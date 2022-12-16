TechCastles 使得远程电影制作有了Splashtop

TechCastles Media Services®是佐治亚州电影业的一个重要推动者。 作为一个管理服务提供商（MSP），该公司为与电影有关的学校环境、电影制片厂和后期制作设施实施和监控IT基础设施。

最近，位于佐治亚州的一所大型电影学校正在努力为他们的学生和他们在加州的编辑伙伴提供高质量的远程访问。 现有的远程访问解决方案是不可靠的，影响了生产力。 由于学校的学期和电影项目已经开始，学校需要TechCastles ，以迅速提供一个快速和强大的解决方案，改善他们的远程访问性能。

TechCastles 实施 ，在几个小时内，学生和编辑都获得了他们需要的Splashtop系统和工具，以最佳的质量和性能水平进行远程电影制作。

挑战：如何实现高质量远程办公与学习

在 TechCastles 电影学院，许多学生在 Mac 上使用高度专业化的电影制作工具工作和学习。但除了提供面对面学习，学校还必须提供可靠的远程访问，便于学生访问校内的电影制作软件和工具，原因如下：

许多学生住在离学校很远的地方，在佐治亚州的分散地区，使他们成为全日制远程学习者，在校外完成100%的任务。 通过面对面学习的学生也常常需要远程访问校内工具和系统，尤其在他们需要完成大型课外任务时。 学校的加州编辑合作伙伴需要远程访问校内的后期制作系统。

新学期开始后不久，该校学生和教职员工在远程使用 Avid 软件和后期制作工具（特别是 Avid Pro Tools 数字音频工作站和 Avid Media Composer 软件）时就遇到了种种问题。突然之间，TechCastles 的支持热线接连不断收到学生的请求。“学生告诉我们，现有远程访问解决方案无法将音频与视频进行正确同步。如果不能快速高效地完成同步，编辑就会冲你发火，”TechCastles 的合作伙伴 Margaret Chu 解释道。

经过进一步调查，Chu 发现现有远程访问解决方案无法通过调整与任何 Avid 产品正确同步音频。她说：“在电影业，这是绝对不允许的。因为 Avid 是电影行业市场的主导软件，远程访问工具必须与 Avid 软件和工具无缝集成。”

TechCastles 需要快速找到一个新的远程访问解决方案。 此外，该解决方案还必须提供简单、直观和强大的集成，与复杂的软件、系统和工具进行良好的整合。

解决方案：简单直观的高性能远程访问

TechCastles 团队在评估远程访问解决方案时，一致认为理想的解决方案必须具备以下三个特点：

高性能 易于部署 使用简便

在研究了几个远程访问解决方案后，TechCastles ，选择了Splashtop Business Access。 "Splashtop 为远程用户提供了一切结合学习和工作的环境，"朱说。

关于对强大性能的需求，Chu 指出 Splashtop 具有高速连接以及高清质量的流传输和音频。“Splashtop 不仅速度快，而且所有音频和视频都是高清，还能做到同步，”Chu 说。

TechCastles 他们发现 的部署比之前的远程访问解决方案要简单得多。Splashtop "我能够在短时间内将Splashtop 部署到150台电脑上。 我只需点击、拖放电子邮件地址，就能把人输入系统，"朱棣文解释说。 "在Splashtop ，我不得不手动输入每个用户的姓名、电子邮件地址、具体的访问和应用程序的权限和限制，然后保存所有这些信息。 这是很痛苦的。"

该校学生发现 Splashtop 远程访问易于使用。但是，Chu 是怎么知道的呢？她解释说，如果系统可以良好运行，学生决不会抱怨。“但如果系统出现故障，他们肯定会告诉我，”Chu 笑着说。“由于远程访问问题，之前我经常在半夜接到电话。开始使用 Splashtop 后，我再也没有接到相关电话，终于能一觉到天亮了。”

结果：工作效率的提高和意料之外的成本削减

根据 TechCastles 的报告，自从实施 Splashtop 以来，无论是学生还是编辑，都没有遇到远程访问方面的问题。此外，Chu 还在150台标准教室计算机和25台专门用于 Avid Pro Tools 的计算机上部署 Splashtop，便于学生在需要时访问这些计算机。

Chu 指出，TechCastles 因选择 Splashtop 而节省了宝贵的时间和资源。她说：“使用之前的远程访问解决方案时，我和另一名团队成员必须花费整整两天时间才能让所有学生启动并运行，而且每个班级都需要这样做。Splashtop 让这一过程变得非常简单。”

最后，TechCastles 因选择 Splashtop 而节省了开支。“当然，Splashtop 还可以节省成本。只要能以更低的成本为客户做更多事情，就能维持长期互惠互利的关系，”Chu 说。