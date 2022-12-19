雅马哈机器人事业部使用 Splashtop 远程支持物联网设备

雅马哈在表面贴装技术（SMT）领域的客户主要目标是提高生产效率。这意味着，雅马哈 SMT 业务团队会收到各种设备定制需求，对此雅马哈团队必须迅速判断可否实现客户需求，然后立即做出决定。

雅马哈的SMT业务在内部以一个品牌将IoT 电子板所需的所有表面贴装设备商业化和生产。 这使他们能够有效地将所有产品和部件联系起来，并拥有一个综合的技术、制造和销售过程。 因此，雅马哈的SMT业务可以满足他们客户的定制要求，这使他们比竞争对手更有优势。

除了工业机械外，雅马哈 SMT 业务还推出了远程维护服务，为产品咨询和问题提供客户专用的支持联系方式。由于雅马哈 SMT 业务采用 Splashtop 作为自己的远程支持解决方案，其技术员能够大幅缩短问题响应和解决时间，提高客户满意度。

开发部主管 Masanobu Miyamoto 先生和 SMT 集团信息服务主管 Miharu Masui 先生分享了自己与 Splashtop 的故事。