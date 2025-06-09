TechCastles 使得远程电影制作有了Splashtop

TechCastles 利用 Splashtop 实现远程电影制作
学生和编辑可以随时随地远程访问高级电影行业工具
摘要
TechCastles Media Services® 是佐治亚州电影业的主要推动者之一。该公司是一家托管服务提供商（MSP），负责部署和监控电影专业校园环境、电影制片厂和后期制作设施的 IT 基础架构。
最近，佐治亚州的一所重点电影学校正致力于为学生和在加利福尼亚的剪辑合作伙伴提供高质量远程访问。现有远程访问解决方案不够可靠，而且会阻碍电影制作效率。该校的新学期已经开始，负责的电影项目也正在进行中，学校需要 TechCastles 立即提供快速而稳健的解决方案，以提高远程访问性能。
于是，TechCastles 为其部署了 Splashtop。几小时之后，学生和剪辑师都可以访问所需系统和工具，通过高质量、高性能的远程访问进行电影制作。
挑战：如何实现高质量远程办公与学习
在 TechCastles 电影学院，许多学生在 Mac 上使用高度专业化的电影制作工具工作和学习。但除了提供面对面学习，学校还必须提供可靠的远程访问，便于学生访问校内的电影制作软件和工具，原因如下：
许多学生在乔治亚州的住所比较分散，距离学校非常远，他们作为全日制远程学习者，需要在校外完成全部学业。
通过面对面学习的学生也常常需要远程访问校内工具和系统，尤其在他们需要完成大型课外任务时。
学校的加州编辑合作伙伴需要远程访问校内的后期制作系统。
新学期开始后不久，该校学生和教职员工在远程使用 Avid 软件和后期制作工具（特别是 Avid Pro Tools 数字音频工作站和 Avid Media Composer 软件）时就遇到了种种��问题。突然之间，TechCastles 的支持热线接连不断收到学生的请求。“学生告诉我们，现有远程访问解决方案无法将音频与视频进行正确同步。如果不能快速高效地完成同步，编辑就会冲你发火，”TechCastles 的合作伙伴 Margaret Chu 解释道。
经过进一步调查，Chu 发现现有远程访问解决方案无法通过调整与任何 Avid 产品正确同步音频。她说：“在电影业，这是绝对不允许的。因为 Avid 是电影行业市场的主导软件，远程访问工具必须与 Avid 软件和工具无缝集成。”
TechCastles 需要快速找到新的远程访问解决方案。此外，这一新解决方案必须能够提供简单直观、功能强大的集成，而且要能与复杂的软件、系统和工具完美配合。
解决方案：简单直观的高性能远程访问
TechCastles 团队在评估远程访问解决方案时，一致认为理想的解决方案必须具备以下三个特点：
高性能
易于部署
使用简便
在研究了几种远程访问解决方案之后，TechCastles 选择了Splashtop Remote Access 。Chu 表示：“Splashtop 为远程用户提供了结合学习和工作环境的一切。”
关于对强大性能的需求，Chu 指出 Splashtop 具有高速连接以及高清质量的流传输和音频。“Splashtop 不仅速度快，而且所有音频和视频都是高清，还能做到同步，”Chu 说。
TechCastles 发现 Splashtop 的部署比之前的远程访问解决方案简单许多。Chu 解释说：“我很快就把 Splashtop 部署到150台计算机。只需单击、拖放电子邮件地址，即可把人员输入系统。此前在使用其他同类软件时，必须手动输入每个用户的姓名、电子邮件地址、指定访问权限以及应用程序权限和限制，然后保存所有此类信息。这样做非常麻烦。”
该��校学生发现 Splashtop 远程访问易于使用。但是，Chu 是怎么知道的呢？她解释说，如果系统可以良好运行，学生决不会抱怨。“但如果系统出现故障，他们肯定会告诉我，”Chu 笑着说。“由于远程访问问题，之前我经常在半夜接到电话。开始使用 Splashtop 后，我再也没有接到相关电话，终于能一觉到天亮了。”
结果：工作效率的提高和意料之外的成本削减
根据 TechCastles 的报告，自从实施 Splashtop 以来，无论是学生还是编辑，都没有遇到远程访问方面的问题。此外，Chu 还在150台标准教室计算机和25台专门用于 Avid Pro Tools 的计算机上部署 Splashtop，便于学生在需要时访问这些计算机。
Chu 指出，TechCastles 因选择 Splashtop 而节省了宝贵的时间和资源。她说：“使用之前的远程访问解决方案时，我和另一名团队成员必须花费整整两天时间才能让所有学生启动并运行，而且每个班级都需要这样做。Splashtop 让这一过程变得非常简单。”
最后，TechCastles 因选择 Splashtop 而节省了开支。“当然，Splashtop 还可以节省成本。只要能以更低的成本为客户做更多事情，就能维持长期互惠互利的关系，”Chu 说。
细节
TechCastles 媒体服务公司简介
TechCastles 不仅支持协作创新，也提供各种解决方案。总部位于佐治亚州，主要为 IT 远程服务、网络安全、AVID 和技术支持提供帮助。
关于 Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access 是面向个人用户和团队的高性能远程访问解决方案。用户可以远程控制电脑，访问其中的应用程序、文件和数据，同时可以享受 4K 流式传输体验，延迟低，帧率高达40fps。丰富的远程访问功能，实现高效居家办公。
客户评价
使用之前的远程访问解决方案时，我和其他团队成员必须花费整整两天时间才能让所有学生启动并运行软件，每个班级都要这样做。Splashtop 让这一过程变得非常简单！
TechCastles 合作伙伴 Margaret Chu