马哈 SMT 业务还推出了远程维护服务，为产品咨询和问题提供客户专用的支持联系方式。由于雅马哈 SMT 业务采用 Splashtop 作为自己的远程支持解决方案，其技术员能够大幅缩短问题响应和解决时间，提高客户满意度。
开发部主管 Masanobu Miyamoto 先生和 SMT 集团信息服务主管 Miharu Masui 先生分享了自己与 Splashtop 的故事。
来自雅马哈 SMT 集团
Splashtop On-Prem 远程支持大大减轻了技术员和客户的负担。
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
来自雅马哈 SMT 集团
引入 Splashtop 后，我们搭建了这样一个环境，可以轻轻松松为客户提供全年无休的远程维护服务。
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
挑战：如何缩短问题解决时间、快速排除客户问题
雅马哈的 SMT 业务可以在同一品牌内部提供物联网电子板所需的所有表面贴装设备，从而实现商业化、完成生产制造。雅马哈可以有效地将产品和零件相结合，集技术、制造和销售于一体。最终，雅马哈的 SMT 业务可以满足客户的定制需求，在这方面雅马哈更具竞争优势。
在使用 Splashtop 之前，SMT Group 信息服务主管 Miharu Masui 先生及其 IT 团队将从其基于 Windows 的 SMT 的设备收集信息，通过文件、电子邮件和照片与客户交换信息，进而确定技术问题的原因。
除了工业机械外，其 SMT 业务还推出了远程维护服务，为产品查询和问题提供客户专用的支持联系电话。
Masui 先生说：“设备出现问题时，面临的主要挑战即缩短修复时间。为了解决问题，经常需要更换设备部件，还需要服务工程师亲自前往现场进行维修。在当前的问题解决流程中，真正难以大幅减少的是服务工程师的行程时间和工作时间。”
由于服务工程师的派遣时间无法缩短，Masui 先生及其团队决定缩短派遣之前与客户取得联系查明原因的时间。为此，Masui 先生及其团队选择了 Splashtop On-Prem。
解决方案：雅马哈 SMT 业务团队使用 Splashtop 的本地部署解决方案远程支持物联网设备
有了 Splashtop，雅马哈的 SMT 业务的远程维护服务即可直接远程访问 SMT 物联网设备，准确而快速地获得问题的根源信息。
Masui 先生说：“直到现在，我们都只能与客户口头沟通操作屏的状态和操作方法。沟通过程中，我们双方有时都会产生挫败感，感到有压力。但是，通过直接访问设备，然后获取故障历史记录和操作日志，这种压力可以马上减轻。”
雅马哈 SMT 业务选择 Splashtop On-Prem 的首要原因：
本地部署：为了满足雅马哈严格的安全性要求，SMT 业务团队需要制定自托管解决方案。为此，Splashtop 决定为其提供本地化部署方案。SMT 业务团队在本地部署了 Splashtop 网关，并在世界各地的 SMT 设备上安装了 Splashtop Streamer 以实现远程访问。
高性能和强大的安全性：Splashtop 为雅马哈的技术员提供了可靠的远程连接，确保技术员能够与客户无压力地进行故障排除和维修会话。从安全性角度来看，Splashtop 符合雅马哈的各项要求。
适用于远程支持和用户培训：Masui 先生说：“我们可以与客户共享屏幕，可以控制鼠标，甚至可以为用户提供培训。为用户反复遇到的问题提供适当的指导，对用户进行培训，提高用户的技能。我们可以用安全的方式为用户提供培训，尤其是新用户。我们随时可以为用户提供帮助。”
“我们可以比以前更安全地获取更准确的信息，不会浪费任何时间，可以立即在客户设备上进行下一步操作。Splashtop On-Prem 远程支持大大减轻了技术员和客户的负担。
开发组主管 Masanobu Miyamoto ��表示：“通过引入 Splashtop，我们创造了这样一个环境，可以全年无休全天候为客户轻松提供远程维护服务。”
结果：利用 Splashtop 推进海外扩张计划
雅马哈计划将 SMT 业务向日本以外的国家和地区进行扩张。Miyamoto 先生说：“我们正在考虑，在不久的将来向海外扩张。我们认为，中国、欧洲和美洲也正在非常积极地融入物联网。”
目前，经销商和分销商帮助团队支持其海外客户。由于时差和语言障碍，在传递解决问题所需的必要信息方面存在明显延误，甚至可能出现重要信息遗漏的情况。Masui 先生说：“现在，使用 Splashtop 提供远程维护服务，我们可以直接从设备中获取数据，准确掌握故障发生的时间、地点和情况。”
通过利用Splashtop等IoT远程支持平台，雅马哈的 SMT 业务可以扩展到全球，并有效地为世界各地的客户提供支持。
细节
关于雅马哈发动机株式会社
雅马哈发动机株式会社是一家日本制造商，主要生产摩托车、海洋产品（船舶、舷外发动机等）等动力产品。雅马哈机器人事业部专注于开发和销售表面贴装技术（SMT）设备或拾放机（P&P）、工业机器人和无人直升机。
关于 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是快速且安全的自托管远程访问解决方案。通过 Splashtop On-Prem，企业不仅可以让员工远程访问计算机，还可以让 IT 远程访问、管理和支持设备。
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